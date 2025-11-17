HOK-Elannon ruoan verkkokaupan hävikkiruokakassit viedään käsistä – nyt valikoima laajeni hedelmiin ja vihanneksiin

Alennetuin hinnoin myytävät ja lähellä parasta ennen -päivämäärää tai viimeistä käyttöpäivää olevat ruokatuotteet ovat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisten ostoskoreissa. Yhä useammat kuluttajat ostavat hävikkiruokaa, sillä se tarjoaa edullisen tavan vähentää syntyvää ruokahävikkiä ja tehdä vastuullisia valintoja arjessa.



HOK-Elannon ruoan verkkokaupassa asiakas voi poimia ostoskoriinsa erilaisia viiden euron hintaisia “Hyvikkikassi”-nimisiä hävikkiruokakasseja, joiden sisältö vaihtelee sesongin, varastotilanteen ja valikoiman mukaan. Rajatuin määrin saatavilla oleviin hävikkikasseihin poimitaan sellaisia tuotteita, jotka ovat edelleen turvallisia ja hyvälaatuisia, mutta joiden elinkaari on pian päättymässä. Kuluneen vuoden aikana ruoan verkkokaupan hävikkikassien sisältöjen valikoimaa on laajennettu leivistä Fazerin leipomotuotteisiin ja vastikään myös valmisruokiin, joiden viimeinen käyttöpäivä on lähestymässä.

-Hävikkikassimme ovat saaneet erittäin lämpimän vastaanoton ruoan verkkokaupan asiakkailta heti alusta alkaen, ja lähtökohtaisesti kaikki keskusvarastollamme koottavista hävikkikasseista tulevat myydyiksi. Pisimpään valikoimassamme ollut ja edelleen suosituin hävikkituotteemme on leipäkassi, joita tilataan keskimäärin noin 100 kappaletta joka viikko. Leivän hävikkikassien ansiosta olemme onnistuneet pelastamaan vuodessa noin 8 000 leipää päätymästä jätteeksi, Vantaan ruoan verkkokaupan keräilykeskuksen johtaja Sanna Mäenpää kertoo.

Marraskuussa ruoan verkkokaupan hävikkikassien valikoima kasvoi jälleen, kun saataville tuotiin HeVi- eli hedelmä- ja vihannesosastolta koottuja hävikkikasseja.

-Arvioimme, että hedelmä- ja vihanneshävikkikassien tulon myötä erilaisten hävikkikassien myynti nousee meillä kappalemäärällisesti noin 5–10 tuhanteen kassiin vuodessa. Hävikkikassien myynnin ohella lahjoitamme elinkaarensa loppua lähestyviä, mutta yhä täysin syömäkelpoisia elintarvikkeita myös useille eri hyväntekeväisyysjärjestöille, Mäenpää sanoo.

Jokainen keräiltävä hedelmä ja vihannes tarkastetaan huolellisesti





Marraskuussa ruoan verkkokaupan valikoimaan saapuneet hedelmä- ja vihanneshävikkipussit ovat olleet asiakkaiden paljon toivomia. Kuten muitakin verkkokaupan hävikkikasseja, myös HeVi-osaston hävikkikasseja on saatavilla kiinteään viiden euron hintaan. Verkkokaupan yksi hävikkikassi sisältää keskimäärin 15 euron edestä tuotteita. Yleisimpiä kassin tuotteita ovat muun muassa paprikat, sitrushedelmät, omenat, juurekset ja marjat.

-Hedelmä- ja vihanneshävikkikasseihin poimitaan tuotteita, jotka ovat hieman kypsiä tai ulkonäöltään epätäydellisiä, mutta silti täysin syömäkelpoisia. Keräilykeskuksemme ammattilaiset tarkastavat jokaisen Hyvikkikassiin keräiltävän hedelmän ja vihanneksen huolellisesti, jotta asiakkaalle ei päädy pilaantuneita tuotteita. Tuotteet suositellaan kuitenkin syömään mahdollisimman pian tilauksen vastaanottamisesta, Mäenpää kertoo.