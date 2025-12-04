Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuonna 2026

Etsitkö joulun alla tietoa Kelan etuuksista vuonna 2026? Tilaa uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla! 4.12.2025 09:02:22 EET | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Etsitkö joulun alla tietoa, miten Kelan etuudet muuttuvat ensi vuonna? Kelan uutiskirjeet kokoavat yhteen tärkeimmät muutokset luotettavasti ja selkeästi. Liity nyt tyytyväisten uutiskirjeiden tilaajien joukkoon, niin pysyt ajan tasalla Kelan etuuksista ja niiden muutoksista.