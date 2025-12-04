S-Pankki Oyj

Kutsu medialle: S-Pankki järjestää Pohjoismaiden ensimmäisen pankkialan hakkeritapahtuman – valkohattuhakkerit kehittämään palveluiden turvallisuutta

4.12.2025 07:30:00 EET | S-Pankki Oyj | Kutsu

Jaa

Miltä näyttää pankkiturvallisuus Suomessa vuonna 2026 ja miten pankit vastaavat muuttuvaan turvallisuusympäristöön? S-Pankki järjestää 13.12. ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina avoimen S-Pankki Hack -tilaisuuden, jossa valkohattuhakkerit kehittävät pankkipalveluiden turvallisuutta. Tilaisuudessa keskustellaan myös pankkiturvallisuuden tulevaisuuden trendeistä.

Vihreä tausta, jossa toistuu sana "HACK" vaalealla tekstillä. Keskellä on logo ja alapuolella teksti "S-PANKKI HACK".
S-Pankki Hack S-Pankki Oyj

Tapahtuma on osa pankin pitkäjänteistä ja ennakoivaa turvallisuustyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa sekä pankkipalveluiden että asiakkaiden tietoturvaa entisestään. S-Pankki Hackin tavoitteena on testata S-Pankin järjestelmiä, tunnistaa mahdollisia haavoittuvuuksia ja vahvistaa pankin kyberturvallisuutta entisestään. Tapahtuma järjestetään S-Pankin tiloissa rajatussa ympäristössä, jossa ei käsitellä asiakastietoja eikä tapahtuma vaikuta asiakkaiden tietosuojaan tai tietoturvaan.

Kutsumme median edustajat osallistumaan tapahtumaan kuulemaan S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelää, kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnelliä ja ammattihakkeri Alpo Oksmania. He alustavat tilaisuudessa pankkiturvallisuuden ja kyberturvallisuuden trendeistä ja näkymistä vuodelle 2026. Lisäksi kuulemme, miten valkohattuhakkerointi edistää tavallisten suomalaisten pankkiasioinnin turvallisuutta – ja millaista ammattihakkerin työ on.

Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan sähköpostitse S-Pankin viestintäpäällikkö Martti Lindholmille osoitteeseen viestinta@s-pankki.fi torstaihin 11.12. mennessä. Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua etänä.

Aika: lauantai 13.12.2025 klo 14–16
Paikka: Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, F-Siipi

Ohjelma

14.00 Leo Niemelä: Turvatyö suomalaisten raha-arjen puolesta jatkuu: Pankkiturvallisuuden keskeiset trendit 2026
14.15 Jarno Limnell: Kybertuvallisuuden tilanne 2026: Luottamus on kansallinen voimavara – mitä tämä tarkoittaa finanssialalle?
14.30 Aapo Oksman: Ammattihakkerin uratarina – näin itseoppinut yksinyrittäjä rakensi uran haavoittuvuuksien metsästäjänä
14.45 Tutustuminen päivän tuloksiin ja keskustelu asiantuntijoiden kanssa

Avainsanat

hakkeritapahtumakyberturvallisuuspankkiturvallisuusvalkohattuhakkerits-pankkis-pankki hack

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vihreä tausta, jossa toistuu sana "HACK" vaalealla tekstillä. Keskellä on logo ja alapuolella teksti "S-PANKKI HACK".
S-Pankki Hack
S-Pankki Oyj
Lataa
Leo Niemelä, tietoturvajohtaja, S-Pankki Oyj. Mies hymyilee kameralle; hänellä on yllään sininen puku ja valkoinen paita. Taustalla on vihreitä kalusteita.
Leo Niemelä, tietoturvajohtaja, S-Pankki Oyj
Pekka Hannila S-Pankki Oyj
Lataa
Vihreä tausta, jossa on toistuvasti sana "HACK". Keskellä valkoinen logo, tekstissä "S-PANKKI HACK".
S-Pankki Hack
S-Pankki Oyj
Lataa

Linkit

S-Pankki

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj

I Finland finns det personer som är förmögna utan att veta om det: på ägarkundernas konton i S-Banken finns det upp till 424 miljoner euro som inte används25.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande

Fyra miljoner finländare har redan det gröna S-Förmånskortet i plånboken eller telefonen. Överraskande många av dem kan vara förmögna utan att veta om det, eftersom ägarkunderna har så mycket som 424 miljoner euro i oanvända pengar på S-Bankens konton. Ägarkunder kan om de vill låta bonuspengarna växa till sig genom att styra dem direkt till en fond via tjänsten Spararen i S-mobil.

Suomi on salarikkaiden maa: jopa 424 miljoonaa euroa käyttämätöntä rahaa S-Pankissa asiakasomistajien tileillä25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Vihreä S-Etukortti löytyy jo neljän miljoonan suomalaisen lompakosta tai puhelimesta. Yllättävän moni heistä voi olla tietämättään rikas, sillä S-Pankin tileillä on käyttämättä asiakasomistajien rahoja jopa 424 miljoonaa euroa. Bonusrahat voi halutessaan pistää poikimaan ohjaamalla ne suoraan rahastoon S-mobiilin Säästäjä-palvelulla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye