OSAOn toimintaan isoja muutoksia

Koulutuskuntayhtymä OSAOn talousarvio hyväksyttiin 1.12.2025 pidetyssä yhtymäkokouksessa. Vuoden 2026 talousarvio ja suunnitelmat vuosille 2027 – 2028 on laadittu tilanteessa, jossa OSAOn toiminta muuttuu merkittävästi: OSAO siirtyy toimialaorganisaatioon ja nykyinen opetusyksikköjärjestelmä jää historiaan.

Vuoden 2026 alusta OSAOssa on neljä toimialaa: Hyvinvointi, Liikenne ja luonnonvara, Palvelut ja Tekniikka. Osana organisaatiouudistusta opinto-ohjausta ja yhteisten tutkinnon osien opetusta johdetaan ja koordinoidaan OSAOn yhteisistä palveluista.

Rahoitusmalli uudistuu ja toiminnanohjauskokeilu alkaa

Toimintaympäristöön vaikuttaa myös ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin uudistuminen. Lisäksi OSAO on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä toiminnanohjauskokeilussa. Kokeilu antaa OSAOlle lisää mahdollisuuksia tarjota koulutusta laajemmin omana tuotantona ja järjestää koulutusta myös englanniksi. Kokeiluun on valittu 40 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista viisi on Pohjois-Suomesta. Kokeilu kestää aina vuoteen 2033 saakka.

OSAOn vuoden 2026 talousarvio on laadittu 4,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämän taustalla on muun muassa purettavista kiinteistöistä tehtävät lisäpoistot. Toimintatuottojen, eli ulkoisen liikevaihdon, arvioidaan olevan ensi vuonna 92,9 miljoonaa euroa.

OSAO menestyy rahoitusmallin uudistuksessa, joten valtionosuusrahoituksen arvioidaan kasvavan 80,7 miljoonaan euroon. Valtion rahoituksessa korostuu jatkossa yhä enemmän koulutuksen vaikuttavuus. OSAOn menoista merkittävin osa, 56,1 miljoonaa euroa, kuluu henkilöstömenoihin.

Purkutyöt käynnistyvät Kotkantiellä

OSAOn strategisena tavoitteena on vähentää kiinteistökantaa ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia uuden kampuksen myötä. Kampus 2030 -hanke jatkuu tammikuussa 2026 alkavilla purkutöillä Kotkantie 1:ssä.

Uuden modernin oppimisympäristön rakentaminen Kotkantielle käynnistyy vuonna 2027. Kampuksen ensimmäinen vaihe on valmis vuonna 2029. Noin 112 miljoonaa euroa maksava kampus on kuntayhtymän mittavin investointi. Kampus rakennetaan, koska iso osa Kotkantien ja Kontinkankaan rakennuksista on elinkaarensa lopussa. Toiminta- ja oppimisympäristöt ovat myös monelta osin vanhentuneet.

”Tulevat vuodet ovat meille isojen muutosten aikaa. Investoimme vahvasti oppimisympäristöjen kehittämiseen. OSAOn vastuulla on turvata laadukas ja vaikuttava toisen asteen koulutus Pohjois-Pohjanmaalla ja laajemminkin Pohjois-Suomessa. Muutosten aikana huolehdimme erityisesti henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista”, kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi toteaa.

OSAOlla työskentelee noin 840 päätoimista työntekijää, ja opiskelijoita on vuositasolla 9 500.