Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuonna 2026
Elatustuki ja elatusapu pienenevät ensi vuoden alussa elinkustannusindeksin muutoksen vuoksi. Elatusvelvollisen täytyy itse huolehtia siitä, että hän maksaa elatusapua oikean suuruisena.
Elatustuen ja elatusavun määrät on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka muutoksen vuoksi elatustuki ja elatusapu pienenevät vuoden 2026 alussa noin 0,21 %. Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2026 alkaen jokaisesta lapsesta 197,71 e/kk. Vuonna 2025 täysi tuki on 198,13 e/kk, joten tuki pienenee 0,42 e/kk. Kela ottaa elatustuen maksussa indeksimuutokset automaattisesti huomioon.
Elinkustannusindeksin muutos pienentää myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusavun tarkempi laskukaava on seuraava: elatusavun määrä vuonna 2025 x (2338 : 2343) = elatusavun määrä vuonna 2026. Elatusvelvollisen täytyy siis maksaa elatusapua tammikuusta alkaen noin 0,21 % vähemmän kuin vuonna 2025.
Kela ei ilmoita uutta elatusavun määrää elatusvelvolliselle, joten elatusvelvollisen täytyy itse huolehtia siitä, että hän maksaa elatusapua oikean suuruisena.
Jos Kela maksaa elatustukea sen perusteella, että elatusvelvollinen on jättänyt vahvistetun elatusavun maksamatta, elatusvelvollinen voi tarkistaa uuden elatusavun määrän OmaKelasta viimeistään tammikuun 2026 alussa. Jos Kelan maksama elatustuki perustuu ulkomailla vahvistettuun elatusapuun, elatustuen saajan täytyy itse ilmoittaa Kelaan mahdollisista elatusavun määrän muutoksista.
Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Elatusvelvollinen voi saada jatkossa maksuvapautuksen, jos hänen tulonsa ovat enintään 1 336,00 e/kk. Tulorajaa korotetaan jokaisesta alaikäisestä lapsesta 334,01 e/kk. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki.
Sanasto
Elatusvelvollinen: se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.
Elatusapu: rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi on velvollinen maksamaan lapsen elatusta varten. Elatusavun määrä vahvistetaan elatussopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä.
Elatustuki: Kelan maksama perhe-etuus, jonka tarkoituksena on turvata lapsen elatus, jos lapsi ei saa riittävää elatusta molemmilta vanhemmiltaan.
Erotustuki: vähennetty elatustuki, jota Kela maksaa silloin, kun lapsen elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi.
Elatusapuvelka: elatusvelvolliselta maksamatta jääneet lapsen elatusapumaksut, joita Kela perii elatusvelvolliselta elatustuen myöntämisen jälkeen. Elatusapuvelkaan sisältyvät viivästyskorot.
