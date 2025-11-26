Mika Lehkosuolle jatkosopimus alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana
Suomen U21-maajoukkueen päävalmentaja Mika Lehkosuo on solminut Palloliiton kanssa jatkosopimuksen. Uusi sopimus on voimassa vuoden 2028 loppuun asti ja sisältää option vuoden 2029 EM-lopputurnauksesta.
Suomen Palloliitto ja Mika Lehkosuo ovat allekirjoittaneet jatkosopimuksen, jonka myötä Lehkosuo jatkaa U21-maajoukkueen johdossa vähintään vuoden 2028 loppuun saakka. Sopimukseen sisältyy optio mahdollisesta EM-lopputurnauksesta 2029.
Lehkosuo on ollut keskeinen tekijä suomalaisten nuorten pelaajien kehityksessä ja ikäluokan maajoukkueen kilpailukyvyn nostamisessa. Hänen johdollaan Suomen U21-maajoukkue eteni toista kertaa historiassa EM-lopputurnaukseen 2025.
Syyskuussa 2025 alkaneet U21-EM-karsinnat kohti kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavia EM-kisoja on pelattu nyt puoliväliin saakka. Suomi on EM-karsintalohkossaan kakkosena Espanjan takana, kaksi pistettä Kosovon ja kolme pistettä Romanian edellä.
Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande pitää jatkosopimusta merkittävänä sekä hyvien tulosten että suomalaisen huippujalkapallo-osaamisen näkökulmasta.
– Ilolla jatkamme erinomaista yhteistyötä Lehkosuon kanssa. Hän on tehnyt hienoa työtä Pikkuhuuhkajien päävalmentajana jo tähän mennessä, mutta nälkää riittää ja voitettavaa on edelleen. Maximum attack, täysillä eteenpäin, yhdessä, kuten Lehkosuo on käynnissä olevien EM-karsintojen ydinviestiksi lanseerannut, Casagrande sanoo.
Myös Palloliiton urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen on tyytyväinen yhteistyön jatkosta.
– Lehkosuo on tuonut hienojen voittojen lisäksi urheilupuolellemme edelleen lisää vaatimustasoa ja ymmärrystä kansainvälisen pelin vaatimuksista. Hänen osaamistaan hyödynnetään organisaatiossamme laajasti suomalaisen pelaajakehityksen hyväksi. Tätä työtä nuorten maajoukkueiden kanssa Lehkosuo tekee jatkossakin yhdessä huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettisen kanssa, Hyryläinen kertoo.
Lehkosuo on rakentanut Pikkuhuuhkajille identiteetin, jossa yhdistyvät ennakkoluulottomuus sekä dynaaminen, pelaajien vahvuuksia ja suomalaista pelaajakehitystä tukeva pelitapa.
– Arvostamme suuresti Lehkosuon korkeaa työn tekemisen eetosta ja jatkuvan oppimisen mentaliteettia. Hänellä on myös tarvittavaa itsekriittistä otetta työhönsä, Hyryläinen sanoo.
Lehkosuo aloitti työnsä Palloliitossa ja U21-maajoukkueen päävalmentajana vuoden 2023 alussa.
– Olen viihtynyt työssäni monesta eri syystä, ja siksi oli helppo tehdä uusi sopimus Palloliiton kanssa. Yhteinen matkamme jatkuu menestys mielessä kuten aiemminkin. Itselläni on paljon kunnianhimoa olla mukana auttamassa suomalaista fudista lähemmäs eurooppalaista huippua, Lehkosuo kertoo jatkosopimuksen tunnelmistaan.
Kuvat
