Itsenäisyyspäivänä Diakonissalaitos muistuttaa vastakkainasettelun purkamisen tärkeydestä

Kutsu presidentinlinnaan sai kokemusasiantuntija Heidi Räisäselle kyyneleet silmiin.

”Itsenäisyyspäivä merkitsee minulle ennen kaikkea vapautta ja itsemääräämisoikeutta”, sanoo violetissa paljettipuvussa Tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin vieraaksi asteleva Räisänen.

Heidi Räisänen ja Johanna Petäjämäki ovat kouluttautuneet kokemusasiantuntijoiksi, koska he haluavat kertoa oman tarinansa ja vaikuttaa tätä kautta suomalaiseen päihdepolitiikkaan. Heillä on kokemusta muun muassa vieroitushoidosta, korvaushoidosta, asunnottomuudesta ja erilaisesta kuntouttavasta päihdehoidosta.

”Nuorten tilanne tuolla kadulla surettaa ihan hirveästi, ja siksi haluan vaikuttaa asioihin. Jokaisen, joka haluaa päihdehoitoon, pitäisi sinne nopeasti päästä”, Räisänen sanoo.

Puvun viesti: Oltaisiinko toistemme puolella?

Heidi Räisäsen ja Johanna Petäjämäen kanssa juhlaan suuntaava yhteiskuntatieteiden tohtori, Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Maija Hyle puolestaan kantaa huolta suomalaisten kasvavasta vastakkainasettelusta. Hylen juhlapuvussa onkin mukana samalla puolella olemisen tärkeydestä kertova viesti.

”Elämme kummallisia, ennalta-arvaamattomia ja pelottaviakin aikoja. Juuri siksi tarvitsemme ihmisiä, jotka suhtautuvat meihin kunnioittaen - ovat samalla puolella, vaikka eivät olisi samaa mieltä”, Hyle sanoo.

Maija Hylen sinivalkoisen asun on suunnitellut Aalto-yliopiston muodin maisteriopiskelija Y Kiili, joka yhdistää Diakonissalaitoksen perustajan Aurora Karamzinin 1800-luvun juhlavaa tyyliä tähän päivään. Klassisen ja modernin tyylin kohtaamisen lisäksi mielenkiintoisena yksityiskohtana puvun nauhadetaljit on tehty Diakonissalaitoksen ”Oltaisiinko toistemme puolella” -kampanjan käsinauhoista. Tämä kampanja pyrkii vähentämään vastakkainasettelua yhteiskunnassa.

Itsenäisyyspäivä on juhlan, muistelun, mutta myös tulevaisuuteen katsomisen hetki.

”Minulle itsenäisyys merkitsee vapautta, turvaa ja yhdenvertaisuutta. Kansakunnan yhtenäisyys on arjen turva ja rikastaja. Demokratiaan kuuluvat erilaiset mielipiteet, mutta kunpa muistaisimme, että se miten suhtaudumme erilaisiin mielipiteisiin ja erilaisiin ihmisiin, on jokaisen meidän oma valinta”, Hyle sanoo.

Heidi Räisänen, Johanna Petäjämäki, Maija Hyle ja Terhi Laine tapasivat rouva Suzanne Innes-Stubbin keväällä Diakonissalaitoksen järjestämällä Laitakaupungin luokkaretkellä, jonka tavoitteena on yhdistää ihmisiä, jotka eivät välttämättä muuten kohtaisi.