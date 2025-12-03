Te toivoitte, me toteutimme – Rantajamien Nuorisopäivä tulee taas
Kesän parhaat rantabileet, Rantajamit, järjestetään jälleen Lohjalla Aurlahden rannassa 2.–4.7. Luvassa on tuttuun tapaan mojova kattaus huippuartisteja ja kesäistä festaritunnelmaa – mutta jotain uuttakin on tarjolla, kun paljon toivottu Nuorisopäivä palaa ohjelmistoon lauantaina 4.7.
– Nuorisopäivä järjestettiin viimeksi vuonna 2016, ja joka vuosi meille on tullut runsaasti toiveita sen palauttamisesta Rantajamien ohjelmistoon. Nyt pääsemme toteuttamaan nämä lukuisat toiveet – ihan mahtava juttu, kertoo projektipäällikkö Elina Pakkanen innoissaan.
Nuorisopäivää tähdittävät suositut kotimaiset artistit Hugo ja Sara Bee, jotka saavat sekä nuoremman että vanhemmankin Jamiyleisön viihtymään. Festarialueen portit avataan lauantaina 4.7. klo 11.30 ja alue suljetaan klo 15. Nuorisopäivän peruslipun voi ostaa edullisemmin S-etukortilla hintaan 29 € (norm. 34 €). Perhelippu, johon sisältyy 1 aikuinen sekä 3 alaikäistä maksaa S-etukortilla 89 € (norm. 99 €). Alle 12-vuotiaat pääsevät Rantajami-alueelle vain täysi-ikäisen seurassa, alle 2-vuotiaat veloituksetta. Asiakasomistajahintaiset liput ovat myynnissä 31.5.2026 asti. Kolmen päivän rannekkeen ostaneet pääsevät halutessaan nauttimaan myös Nuorisopäivästä.
– Olemme saaneet jokaiselle Jamipäivälle joukon upeita artisteja, jotka takuulla luovat iloista fiilistä ja meininkiä Aurlahden kesäiltoihin – liput näyttävät menevän vauhdilla kaupaksi, Pakkanen vinkkaa iloisena.
Rantajami-lippuja myy Lippu.fi.
Lisätietoja: projektipäällikkö Elina Pakkanen p. 044 770 5400
