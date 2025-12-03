Uusi Nuoren hyvinvoinnin digipolku kuljettaa kohti hyvinvointia 3.12.2025 14:24:04 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut maksuttoman Nuoren hyvinvoinnin digipolun, joka on saatavilla OmaHyvaks-sovelluksessa ja verkossa. Kuusi viikkoa kestävä polku tarjoaa nuorille ja heidän huoltajilleen tietoa, tehtäviä ja työkaluja nuoruuden muutosten ymmärtämiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.