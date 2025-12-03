Yle asettaa ehdot Euroviisuihin osallistumiselle tulevina vuosina
Ylen johtoryhmä on päättänyt ehdoista, joiden tulee täyttyä, jotta Yle voi osallistua Euroviisuihin tulevina vuosina. EBU-yhtiöt keskustelevat Euroviisuista tänään yleiskokouksessa Genevessä.
Johtoryhmän yksimielisessä linjauksessa keskeistä on, että Euroopan yleisradiounioni (EBU) toteuttaa esittämänsä muutokset kilpailun sääntöihin. Sääntömuutoksista on tarkoitus keskustella ja äänestää EBUn yleiskokouksessa myöhemmin tänään. Yle päättää Euroviisuihin osallistumisesta kokouksen keskustelun ja äänestystuloksen jälkeen.
Yle pitää EBUn esittämiä uudistuksia oikeansuuntaisina. Oleellista Ylelle on varmistaa, ettei äänestystä voi manipuloida ja että kilpailu viedään riippumattomasti läpi.
– Euroviisujen alkuperäinen tarkoitus on ollut luoda tila, jossa voimme kohdata toisemme erilaisuudesta ja eripuraisuudesta huolimatta. Jotta tämä onnistuisi myös tulevaisuudessa, on unionin ja jäsenyhtiöiden varmistettava, että kilpailua ei käytetä poliittiseen vaikuttamiseen, toteaa Ylen toimitusjohtaja Marit af Björkesten.
Sääntömuutosten lisäksi Yle edellyttää, että Euroviisuihin osallistuvien yhtiöiden määrän tulee säilyä riittävän laajana eikä tapahtuman kustannustaso osallistuville yhtiöille saa kasvaa kohtuuttomasti. Myös osallistujien ja yleisön turvallisuudesta on pystyttävä huolehtimaan.
Tänä vuonna Euroviisuihin osallistui 37 yhtiötä. Yleisradio on ollut mukana Euroviisuissa vuosina 1961–2025 yhteensä 58 kertaa.
Ylen johtoryhmän asettamat ehdot Ylen osallistumiselle Euroviisuihin:
- EBU toteuttaa esittämänsä muutokset sääntöihin ja seuraa niiden noudattamista ja vaikuttavuutta.
- Osallistujien ja yleisön turvallisuudesta pystytään huolehtimaan.
- Euroviisuihin osallistuvien yhtiöiden määrä säilyy laajana, ja Euroviisut on tapahtuma, joka kokoaa kansainvälisen yhteisön yhteen kulttuurin pariin.
- Kustannustaso osallistuville yhtiöille ei kasva kohtuuttomasti.
