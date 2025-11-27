Lääkkeet kotiin tunnissa 13 kilometrin säteellä Yliopiston Apteekeista

Yliopiston Apteekki

4.12.2025 09:28:40 EET | Yliopiston Apteekki | Tiedote

Yliopiston Apteekin toimitusalue Wolt-kuljetuksissa laajeni 7,5 kilometristä 13 kilometriin apteekeistamme. Asiakkaat voivat tilata lääkkeet haluamaansa osoitteeseen tunnissa valitsemalla Wolt-kuljetuksen verkkoapteekissa ya.fi.  Tunnin toimitus on tarjolla 14 kaupungissa ympäri Suomen: Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Salo, Savonlinna, Tampere, Turku ja Vantaa.

Verkkoapteekista ya.fi voi tilata resepti- ja itsehoitolääkkeitä sekä laajasti erilaisia hyvinvointituotteita, kuten ihon- ja hiustenhoitotuotteita, vitamiineja, silmätippoja, suunhoitotuotteita ja eläintenhoitotuotteita. Wolt-toimituksella tuotteet toimitetaan noin tunnissa 13 kilometrin säteellä kaikista Yliopiston Apteekeista.

”Verkkoapteekista ya.fi voi tilata lääkkeet kaikkialle Suomeen 1–2 arkipäivässä. Tunnin toimitus asiakkaan haluamaan osoitteeseen on nyt saatavilla laajasti 14 suuressa kaupungissa", kaupallinen johtaja Markus Sinisalo Yliopiston Apteekista kertoo.

Verkkoapteekissa ya.fi on laajasti erilaisia toimitustapoja: pikatoimitus, toimitus noutopisteeseen tai -automaattiin, kotiinkuljetus tai nouto apteekista. Asiakkaat saavat asiantuntevaa lääkeneuvontaa ja palvelua verkkoapteekin chatissa vuoden jokaisena päivänä klo 8–22.

Verkkoapteekissa asiointi on kasvanut voimakkaasti viime vuosina Suomessa. Verkkoapteekin osuus oli 9 prosenttia Yliopiston Apteekin kuluttajamyynnistä vuonna 2024.

Lisätietoa pikatoimituksesta: Wolt-pikatoimitus apteekista

Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.

