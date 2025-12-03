Espoon seurakuntayhtymä

Arviolta 300 vuotta vanhat henkilöiden jäänteet haudattiin Espoossa Kirkon hautausmaalla

3.12.2025 14:06:15 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

Jaa

Kolmen arviolta 1700-luvulla eläneen ihmisen jäänteet on saaneet tänään viimeisen leposijansa Espoon tuomiokirkon ympärillä olevalle Kirkon hautausmaalle. Jäänteet löytyivät tuomiokirkon käynnissä oleviin korjauksiin liittyneiden kaivuutöiden yhteydessä. Esbo svenska församlingin työntekijät toimittivat hautauksen aamupäivällä.

Hautaus toimitettiin Kirkon hautausmaalla Espoon tuomiokirkon vieressä.
Hautaus toimitettiin Kirkon hautausmaalla Espoon tuomiokirkon vieressä. Kuva: Agneta Gestrin.

Kolmen henkilön jäänteet löytyivät Espoon tuomiokirkon pääsisäänkäynnin ja kellotapulin välillä olevan käytävän kaivausten yhteydessä. Jäänteitä tutkittaessa kävi ilmi, että kyseessä on kolme aikuista 1700-luvulla elänyttä henkilöä.

Espoon keskiaikaisen kirkon edessä tapahtuvia kaivaustöitä valvoi arkeologi ja näin Museovirasto sai heti tiedon löydöksistä.

Kovin paljoa muuta tutkimuksissa ei selvinnyt, kuin arvio siitä, että kyseessä on noin 300 vuotta eläneet ihmiset.

– Seurakunta oli tuohon aikaan ruotsinkielinen. Siksi tuntui luontevalta, että Esbo svenska församling vastaa hautaamisesta, kertoo Esbo svenska församlingin kirkkoherra Kira Ertman.

– Museovirasto tutki jäänteet ja koska ne olivat jo hyvin maatuneessa tilassa, ei Museovirastossa nähty mahdolliseksi jatkaa niiden tutkimista tai saada niistä DNA-näytteitä, sanoo Espoon seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Juha Ollila.

Nyt kun kaivaustyöt on saatu valmiiksi, ei ole odotettavissa uusia vastaavia löydöksiä, Ollila toteaa.

Hautaamiseen osallistui Esbo svenska församlingin kirkkoherra Kira Ertmanin lisäksi seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Taina Sandberg, johtava kanttori Nina Kronlund sekä Juha Ollila Espoon seurakuntayhtymästä.

Haudalle istutetaan myöhemmin puu ja hauta saa myös muistolaatan.

Hautauksen toimittamisessa laulettiin virsi, kirkkoherra luki tekstin Johanneksen evankeliumista, luettiin Isä meidän rukous sekä Herran siunaus. Haudalle laskettiin kukkia.

–  On aina tärkeää kunnioittaa ihmisarvoa, Kira Ertman painottaa lopuksi.

Avainsanat

kirkko espoossaespoohautausmaatkirkon hautausmaaespoon tuomiokirkko

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kira Ertman ja Juha Ollila.
Kira Ertman ja Juha Ollila.
Kuva: Agneta Gestrin.
Lataa
Hautauksen toimittaminen.
Hautauksen toimittaminen.
Kuva: Agneta Gestrin.
Lataa
Hauta ja kukat.
Hauta ja kukat.
Kuva: Agneta Gestrin.
Lataa
Hauta ja kukat.
Hauta ja kukat.
Kuva. Agneta Gestrin.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Logo: Espoon seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye