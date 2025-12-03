Arviolta 300 vuotta vanhat henkilöiden jäänteet haudattiin Espoossa Kirkon hautausmaalla

Kolmen henkilön jäänteet löytyivät Espoon tuomiokirkon pääsisäänkäynnin ja kellotapulin välillä olevan käytävän kaivausten yhteydessä. Jäänteitä tutkittaessa kävi ilmi, että kyseessä on kolme aikuista 1700-luvulla elänyttä henkilöä.

Espoon keskiaikaisen kirkon edessä tapahtuvia kaivaustöitä valvoi arkeologi ja näin Museovirasto sai heti tiedon löydöksistä.

Kovin paljoa muuta tutkimuksissa ei selvinnyt, kuin arvio siitä, että kyseessä on noin 300 vuotta eläneet ihmiset.

– Seurakunta oli tuohon aikaan ruotsinkielinen. Siksi tuntui luontevalta, että Esbo svenska församling vastaa hautaamisesta, kertoo Esbo svenska församlingin kirkkoherra Kira Ertman.

– Museovirasto tutki jäänteet ja koska ne olivat jo hyvin maatuneessa tilassa, ei Museovirastossa nähty mahdolliseksi jatkaa niiden tutkimista tai saada niistä DNA-näytteitä, sanoo Espoon seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Juha Ollila.

Nyt kun kaivaustyöt on saatu valmiiksi, ei ole odotettavissa uusia vastaavia löydöksiä, Ollila toteaa.

Hautaamiseen osallistui Esbo svenska församlingin kirkkoherra Kira Ertmanin lisäksi seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Taina Sandberg, johtava kanttori Nina Kronlund sekä Juha Ollila Espoon seurakuntayhtymästä.

Haudalle istutetaan myöhemmin puu ja hauta saa myös muistolaatan.

Hautauksen toimittamisessa laulettiin virsi, kirkkoherra luki tekstin Johanneksen evankeliumista, luettiin Isä meidän rukous sekä Herran siunaus. Haudalle laskettiin kukkia.



– On aina tärkeää kunnioittaa ihmisarvoa, Kira Ertman painottaa lopuksi.