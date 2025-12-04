Kutsu medialle: S-Pankki järjestää Pohjoismaiden ensimmäisen pankkialan hakkeritapahtuman – valkohattuhakkerit kehittämään palveluiden turvallisuutta

Tapahtuma on osa pankin pitkäjänteistä ja ennakoivaa turvallisuustyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa sekä pankkipalveluiden että asiakkaiden tietoturvaa entisestään. S-Pankki Hackin tavoitteena on testata S-Pankin järjestelmiä, tunnistaa mahdollisia haavoittuvuuksia ja vahvistaa pankin kyberturvallisuutta entisestään. Tapahtuma järjestetään S-Pankin tiloissa rajatussa ympäristössä, jossa ei käsitellä asiakastietoja eikä tapahtuma vaikuta asiakkaiden tietosuojaan tai tietoturvaan.

Kutsumme median edustajat osallistumaan tapahtumaan kuulemaan S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelää, kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnelliä ja ammattihakkeri Alpo Oksmania. He alustavat tilaisuudessa pankkiturvallisuuden ja kyberturvallisuuden trendeistä ja näkymistä vuodelle 2026. Lisäksi kuulemme, miten valkohattuhakkerointi edistää tavallisten suomalaisten pankkiasioinnin turvallisuutta – ja millaista ammattihakkerin työ on.

Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan sähköpostitse S-Pankin viestintäpäällikkö Martti Lindholmille osoitteeseen viestinta@s-pankki.fi torstaihin 11.12. mennessä. Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua etänä.

Aika: lauantai 13.12.2025 klo 14–16

Paikka: Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, F-Siipi





Ohjelma

14.00 Leo Niemelä: Turvatyö suomalaisten raha-arjen puolesta jatkuu: Pankkiturvallisuuden keskeiset trendit 2026

14.15 Jarno Limnell: Kybertuvallisuuden tilanne 2026: Luottamus on kansallinen voimavara – mitä tämä tarkoittaa finanssialalle?

14.30 Aapo Oksman: Ammattihakkerin uratarina – näin itseoppinut yksinyrittäjä rakensi uran haavoittuvuuksien metsästäjänä

14.45 Tutustuminen päivän tuloksiin ja keskustelu asiantuntijoiden kanssa