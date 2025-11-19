Diakonissalaitos

Itsenäisyyspäivänä Diakonissalaitos muistuttaa vastakkainasettelun purkamisen tärkeydestä

4.12.2025 12:01:41 EET | Diakonissalaitos | Tiedote

”Kadulla olevien nuorten tilanne surettaa”, sanoo Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle kutsuttu päihdehoidon kokemusasiantuntija Heidi Räisänen. Hänen kanssaan 108-vuotiasta itsenäistä Suomea linnassa juhlistavat Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Maija Hyle ja johtaja Terhi Laine sekä Rinnekotien päihdepalvelujen toinen kokemusasiantuntija Johanna Petäjämäki.

Juhla-asun yksityiskohta, jossa sinisiä ruusukkeita, joissa teksti Toistemme puolella.
Toimialajohtaja Maija Hylen sinivalkoisen asun on suunnitellut Aalto-yliopiston muodin maisteriopiskelija Y Kiili, joka on yhdistänyt asussa Diakonissalaitoksen perustajan Aurora Karamzinin 1800-luvun juhlavaa tyyliä tähän päivään. Mielenkiintoisena yksityiskohtana puvun nauhadetaljit on tehty Diakonissalaitoksen ”Oltaisiinko toistemme puolella” -kampanjan käsinauhoista. Diakonissalaitos

Kutsu presidentinlinnaan sai kokemusasiantuntija Heidi Räisäselle kyyneleet silmiin.

”Itsenäisyyspäivä merkitsee minulle ennen kaikkea vapautta ja itsemääräämisoikeutta”, sanoo violetissa paljettipuvussa Tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin vieraaksi asteleva Räisänen.

Heidi Räisänen ja Johanna Petäjämäki ovat kouluttautuneet kokemusasiantuntijoiksi, koska he haluavat kertoa oman tarinansa ja vaikuttaa tätä kautta suomalaiseen päihdepolitiikkaan. Heillä on kokemusta muun muassa vieroitushoidosta, korvaushoidosta, asunnottomuudesta ja erilaisesta kuntouttavasta päihdehoidosta.

”Nuorten tilanne tuolla kadulla surettaa ihan hirveästi, ja siksi haluan vaikuttaa asioihin. Jokaisen, joka haluaa päihdehoitoon, pitäisi sinne nopeasti päästä”, Räisänen sanoo.

Puvun viesti: Oltaisiinko toistemme puolella?

Heidi Räisäsen ja Johanna Petäjämäen kanssa juhlaan suuntaava yhteiskuntatieteiden tohtori, Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Maija Hyle puolestaan kantaa huolta suomalaisten kasvavasta vastakkainasettelusta. Hylen juhlapuvussa onkin mukana samalla puolella olemisen tärkeydestä kertova viesti.

”Elämme kummallisia, ennalta-arvaamattomia ja pelottaviakin aikoja. Juuri siksi tarvitsemme ihmisiä, jotka suhtautuvat meihin kunnioittaen - ovat samalla puolella, vaikka eivät olisi samaa mieltä”, Hyle sanoo.

Maija Hylen sinivalkoisen asun on suunnitellut Aalto-yliopiston muodin maisteriopiskelija Y Kiili, joka yhdistää Diakonissalaitoksen perustajan Aurora Karamzinin 1800-luvun juhlavaa tyyliä tähän päivään. Klassisen ja modernin tyylin kohtaamisen lisäksi mielenkiintoisena yksityiskohtana puvun nauhadetaljit on tehty Diakonissalaitoksen ”Oltaisiinko toistemme puolella” -kampanjan käsinauhoista. Tämä kampanja pyrkii vähentämään vastakkainasettelua yhteiskunnassa.

Itsenäisyyspäivä on juhlan, muistelun, mutta myös tulevaisuuteen katsomisen hetki.

”Minulle itsenäisyys merkitsee vapautta, turvaa ja yhdenvertaisuutta. Kansakunnan yhtenäisyys on arjen turva ja rikastaja. Demokratiaan kuuluvat erilaiset mielipiteet, mutta kunpa muistaisimme, että se miten suhtaudumme erilaisiin mielipiteisiin ja erilaisiin ihmisiin, on jokaisen meidän oma valinta”, Hyle sanoo.

Heidi Räisänen, Johanna Petäjämäki, Maija Hyle ja Terhi Laine tapasivat rouva Suzanne Innes-Stubbin keväällä Diakonissalaitoksen järjestämällä Laitakaupungin luokkaretkellä, jonka tavoitteena on yhdistää ihmisiä, jotka eivät välttämättä muuten kohtaisi.

Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen

Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.

