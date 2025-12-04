Kutsu medialle: S-Pankki järjestää Pohjoismaiden ensimmäisen pankkialan hakkeritapahtuman – valkohattuhakkerit kehittämään palveluiden turvallisuutta
Miltä näyttää pankkiturvallisuus Suomessa vuonna 2026 ja miten pankit vastaavat muuttuvaan turvallisuusympäristöön? S-Pankki järjestää 13.12. ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina avoimen S-Pankki Hack -tilaisuuden, jossa valkohattuhakkerit kehittävät pankkipalveluiden turvallisuutta. Tilaisuudessa keskustellaan myös pankkiturvallisuuden tulevaisuuden trendeistä.
Tapahtuma on osa pankin pitkäjänteistä ja ennakoivaa turvallisuustyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa sekä pankkipalveluiden että asiakkaiden tietoturvaa entisestään. S-Pankki Hackin tavoitteena on testata S-Pankin järjestelmiä, tunnistaa mahdollisia haavoittuvuuksia ja vahvistaa pankin kyberturvallisuutta entisestään. Tapahtuma järjestetään S-Pankin tiloissa rajatussa ympäristössä, jossa ei käsitellä asiakastietoja eikä tapahtuma vaikuta asiakkaiden tietosuojaan tai tietoturvaan.
Kutsumme median edustajat osallistumaan tapahtumaan kuulemaan S-Pankin tietoturvajohtaja Leo Niemelää, kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnelliä ja ammattihakkeri Alpo Oksmania. He alustavat tilaisuudessa pankkiturvallisuuden ja kyberturvallisuuden trendeistä ja näkymistä vuodelle 2026. Lisäksi kuulemme, miten valkohattuhakkerointi edistää tavallisten suomalaisten pankkiasioinnin turvallisuutta – ja millaista ammattihakkerin työ on.
Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan sähköpostitse S-Pankin viestintäpäällikkö Martti Lindholmille osoitteeseen viestinta@s-pankki.fi torstaihin 11.12. mennessä. Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua etänä.
Aika: lauantai 13.12.2025 klo 14–16
Paikka: Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, F-Siipi
Ohjelma
14.00 Leo Niemelä: Turvatyö suomalaisten raha-arjen puolesta jatkuu: Pankkiturvallisuuden keskeiset trendit 2026
14.15 Jarno Limnell: Kybertuvallisuuden tilanne 2026: Luottamus on kansallinen voimavara – mitä tämä tarkoittaa finanssialalle?
14.30 Aapo Oksman: Ammattihakkerin uratarina – näin itseoppinut yksinyrittäjä rakensi uran haavoittuvuuksien metsästäjänä
14.45 Tutustuminen päivän tuloksiin ja keskustelu asiantuntijoiden kanssa
S-Pankin viestintäPuh:+358 10 767 9300viestinta@s-pankki.fi
