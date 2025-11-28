Hesburger avaa uuden suuren ravintolan Jyväskylän Seppälään – avajaisia vietetään perjantaina 5.12.
Hesburger avaa Ahjokadun ja Seppäläntien kulmaan uuden 470-neliöisen Drive-in-ravintolan, joka korvaa tontilla aiemmin toimineen pienen Hesburgerin. Uudessa ravintolassa on 64 asiakaspaikkaa ja uutuutena oma drive-in-luukku prepaid-tilauksille.
Hesburger Seppälä Drive-in -ravintolan seitsemän kuukautta kestäneet rakennustyöt on saatu päätökseen, ja ravintolan avajaisia vietetään perjantaina 5. joulukuuta 2025. Uudessa 474 neliömetrin kokoisessa ravintolassa on yhteensä 64 asiakaspaikkaa ja kolme palveluluukkua Drive-in-puolella.
– Uusi ravintola erinomaisella sijainnilla vastaa entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Suuremmat tilat mahdollistavat joustavan asioinnin, ja Drive-in-puolelta tilaukset on helppo noutaa matkaan mukaan. Uutuutena yksi palveluluukuista talon toisella puolella on varattu kokonaan prepaid-tilauksille, mikä nopeuttaa asiointia, kertoo Ieva Salmela, Hesburgerin kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin johtaja.
Uuden ravintolan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota vastuullisiin energiaratkaisuihin. Rakennuksessa on yhteensä 64 aurinkopaneelia ja 7 lämpökaivoa, ja pihalla on mahdollisuus sähköauton lataukseen Plugitin latauspisteellä. Asiakastiloista löytyy tuttuun tapaan myös leikkipaikka lapsille.
– Hesburger Seppälä Drive-in on meille tärkeä investointi, joka parantaa palveluvalikoimaamme vilkkaalla kauppa-alueella. Uuden ravintolan kokonaisinvestointi on noin kolme miljoonaa euroa, Salmela sanoo.
Hesburgerilla on Jyväskylässä tällä hetkellä viisi ravintolaa, joista kaksi Seppälän alueella. Uusi Hesburger Seppälä Drive-in sijaitsee osoitteessa Ahjokatu 2, 40320 Jyväskylä.
Ieva SalmelaKansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin johtajaHesburgerPuh:+358 45 637 0927ieva.salmela@hesburger.fi
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3100 työntekijää. Vuoden 2024 verollinen myynti Suomessa oli 295 miljoonaa euroa ja ulkomailla 193,6 miljoonaa euroa.
