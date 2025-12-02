OSAOn toimintaan isoja muutoksia
OSAOn toiminta muuttuu merkittävästi: OSAO siirtyy toimialaorganisaatioon ja nykyinen opetusyksikköjärjestelmä jää historiaan. Vanhojen rakennusten purkutyöt uuden kampuksen tieltä käynnistyvät vuoden alussa.
Koulutuskuntayhtymä OSAOn talousarvio hyväksyttiin 1.12.2025 pidetyssä yhtymäkokouksessa. Vuoden 2026 talousarvio ja suunnitelmat vuosille 2027 – 2028 on laadittu tilanteessa, jossa OSAOn toiminta muuttuu merkittävästi: OSAO siirtyy toimialaorganisaatioon ja nykyinen opetusyksikköjärjestelmä jää historiaan.
Vuoden 2026 alusta OSAOssa on neljä toimialaa: Hyvinvointi, Liikenne ja luonnonvara, Palvelut ja Tekniikka. Osana organisaatiouudistusta opinto-ohjausta ja yhteisten tutkinnon osien opetusta johdetaan ja koordinoidaan OSAOn yhteisistä palveluista.
Rahoitusmalli uudistuu ja toiminnanohjauskokeilu alkaa
Toimintaympäristöön vaikuttaa myös ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin uudistuminen. Lisäksi OSAO on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä toiminnanohjauskokeilussa. Kokeilu antaa OSAOlle lisää mahdollisuuksia tarjota koulutusta laajemmin omana tuotantona ja järjestää koulutusta myös englanniksi. Kokeiluun on valittu 40 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista viisi on Pohjois-Suomesta. Kokeilu kestää aina vuoteen 2033 saakka.
OSAOn vuoden 2026 talousarvio on laadittu 4,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämän taustalla on muun muassa purettavista kiinteistöistä tehtävät lisäpoistot. Toimintatuottojen, eli ulkoisen liikevaihdon, arvioidaan olevan ensi vuonna 92,9 miljoonaa euroa.
OSAO menestyy rahoitusmallin uudistuksessa, joten valtionosuusrahoituksen arvioidaan kasvavan 80,7 miljoonaan euroon. Valtion rahoituksessa korostuu jatkossa yhä enemmän koulutuksen vaikuttavuus. OSAOn menoista merkittävin osa, 56,1 miljoonaa euroa, kuluu henkilöstömenoihin.
Purkutyöt käynnistyvät Kotkantiellä
OSAOn strategisena tavoitteena on vähentää kiinteistökantaa ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia uuden kampuksen myötä. Kampus 2030 -hanke jatkuu tammikuussa 2026 alkavilla purkutöillä Kotkantie 1:ssä.
Uuden modernin oppimisympäristön rakentaminen Kotkantielle käynnistyy vuonna 2027. Kampuksen ensimmäinen vaihe on valmis vuonna 2029. Noin 112 miljoonaa euroa maksava kampus on kuntayhtymän mittavin investointi. Kampus rakennetaan, koska iso osa Kotkantien ja Kontinkankaan rakennuksista on elinkaarensa lopussa. Toiminta- ja oppimisympäristöt ovat myös monelta osin vanhentuneet.
”Tulevat vuodet ovat meille isojen muutosten aikaa. Investoimme vahvasti oppimisympäristöjen kehittämiseen. OSAOn vastuulla on turvata laadukas ja vaikuttava toisen asteen koulutus Pohjois-Pohjanmaalla ja laajemminkin Pohjois-Suomessa. Muutosten aikana huolehdimme erityisesti henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista”, kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi toteaa.
OSAOlla työskentelee noin 840 päätoimista työntekijää, ja opiskelijoita on vuositasolla 9 500.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo PaloniemiKuntayhtymäjohtaja-rehtori, OSAO Edu Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:050 538 3929jarmo.paloniemi@osao.fi
Kuvat
Linkit
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Koulutuskuntayhtymä OSAO
OSAOlle Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti2.12.2025 12:10:04 EET | Tiedote
OKKA-säätiön hallitus on myöntänyt Koulutuskuntayhtymä OSAOlle Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin. Sertifikaatin luovutustilaisuus on torstaina 4.12.2025.
OSAOn navetalle on löytynyt yrittäjä18.11.2025 12:25:58 EET | Tiedote
Koulutuskuntayhtymä OSAO vuokraa ensi vuoden alusta yrittäjälle Muhoksen Matokorvessa sijaitsevan opetusmaatilan sisältäen robottinavetan ja 123 hehtaarin peltoalueet. OSAO haki vuokralaista avoimen tarjouskilpailun kautta.
OSAO on oppilaitoskumppanina Oulu2026-suurtapahtumissa12.11.2025 14:04:10 EET | Tiedote
OSAOn eri koulutusalat osallistuvat Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Oulu2026-suurtapahtumien järjestelyihin ja toteutukseen. Luvassa on satoja kulttuuritekoja ja esillä kymmeniä ammatillisen koulutuksen aloja.
Tervetuloa tutustumaan RoboHoivaan, robotiikan ja älyteknologian oppimisympäristöön 14.11.11.11.2025 13:29:44 EET | Kutsu
OSAOn RoboHoiva on täysin uudenlainen oppimisympäristö, jossa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat oppivat hyödyntämään robotiikkaa ja älyteknologiaa omassa työssään.
Lumoudu kukkien loisteessa - The Hanging Garden -kukkateosnäyttely Kasvitieteellisessä puutarhassa 21. – 24.11.202510.11.2025 12:33:40 EET | Tiedote
The Hanging Garden -kukkateosnäyttely ”Lumoudu kukkien loisteessa” esittelee jo kuudennen kerran OSAOssa opiskelevien floristi- ja puutarha-alan opiskelijoiden kädentaitoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme