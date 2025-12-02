Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden tulisi tietää EU:n budjetista? Kutsu koulutukseen 11.12.

Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan komissio antoi heinäkuussa esityksen EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja unionin rahoitukseen liittyvä keskustelu on vahvasti esillä tulevina vuosina. Mihin Eurooppa suunnittelee käyttävänsä rahaa vuosina 2028–2034 ja miten varat kerätään? Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Miten talousarvioon pyritään vaikuttamaan? Torstaina 11.12. järjestettävässä koulutuksessa paneudutaan EU:n toiminnalle raamit antavaan monivuotiseen rahoituskehykseen eri näkökulmista.

Toimittajakoulutus EU-budjetista pidetään 11.12.
Toimittajakoulutus EU-budjetista pidetään 11.12. © European Union 2012 - EP

Tervetuloa Helsingin Seudun Journalistien, Suomen freelance-journalistien ja Euroopan parlamentin Suomen-toimiston maksuttomaan EU-koulutukseen journalisteille ja viestijöille.

Tilaisuuden aiheena on EU:n budjetti eli monivuotinen rahoituskehys. Vuosien 2028–2034 budjetti on parhaillaan jäsenmaiden käsiteltävänä, ja koulutuksessa perehdytään ajankohtaisiin kysymyksiin EU:n varojen käytöstä ja budjettiin vaikuttamisesta.

Koulutus järjestetään torstaina 11.12. kello 16.00–19.00 ja tilaisuuteen voi osallistua sekä läsnä että etäyhteyksin:

  • lähitilaisuus kello 16 alkaen Eurooppasalissa osoitteessa Malminkatu 16, Helsinki
  • webinaari kello 16.30 alkaen, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Aiheeseen johdattavat EU-parlamentin budjettipääosaston pääjohtajan neuvonantaja Minna Ollikainen, EU- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Jussi Mäkinen Teknologiateollisuudesta, Uudenmaan liiton aluekehitysjohtaja Eero Venäläinen ja Euroopan petoksentorjuntaviraston entinen pääjohtaja Ville Itälä. Koulutuksen juontaa EU:hun perehtynyt vapaa toimittaja Maria Markus

Lue lisää koulutuskokonaisuudesta ja ilmoittaudu HSJ:n verkkosivuilla:

Ilmoittauduthan viimeistään maanantaina 8.12. 

Yhteyshenkilöt

