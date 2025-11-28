Hesburger

Hesburger avaa uuden suuren ravintolan Jyväskylän Seppälään – avajaisia vietetään perjantaina 5.12.

4.12.2025 08:30:00 EET | Hesburger | Tiedote

Jaa

Hesburger avaa Ahjokadun ja Seppäläntien kulmaan uuden 470-neliöisen Drive-in-ravintolan, joka korvaa tontilla aiemmin toimineen pienen Hesburgerin. Uudessa ravintolassa on 64 asiakaspaikkaa ja uutuutena oma drive-in-luukku prepaid-tilauksille.

Uusi Hesburger Seppälä Drive-in sijaitsee osoitteessa Ahjokatu 2, 40320 Jyväskylä.
Uusi Hesburger Seppälä Drive-in sijaitsee osoitteessa Ahjokatu 2, 40320 Jyväskylä.

Hesburger Seppälä Drive-in -ravintolan seitsemän kuukautta kestäneet rakennustyöt on saatu päätökseen, ja ravintolan avajaisia vietetään perjantaina 5. joulukuuta 2025. Uudessa 474 neliömetrin kokoisessa ravintolassa on yhteensä 64 asiakaspaikkaa ja kolme palveluluukkua Drive-in-puolella. 

– Uusi ravintola erinomaisella sijainnilla vastaa entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Suuremmat tilat mahdollistavat joustavan asioinnin, ja Drive-in-puolelta tilaukset on helppo noutaa matkaan mukaan. Uutuutena yksi palveluluukuista talon toisella puolella on varattu kokonaan prepaid-tilauksille, mikä nopeuttaa asiointia, kertoo Ieva Salmela, Hesburgerin kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin johtaja.

Uuden ravintolan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota vastuullisiin energiaratkaisuihin. Rakennuksessa on yhteensä 64 aurinkopaneelia ja 7 lämpökaivoa, ja pihalla on mahdollisuus sähköauton lataukseen Plugitin latauspisteellä. Asiakastiloista löytyy tuttuun tapaan myös leikkipaikka lapsille.

– Hesburger Seppälä Drive-in on meille tärkeä investointi, joka parantaa palveluvalikoimaamme vilkkaalla kauppa-alueella. Uuden ravintolan kokonaisinvestointi on noin kolme miljoonaa euroa, Salmela sanoo. 

Hesburgerilla on Jyväskylässä tällä hetkellä viisi ravintolaa, joista kaksi Seppälän alueella. Uusi Hesburger Seppälä Drive-in sijaitsee osoitteessa Ahjokatu 2, 40320 Jyväskylä. 

Avainsanat

hesburgerheseuusi ravintolaavajaisiaseppälädrive-in

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa
Kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin johtaja Ieva Salmela.
Kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin johtaja Ieva Salmela.
Kristaps Lapiks
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3100 työntekijää. Vuoden 2024 verollinen myynti Suomessa oli 295 miljoonaa euroa ja ulkomailla 193,6 miljoonaa euroa.

www.hesburger.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hesburger

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye