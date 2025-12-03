Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 03.12.2025
Rakennuspalo keskisuuri: Sarvelantie, Äänekoski
Metsä Fibren Äänekosken tehtaalla syttynyt tulipalo.
palo saatu rajattua ja pelastustoiminta käynnissä. Toiminnanharjoittaja tiedottaa asiasta lisää.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
