Uusi riemukas luontokalenteri on syntynyt! Entä jos vuodenaikoja onkin kuusi?
Kuusi vuodenaikaa -kalenteri kertoo viikko viikolta, mitä kiehtovaa Suomen luonnossa tapahtuu vuodenkierron aikana. Kalenteri luo uuden ajanlaskun, jossa vuodenaikoja onkin neljän sijaan kuusi. Se näyttää ja kertoo 100 havaintoa metsistä, kedoilta, puistoista, pientareilta, pelloilta ja pinnan alta. Kalenteri innostaa tarkkailemaan luonnon ihmeitä sydäntalvesta kepeimpään kesäpäivään.
Jatkuuko marraskuun harmaus ikuisesti? Menikö kesä jo? Miksi koivu ei jo viherrä? Suomen talvi voi tuntua loputtoman pitkältä, mutta kun pysähdyt katsomaan ympäröivää luontoa oikein läheltä, huomaat, että yhtä ja toista kiehtovaa tapahtuu kaiken aikaa. Neljä vuodenaikaa ei tee oikeutta suomalaisen luonnonkierron rytmille. Siksi uusi luontokalenteri julistaa uuden ajanlaskun: vuodenaikoja onkin neljän sijaan kuusi. Ne ovat herääminen, kuhina, kukoistus, täyttymys, laskeutuminen ja hiljaisuus. Kalenteri kertoo, koska mateet muhinoivat, käpylintu munii ja hirvi pudottaa kruununsa. Se paljastaa, milloin on paras aika nähdä kiiltomadon loiste ja viholainen parittelulennolla.
Luonnon kuusi vuodenaikaa -kalenteri kokoaa sata mielenkiintoista ja merkittävää havaintoa luonnosta. Kalenteri tarjoaa vinkkejä siihen, mitä kannattaa seurata ja missä. Kaikki havainnot eivät ole helppoja ja nopeasti nähtäviä, vaan vaativat lähtemistä luontoon. Havainnot tiivistävät suhdetta luontoon ja antavat mahdollisuuden rauhaan ja hiljentymiseen. Kirjaa kalenteriin ylös omat havaintosi ja vertaile vuosien vaihtelua.
Mistä ajatus uudesta kalenterista syntyi?
Kalenterin ovat suunnitelleet Helsingin Sanomien toimittajat Heidi Väärämäki ja Jouni K. Kemppainen. Heidän luontouteliaisuudestaan syntyi kalenterin osallistava idea ja oivaltavat luontohavainnot.
“Luin kirjan, jossa kerrottiin, että japanilaiset jakavat vuotensa 72 mikrovuodenaikaan. Nämä vuodenajat oli nimetty runollisesti: sade kastelee maan ja itätuuli sulattaa jään. Mikrovuodenaikojen idea on huomata vuoden kiertokulku ja sen huippuhetket. Ajattelin, että tällainen täytyy saada myös Suomeen ja pyysin mukaan Jounin, joka on sekä luonnontuntija että upea kirjoittaja”, Väärämäki kertoo.
Kalenterin havainnot on koottu siten, että ne sopivat mahdollisimman monelle aisteilla koettaviksi asioiksi: luonnosta kiinnostuneille, luontoharrastajalle, luonnossa liikkuville, tuleville luontohavainnoitsijoille ja omasta ympäristöstä kiinnostuneille eli kaikille meille. Erityisesti suosittelemme kalenteria opettajille, vanhemmille ja isovanhemmille. Sen avulla on helppo tutustua luonnon ilmiöihin yhdessä lasten kanssa.
Monien mahdollisuuksien kalenteri
Kuusi vuodenaikaa -kalenteri ei ole uutta ajattelua pelkästään sisällöltään, vaan myös kalenterin muoto on uudenlainen.
Idean uuteen ulkomuotoon sai graafikko Birgitta Salminen ProAgria Keskusten Liitosta. Kalenterista voi taitella näkyviin oikean vuodenajan ja ripustaa sen sitten seinälle. Samalla näkyville voi taitella myös muistiinpanosivun, jolloin myös siihen voi tehdä helposti merkintöjä. Ripustamisessa voi käyttää apuna esimerkiksi luonnosta löydettyä ohutta oksaa. Vaihtoehtoisesti kalenteria voi pitää pystyssä pöydällä, jolloin siitä saa hyviä keskustelunaiheita kahvi- ja ruokailuhetkiin.
Vaikka vuodenajat ovat uudet, kuukaudet ovat edelleen samat kuin ennenkin, mikä helpottaa vuodenkierron hahmottamista. Kuusi vuodenaikaa -kalenteri auttaa iloitsemaan arjen havainnoista ja keskittymään katsomaan luontoa uudella tavalla.
Mistä kalenterin saa?
Kalenterin voi tilata mm. ProAgrian verkkokaupasta osoitteesta proagriaverkkokauppa.fi.
Lisätietoja
Birgitta Salminen, kustannuspäällikkö
ProAgria Keskusten Liitto
P. 040 356 2487
birgitta.salminen@proagria.fi
Suvi Anttila, yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja
ProAgria Keskusten Liitto
P. 040 560 8551
suvi.anttila@proagria.fi
Yhteyshenkilöt
