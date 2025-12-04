Etsitkö joulun alla tietoa Kelan etuuksista vuonna 2026? Tilaa uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla!

Kela/FPA

4.12.2025 09:02:22 EET | Kela/FPA | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).

Etsitkö joulun alla tietoa, miten Kelan etuudet muuttuvat ensi vuonna? Kelan uutiskirjeet kokoavat yhteen tärkeimmät muutokset luotettavasti ja selkeästi. Liity nyt tyytyväisten uutiskirjeiden tilaajien joukkoon, niin pysyt ajan tasalla Kelan etuuksista ja niiden muutoksista.

Kun kysyimme viime vuonna, mitä uutiskirjeidemme tilaajat ajattelevat Kelan uutiskirjeistä, jopa 70 % vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että uutiskirjeet sisältävät hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa. Kaksi kolmesta vastaajasta oli suositellut uutiskirjettä työkaverille.

Suosituimmat kumppaneille suunnatut uutiskirjeemme ovat Terveysinfo ja Toimeentuloturvainfo, joilla on kullakin yli 11 000 tilaajaa.

  • Terveysinfo tarjoaa ajankohtaista tietoa terveyteen ja kuntoutukseen liittyvistä etuuksista, niiden muutoksista, koulutuksista ja palveluista. Terveysinfo ilmestyy 11 kertaa vuodessa.
  • Toimeentuloturvainfo puolestaan kokoaa ajankohtaiset tiedot toimeentulotuesta, työttömyysturvasta ja asumistuesta sekä niihin tulevista muutoksista. Myös Toimeentuloturvainfo ilmestyy kerran kuukaudessa, heinäkuuta lukuunottamatta.

Uusimmat uutiskirjeemme on kohdennettu nuorten, lapsiperheiden ja ikääntyvien kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tässä tuoreimmat tulokkaat uutiskirjevalikoimaamme: 

  • Lapsiperheet ja Kela tarjoaa ajankohtaista tietoa tuista, palveluista ja muutoksista lapsiperheiden parissa työskentelevien tueksi. Uutiskirje ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.
  • Nuorten ja opiskelijoiden Kela sisältää käytännön vinkkejä ja tietoa nuorten ja opiskelijoiden tilanteisiin – ja siitä, mikä muuttuu. Tämä uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi.
  • Ikääntyneet ja Kela kokoaa keskeiset tukimuutokset ja palvelut ikääntyneiden kanssa työskenteleville. Uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi.

Uutiskirjeet tarjoavat sisältöä suomeksi ja ruotsiksi. Tutustu Kelan uutiskirjeisiin ja tilaa nyt, niin pysyt ajan tasalla.

