ABC-ketju vastaa kuljetusalan tarpeisiin – tankkaus- ja latauspisteitä myös raskaalle ammattiliikenteelle vuoden 2026 aikana

ABC avaa uusia raskaan liikenteen tankkaus- ja latauspisteitä ensi vuodesta alkaen. Verkosto rakentuu vaiheittain muutaman vuoden aikana.

Uudistuksen myötä ABC pystyy tarjoamaan kilpailukykyiset ja asiakaslähtöiset ratkaisut logistiikka-alan toimijoille, jotka ovat tärkeitä kumppaneita S-ryhmälle ja koko yhteiskunnalle.

– Liikenteen käyttövoimat ja koko polttoainemarkkina ovat muutoksessa. Haluamme varmistaa, että suomalaisilla kuljetusyrityksillä on jatkossakin riittävästi laadukkaita, vastuullisia ja luotettavia palveluita saatavilla koko maan laajuisesti, kertoo SOK Liikennekaupan johtaja Harri Tuomaala.

ABC Liikennemyymälöissä on monipuoliset palvelut myös ammattiautoilijoille hyvillä sijainneilla ympäri Suomea.

Kuljetuskaluston sähköistyminen Suomessa on alkanut

Käyttövoimamurroksesta huolimatta dieselin kysyntä raskaan ammattiliikenteen käyttövoimana tulee jatkumaan kauan.

– Katsomme kuitenkin vahvasti tulevaisuuteen ja vastaamme myös raskaan liikenteen sähköistymiseen rakentamalla latauspisteitä rekoille. Yksityisautoilijoille ja kevyen ajoneuvoliikenteen yritysasiakkaille olemme jo rakentaneet viime vuosien aikana Suomen suurimman teholatausverkoston, ABC-latauksen.

Tällä hetkellä yritysasiakkaita palvelevat jo ABC Suoramyynti ja S-Business. S-ryhmän omalla maksuttomalla ja kuitittomalla yrityskortilla, S-Business-kortilla, yritys saa etuja ja alennuksia ABC:ltä ja koko S-ryhmän palvelutarjonnasta.

Lisäksi valtakunnallinen ABC Suoramyynti palvelee suuryrityksiä polttonesteiden suoratoimituksissa. Myös S-ryhmän osuuskaupat palvelevat alueellisesti yrityksiä polttonesteiden suoratoimituksissa.

ABC:n uudet raskaan liikenteen tankkaus- ja latauspisteet tulevat palvelemaan yritysasiakkaita, joilla on S-Business-kortti.

Ammattiliikenteen tankkaus- ja latauspisteitä rakennetaan pääsääntöisesti S-ryhmän logistiikkakeskuskusten ja alueterminaalien sekä valittujen ABC-asemien yhteyteen. Pisteiden tarkemmista sijainneista, määristä ja avausaikatauluista viestitään lisää vuoden 2026 alkupuolella.

Lisätietoja medialle:

Harri Tuomaala, SOK Liikennekaupan johtaja

harri.tuomaala@sok.fi

p. 010 7680825

Lisätietoja ABC-ketjun tarjonnasta ammattiliikenteen tarpeisiin: markkinointi.s-business@sok.fi