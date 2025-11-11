Lappsetin tuotteille Joutsenmerkki ensimmäisenä kotimaisena leikkivälinevalmistajana

Lappset on ensimmäinen suomalainen Joutsenmerkin luvanhaltija ulkokalusteet ja leikkikenttävälineet -tuoteryhmässä.

”Tässä suhteessa Lappset on selvä edelläkävijä toimialalla”, toteaa kriteeripäällikkö Karin Bergbom Joutsenmerkkiä hallinnoivasta Ympäristömerkintä Suomi Oy:stä.

Joutsenmerkittyjen ulkokalusteiden ja leikkikenttävälineiden materiaalit ja tuotannossa käytetyt kemikaalit täyttävät kovat ympäristövaatimukset. Kestävä metsänhoito, kiertotalous ja kemikaaliturvallisuus ovat kriteerien keskiössä.

”Etenkin, kun tuote tehdään lapsille, turvallisuuden ja kestävyyden on oltava korkealla tasolla”, Bergbom toteaa.

Joutsenmerkki on tuotekohtainen. Nyt saatu lisenssi kattaa 13 tuotteen valikoiman, jota tullaan päivittämään jatkossa tarpeen mukaan.

”Ensimmäiset 13 rekisteröityä Joutsenmerkki-tuotetta on valittu Flora-tuotesarjasta”, kertoo Lappsetin tuotekehityspäällikkö Matti Posti.

Tuotteet on valittu siten, että ne edustavat hyvin erilaisia tuotetyyppejä ja niistä voisi rakentaa vaikkapa kokonaisen Joutsenmerkityn leikkikentän. Kaikki Joutsenmerkki-tuotteissa käytetyt ja Joutsenmerkki-yhteensopiviksi todistetut materiaalit ja käsittelyt ovat samoja kuin muissakin Lappsetin tuotteissa.

”Joutsenmerkki on ollut meillä ’tutkassa’ jo 10 vuotta ja olemme onnellisia ja ylpeitä, kun merkki on nyt saatu ensimmäisille tuotteillemme. Me koemme, että Joutsenmerkki kruunaa yrityksen tekemän vastuullisuustyön”, toteaa Posti.

Joutsenmerkki-prosessi on todella vaativa jo siitäkin syystä, että mitä enemmän materiaaleja tuotteessa on, sitä hankalampaa merkin saaminen on. Kaikki tuotteessa käytetyt materiaalit tulee raportoida erittäin tarkasti ja materiaalien tulee täyttää tiukat vaatimukset esimerkiksi kemikaalien ja vastuullisten hankintakanavien osalta.

Esimerkiksi sertifioidun puutavaran hankinta, sertifioidun puunsuojauksen käyttö ja lukuisat lain vaatimukset ylittävät kemikaalirajoitukset ovat kaikki keskeisiä Joutsenmerkki-vaatimuksia.

”Monella yrityksellä tahtotila Joutsenmerkin saamiseksi voi olla kova, mutta prosessin vaativuus yllättää, koska merkin vaatimukset kattavat laajasti myös esimerkiksi alihankkijoiden toimintaa. Lappset on ollut sitoutunut siihen, että tarvittava dokumentaatio ja testitulokset hankitaan”, toteaa Karin Bergbom.

Joutsenmerkki on ensi sijassa pohjoismainen ympäristömerkki – ja esimerkiksi Norjassa paikalliset leikkikenttävalmistajat ovat napanneet merkin avulla merkittäviä markkinaosuuksia. Lappsetin toimitusjohtaja Arto Lahtela uskoo kilpailukyvyn paranevan Joutsenmerkin myötä, mutta merkin myöntäminen menee myös syvälle yrityksen arvoihin.

”Joutsenmerkki kertoo sen, minkä me olemme aina tienneet: vastuullisuus on Lappsetin geeneissä”, linjaa Lahtela.

Lisätietoja: https://www.lappset.com/fi-FI/joutsenmerkityt-leikkivalineet

Lappset Group Oy on yli 50 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Rovaniemeläinen perheyritys suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, inklusiivisia ja kestäviä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemapuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Lappset työllistää lähes 400 eri alojen asiantuntijaa seitsemässä eri maassa. Tuotantoa yrityksellä on Suomessa, Virossa ja Alankomaissa, ja sen kansainvälinen jakeluverkosto ulottuu yli 60 maahan.

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ja markkina-alueensa tunnetuin ympäristömerkki. Se on luotettava ja riippumaton kolmannen osapuolen sertifiointi, joka toimii yrityksille vahvana näyttönä siitä, että tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset. Suomen markkinoilla on yli 15 000 Joutsenmerkittyä tuotetta ja palvelua. Suomessa Joutsenmerkkiä hallinnoi ja sen myöntää Ympäristömerkintä Suomi Oy.