Henkilöstökysely: varhalaiset suosittelevat Varhaa mielellään työnantajana
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työntekijöistä yli 60 prosenttia suosittelee Varhaa työnantajana. Tämä selviää Varhan henkilöstölleen tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi syys-lokakuussa 13 097 varhalaista (60 %). Tulokset esiteltiin aluehallitukselle 1. joulukuuta.
− On ilahduttavaa nähdä, että selvä enemmistö työntekijöistämme suosittelee Varhaa. Se on erittäin positiivinen tulos ja kertoo siitä, millaisena työyhteisömme nyt koetaan ensimmäisten käynnistysvuosien jälkeen, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.
Viime vuonna Varhaa suositteli työnantajana 51 prosenttia.
Myös moni muu henkilöstöltä kysytty asia on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Vahvuuksina nähdään erityisesti hyvin toimivat työyhteisöt, joissa Varhan tulos on valtakunnallisesti vertailtuna keskimääräistä parempi.
Varhan esihenkilötyö on hyvällä tasolla, ja sai arvosanan 3,78 (asteikolla 1–5). Kyselyn tulosten perusteella Varhassa esihenkilöihin luotetaan ja koetaan, että esihenkilöt vastaavasti luottavat henkilöstöön. Vastaajien mielestä esihenkilöt myös ottavat vastuun tekemisistään.
Työstään palautuu hyvin entistä suurempi osa ja työntekijöiden kokemus omasta työkyvystään on noussut.
Kehitettävää on erityisesti henkilöstön saaman tunnustuksen ja arvostuksen kokemuksessa, vaikka tulos onkin parantunut viime vuodesta. Kyselyn mukaan fyysistä väkivaltaa on työssään kokenut 17 prosenttia ja henkistä väkivaltaa 30 prosenttia vastaajista (vuonna 2024: 21 % ja 40 %).
-Työssä kohdattu ulkoinen väkivalta on vakava asia. Auttavaa työtä tekevät sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaiset ansaitsevat turvallisen työympäristön ja kohtaamiset asiakkaiden kanssa. Teemme paljon yhteistyötä työsuojelun ja esihenkilöiden kanssa, jotta tämäkin tulos kehittyisi entistä parempaan suuntaan, henkilöstöjohtaja Noora Nordberg sanoo.
Tulokset on käsitelty Varhan yhteistoimintaelimissä ja ne käydään läpi kaikissa yksiköissä.
– Haluamme oppia ja kehittyä kyselyn tulosten perusteella. Jokaisessa työyhteisössä on tarkoitus tehdä tulosten pohjalta työhyvinvointisuunnitelma, jossa kuvataan käytännön toimia työhyvinvoinnin parantamiseksi, Nordberg kertoo.
Noora NordbergHenkilöstöjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 324 9199noora.nordberg@varha.fi
