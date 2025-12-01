Joulukuussa Kulttuurikulmassa Ilona Jokinen-Sipilän Sanaton runo -taidenäyttely – avajaiset ke 3.12. klo 18.30

Kajaanilaisen Reija Korkatin romaani on kertomus rakkaudesta ja pahuudesta, lapsista ja aikuisista sekä siitä, mitä ihminen voi toiselle tehdä 21.11.2025 11:53:11 EET | Tiedote

Reija Korkatin romaani Uni hiekasta on julkaistu Aviadorin kustantamana. Unessa haukansiivet leikkasivat kosteaa, lämmintä ilmaa öisen viljapellon yllä. Siivet juuri ja juuri hipaisivat viljaa. Horisontti oli ukkosenharmaa. Mitään muuta ei näkynyt, ei myyrää tai hiirtä pellolla, ei mitään. Tähkät heilahtivat. Turkistarhaajan tytär rakastuu ensimmäistä kertaa elämässään, kääntyy muslimiksi ja muuttaa sotilaan vaimona kalifaattiin. Sen romahdettua hän joutuu lapsineen pakolaisleirille. Toisaalta ovat lapsuuden kesät, minkkihäkkien rivistöt ja tienvarsien horsmapumpuli, toisaalta hiekka, oleanterit, romahtaneet rakennukset, väkivalta. Mihin kaikkeen ihminen on valmis, kun hän pitkän yksinäisyyden jälkeen saa viimein tuntea olevansa oikein? Reija Korkatti (s. 1987) on kotoisin Kärsämäeltä ja asuu Kajaanissa. Häneltä on aiemmin julkaistu pienoisromaani Rikki nimellä Reija Glad (Robustos 2017). KORKATTI, REIJA : Uni hiekasta 232 sivua ISBN 9789523813748 Ilmestymisaika: Marraskuu 2025 Arvoste