Harjun vanhasta ruumishuoneesta tulee yhteisöllinen klubitalo joulu-tammikuuksi

Öljyymö on mahdollistaja osallistavalle tavalle tehdä yhteisölähtöisiä tapahtumia. Se on avoin ideahautomo ja yhteisöllinen klubitalo, jossa kuka tahansa voi kokeilla, esittää ja kehittää tapahtumasisältöä ilman merkittäviä taloudellisia satsauksia tai riskejä.

Tapahtumatuotannon keskiössä on alusta-ajattelu, jossa avoimen varauskalenterin kautta aivan uudet, mihinkään yhteisöön kuulumattomatkin tekijät, voivat tulla tilaan testaamaan ideoitaan. Myös paikalliset tapahtuma- ja taidetuottajayhteisöt sekä asukkaat kutsutaan tutustumaan, kokemaan ja osallistumaan toimintaan.

– Varauskalenteri on auki ja mukaan mahtuu vielä, jos vaikka haluat laittaa esille taidettasi, vetää työpajoja tai järjestää keikan. Paikan päälle voi tulla myös hautomaan ideoitaan ja verkostoitumaan Öljyymön porukan ja muiden sisällöntuottajien kanssa, innostaa Elsa Pankkonen, yksi Öljyymön mahdollistajista.

Jo nyt tiedossa on, että parin seuraavan kuukauden aikana Harjun ruumishuoneella nähdään ainakin kahvilatoimintaa, joulumyyjäisiä, kirppiksiä, ideointi- ja tuotekehitysiltoja, afterwork-ruumisarkkumeditaatioita, kehonhuoltoa, maalaus- ja askartelutyöpajoja ja DJ-kouluja. Tammikuussa tilaan avautuu myös All City Agencyn graffiti- ja katukulttuuripohjainen taidenäyttely, jossa mukana on useita kansainvälisestikin tunnettuja taiteilijoita kotimaasta ja ulkomailta.

Öljyymö on vahva ammattilaisten yhteisö, jolla on monipuolinen tausta mm. viestinnän, markkinoinnin, teknologian, taiteen ja psykologian aloilla. Öljyymön mahdollistajilla ja rahoittajilla (Enostolla) on yli 15 vuoden kokemus yhteiskehittämisestä ja tapahtumien järjestämisestä paikallisesti ja kansainvälisesti.

Öljyymön tilanvaltaus on osa kokeilujen sarjaa, jolla Helsingin Kaupunkitilat Oy kartoittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Harjun ruumishuoneelle / nuorisotalolle uutta, elinvoimaista käyttötarkoitusta.

Öljyymö on avoinna Harjun vanhalla ruumishuoneella (Aleksis Kiven katu 3) 4.12-29.1. joka päivä vähintään klo 12-18.

Tutustu Öljyymön nettisivuihin ja varauskalenteriin: https://öl.jy.fi/

Öljyymö tiedottaa tapahtumista myös somekanavissaan: FB-sivu ja IG-profiili

Lisätiedot:

Öljyymö / Oilery Helsinki

Elsa Pankkonen, +358401575723, oileryhelsinki@gmail.com



Helsingin Kaupunkitilat Oy

Kehityspäällikkö Anna Pakarinen, +358 50 588 2561, anna.pakarinen@kaupunkitilat.fi