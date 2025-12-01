Joulukuussa Kulttuurikulmassa Ilona Jokinen-Sipilän Sanaton runo -taidenäyttely – avajaiset ke 3.12. klo 18.30
Avajaiset Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19, Helsinki) keskiviikkona 3.12. klo 18.30. Tervetuloa!
Sanaton runo on hiljainen vuoropuhelu sisäisen ja näkyvän maailman välillä. Värit ja muodot kantavat mukanaan tunteita, muistoja ja hengähdyksiä, joita ei voi pukea lauseiksi.
Näissä teoksissa runous tapahtuu väreissä ja maalauksen kaarissa. Se on värin ääni, valon varjo, liike joka jää ilmaan kuin kesken jäänyt ajatus.
Katsoja saa olla osa tätä runoa – täydentää sen omilla sävyillään ja hiljaisuudellaan.
Ilona Jokinen-Sipilä on helsinkiläinen taiteilija. Hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä Etelä-Suomen alueella. Koulutukseltaan Ilona on musiikin maisteri ja laulupedagogi. Hän toimii klassinen laulun opettajana Helsingin konservatoriossa.
"Maalaaminen itsessään synnyttää minussa syvää iloa ja rauhaa. Toivon, että onni väreilee töistäni myös muille."
Näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti liikkeen aukioloaikoina: ma-pe klo 11–18 ja la klo 10–15. Tervetuloa!
Näyttelyn kaikki työt ovat myynnissä. Halutessaan ne saa heti mukaansa ja maksu suoraan taiteilijalle. Taide on myös loistava ja kestävä joululahja!
Lisätietoja:
Ilona Jokinen-Sipilä ilona.jokinensipila@gmail.com
