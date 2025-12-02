Harjun vanhasta ruumishuoneesta tulee yhteisöllinen klubitalo joulu-tammikuuksi
Tapahtumatuotannon konkareista koostuva Öljyymö-kollektiivi pitää Harjun vanhan ruumishuoneen ovet auki ja saranat rasvattuina joulu-tammikuussa. Tilassa testataan mm. yhteisölähtöisen tapahtumatuotantokulttuurin mallia ja sen uusia rahoitustapoja.
Öljyymö on mahdollistaja osallistavalle tavalle tehdä yhteisölähtöisiä tapahtumia. Se on avoin ideahautomo ja yhteisöllinen klubitalo, jossa kuka tahansa voi kokeilla, esittää ja kehittää tapahtumasisältöä ilman merkittäviä taloudellisia satsauksia tai riskejä.
Tapahtumatuotannon keskiössä on alusta-ajattelu, jossa avoimen varauskalenterin kautta aivan uudet, mihinkään yhteisöön kuulumattomatkin tekijät, voivat tulla tilaan testaamaan ideoitaan. Myös paikalliset tapahtuma- ja taidetuottajayhteisöt sekä asukkaat kutsutaan tutustumaan, kokemaan ja osallistumaan toimintaan.
– Varauskalenteri on auki ja mukaan mahtuu vielä, jos vaikka haluat laittaa esille taidettasi, vetää työpajoja tai järjestää keikan. Paikan päälle voi tulla myös hautomaan ideoitaan ja verkostoitumaan Öljyymön porukan ja muiden sisällöntuottajien kanssa, innostaa Elsa Pankkonen, yksi Öljyymön mahdollistajista.
Jo nyt tiedossa on, että parin seuraavan kuukauden aikana Harjun ruumishuoneella nähdään ainakin kahvilatoimintaa, joulumyyjäisiä, kirppiksiä, ideointi- ja tuotekehitysiltoja, afterwork-ruumisarkkumeditaatioita, kehonhuoltoa, maalaus- ja askartelutyöpajoja ja DJ-kouluja. Tammikuussa tilaan avautuu myös All City Agencyn graffiti- ja katukulttuuripohjainen taidenäyttely, jossa mukana on useita kansainvälisestikin tunnettuja taiteilijoita kotimaasta ja ulkomailta.
Öljyymö on vahva ammattilaisten yhteisö, jolla on monipuolinen tausta mm. viestinnän, markkinoinnin, teknologian, taiteen ja psykologian aloilla. Öljyymön mahdollistajilla ja rahoittajilla (Enostolla) on yli 15 vuoden kokemus yhteiskehittämisestä ja tapahtumien järjestämisestä paikallisesti ja kansainvälisesti.
Öljyymön tilanvaltaus on osa kokeilujen sarjaa, jolla Helsingin Kaupunkitilat Oy kartoittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Harjun ruumishuoneelle / nuorisotalolle uutta, elinvoimaista käyttötarkoitusta.
Öljyymö on avoinna Harjun vanhalla ruumishuoneella (Aleksis Kiven katu 3) 4.12-29.1. joka päivä vähintään klo 12-18.
Tutustu Öljyymön nettisivuihin ja varauskalenteriin: https://öl.jy.fi/
Öljyymö tiedottaa tapahtumista myös somekanavissaan: FB-sivu ja IG-profiili
Lisätiedot:
Öljyymö / Oilery Helsinki
Elsa Pankkonen, +358401575723, oileryhelsinki@gmail.com
Helsingin Kaupunkitilat Oy
Kehityspäällikkö Anna Pakarinen, +358 50 588 2561, anna.pakarinen@kaupunkitilat.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
