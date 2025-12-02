Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden tulisi tietää EU:n budjetista? Kutsu koulutukseen 11.12.
Euroopan komissio antoi heinäkuussa esityksen EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja unionin rahoitukseen liittyvä keskustelu on vahvasti esillä tulevina vuosina. Mihin Eurooppa suunnittelee käyttävänsä rahaa vuosina 2028–2034 ja miten varat kerätään? Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Miten talousarvioon pyritään vaikuttamaan? Torstaina 11.12. järjestettävässä koulutuksessa paneudutaan EU:n toiminnalle raamit antavaan monivuotiseen rahoituskehykseen eri näkökulmista.
Tervetuloa Helsingin Seudun Journalistien, Suomen freelance-journalistien ja Euroopan parlamentin Suomen-toimiston maksuttomaan EU-koulutukseen journalisteille ja viestijöille.
Tilaisuuden aiheena on EU:n budjetti eli monivuotinen rahoituskehys. Vuosien 2028–2034 budjetti on parhaillaan jäsenmaiden käsiteltävänä, ja koulutuksessa perehdytään ajankohtaisiin kysymyksiin EU:n varojen käytöstä ja budjettiin vaikuttamisesta.
Koulutus järjestetään torstaina 11.12. kello 16.00–19.00 ja tilaisuuteen voi osallistua sekä läsnä että etäyhteyksin:
- lähitilaisuus kello 16 alkaen Eurooppasalissa osoitteessa Malminkatu 16, Helsinki
- webinaari kello 16.30 alkaen, linkki lähetetään ilmoittautuneille
Aiheeseen johdattavat EU-parlamentin budjettipääosaston pääjohtajan neuvonantaja Minna Ollikainen, EU- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Jussi Mäkinen Teknologiateollisuudesta, Uudenmaan liiton aluekehitysjohtaja Eero Venäläinen ja Euroopan petoksentorjuntaviraston entinen pääjohtaja Ville Itälä. Koulutuksen juontaa EU:hun perehtynyt vapaa toimittaja Maria Markus.
Lue lisää koulutuskokonaisuudesta ja ilmoittaudu HSJ:n verkkosivuilla:
Ilmoittauduthan viimeistään maanantaina 8.12.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden tulisi tietää EU:n budjetista? Kutsu koulutukseen 11.12.2.12.2025 09:52:17 EET | Kutsu
Euroopan komissio antoi heinäkuussa esityksen EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja unionin rahoitukseen liittyvä keskustelu on vahvasti esillä tulevina vuosina. Mihin Eurooppa suunnittelee käyttävänsä rahaa vuosina 2028–2034 ja miten varat kerätään? Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Miten talousarvioon pyritään vaikuttamaan? Torstaina 11.12. järjestettävässä koulutuksessa paneudutaan EU:n toiminnalle raamit antavaan monivuotiseen rahoituskehykseen eri näkökulmista.
EU måste visa ledarskap för att säkerställa fred för Ukraina27.11.2025 14:21:35 EET | Pressmeddelande
På torsdagen uppmanade Europaparlamentet EU att ta ett större ansvar för Europas säkerhet och att stödja freden i Ukraina på ett så proaktivt sätt som möjligt.
EU:n tulee osoittaa johtajuutta rauhan saamiseksi Ukrainaan27.11.2025 14:21:35 EET | Tiedote
EU-parlamentti toivoo, että EU kantaisi enemmän vastuuta Euroopan turvallisuudesta ja tukisi rauhan saamista Ukrainaan mahdollisimman aktiivisesti.
Metsäkatoasetus: parlamentti tukee yksinkertaistamistoimia26.11.2025 15:41:43 EET | Tiedote
Mepit äänestivät metsäkatoasetuksen yksinkertaistamisen puolesta. Vuonna 2023 hyväksytty asetus pyrkii varmistamaan, etteivät EU-markkinoilla myydyt tuotteet aiheuta metsäkatoa.
InvestEU: lisätakuu ja yksinkertaisemmat säännöt26.11.2025 15:21:42 EET | Tiedote
Keskiviikkona Euroopan parlamentti hyväksyi esityksen, joka yksinkertaistaa InvestEU-ohjelman raportointivaatimuksia ja kasvattaa sen rahoituskapasiteettia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme