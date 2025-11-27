Lääkkeet kotiin tunnissa 13 kilometrin säteellä Yliopiston Apteekeista
Yliopiston Apteekin toimitusalue Wolt-kuljetuksissa laajeni 7,5 kilometristä 13 kilometriin apteekeistamme. Asiakkaat voivat tilata lääkkeet haluamaansa osoitteeseen tunnissa valitsemalla Wolt-kuljetuksen verkkoapteekissa ya.fi. Tunnin toimitus on tarjolla 14 kaupungissa ympäri Suomen: Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Salo, Savonlinna, Tampere, Turku ja Vantaa.
Verkkoapteekista ya.fi voi tilata resepti- ja itsehoitolääkkeitä sekä laajasti erilaisia hyvinvointituotteita, kuten ihon- ja hiustenhoitotuotteita, vitamiineja, silmätippoja, suunhoitotuotteita ja eläintenhoitotuotteita. Wolt-toimituksella tuotteet toimitetaan noin tunnissa 13 kilometrin säteellä kaikista Yliopiston Apteekeista.
”Verkkoapteekista ya.fi voi tilata lääkkeet kaikkialle Suomeen 1–2 arkipäivässä. Tunnin toimitus asiakkaan haluamaan osoitteeseen on nyt saatavilla laajasti 14 suuressa kaupungissa", kaupallinen johtaja Markus Sinisalo Yliopiston Apteekista kertoo.
Verkkoapteekissa ya.fi on laajasti erilaisia toimitustapoja: pikatoimitus, toimitus noutopisteeseen tai -automaattiin, kotiinkuljetus tai nouto apteekista. Asiakkaat saavat asiantuntevaa lääkeneuvontaa ja palvelua verkkoapteekin chatissa vuoden jokaisena päivänä klo 8–22.
Verkkoapteekissa asiointi on kasvanut voimakkaasti viime vuosina Suomessa. Verkkoapteekin osuus oli 9 prosenttia Yliopiston Apteekin kuluttajamyynnistä vuonna 2024.
Lisätietoa pikatoimituksesta: Wolt-pikatoimitus apteekista
