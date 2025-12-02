Risto Isomäen Krakenin saari ja Tatiana Elfin Huijari ehdolla Suomen dekkariseuran palkintojen saajiksi

Vuoden johtolanka -palkinnon saajaksi on ehdolla kuusi romaania, ja Vuoden esikoisdekkari -palkinnon saajaksi kolme romaania. Raati perusteli valintoja seuraavasti:

Risto Isomäki: Krakenin saari

"Meribiologi Martti Ritola ryhtyy tutkimaan pienoissukellusveneen tuhoutumista Teneriffan rannikolla. Toimintaympäristö eliöineen ja meren syvänteineen on kiehtovasti ja asiantuntevan täsmällisesti kuvattu. Arvostamme tutkijamaista otetta eli tiivistä, jäsenneltyä, faktapohjaista ja perusteltua kerrontaa. Tämä ekotrilleri ansaitsee paikkansa kärkijoukossa tuoden raikkaan merellisen tuulahduksen jännitysgenreen. Selitysosio kirjan lopussa auttaa lukijaa erottamaan faktan fantasiasta."

Tatiana Elf: Huijari

"Kirja on henkeäsalpaava psykologinen trilleri Rebekka Nummesta, joka yrittää paeta pimeää puoltaan. Sosiopaatti päähenkilönä on rohkea ja uudenlainen tuttavuus. Kirjassa on elokuvallisia, nopeita leikkauksia sekä monipuolista ja painavaa dialogia. Ihmiskuvaus on tarkkaa ja syvällistä. Taitavasti kuvatut, epämiellyttävätkin henkilöhahmot ja luonteenpiirteet herättävät lukijassa mielenkiintoisia kysymyksiä."

Voittajat julkistetaan 3. helmikuuta 2026. Lisätietoa palkinnoista: https://www.dekkariseura.fi/vuoden-johtolanka/vuoden-johtolanka-2026-ehdokkaat/

Risto Isomäki on laaja-alainen kirjailija, kolumnisti ja ympäristöaktivisti. Hänen kirjojaan on käännetty yli 20 kielelle. Isomäki tunnetaan yhtenä ”Climate Fictionin” eli ilmastonmuutosta käsittelevän kirjallisuuden kansainvälisisistä uranuurtajista.

Tatiana Elf on Etelä-Afrikassa syntynyt helsinkiläinen käsikirjoittaja ja kirjailija. Hän on erikoistunut rikosdraamoihin ja kirjoittanut muun muassa Syke- ja Roba-televisiosarjoja. Hän on myös luonut sarjat Karkurit ja Keisari Aarnio.