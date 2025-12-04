Alkoholin ja nikotiinituotteiden ikärajan valvontaa testattiin Tampereen seudulla
Tampereella ja lähikunnissa tehtiin elo- ja marraskuussa ostokokeita, joilla selvitettiin alkoholin ja nikotiinituotteiden ikärajavalvontaa vähittäiskaupoissa. Liike-elämän edustajat ja ehkäisevän päihdetyön vastaavat hyvinvointialueella ja kunnissa saavat ostokokeista tietoa siitä, kuinka hyvin ikärajan valvonta toteutuu.
Ostokokeita tehtiin kaikkiaan 354, ja ne kohdistuivat eri kokoisiin marketteihin sekä kioskeille ja huoltoasemille Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Liikkeistä 78,8 prosentissa kysyttiin nuorelta ostajalta todistusta iästä. Lopuissa ikää ei pyydetty todistamaan. Muutamassa tapauksessa alkoholia tai nikotiinituotteita myytiin, vaikka nuorella ei ollut esittää henkilöllisyystodistusta. Tänä vuonna tehdyissä kokeissa kuntien välillä havaittiin selkeitä eroja siinä, kuinka helposti alkoholia ja nikotiinituotteita saa ostettua.
Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Iina Nummi Pirkanmaan hyvinvointialueelta kertoo, että tuloksia on käsitelty työryhmissä sekä paikkakunnittain että liikkeiden koon perusteella. Ostokokeet järjestettiin osana alueellista ehkäisevää päihdetyötä edistävää Pakka-toimintaa, jossa ovat mukana niin elinkeinoelämän edustajia, ravintola-alan toimijoita, kauppakeskuksia, aluehallintovirasto, poliisi sekä eri alojen ammattilaisia hyvinvointialueelta, kunnista ja järjestöistä.
–Erityisesti niissä kunnissa, joissa ikärajavalvonnassa havaittiin selkeitä puutteita, on tarpeen käydä keskustelua eri osapuolien kesken ja pohtia, miten tilannetta voitaisiin parantaa yhteistyössä, Nummi toteaa.
–Ostokokeiden tuloksia onkin jo käsitelty laajasti sekä vähittäiskaupan edustajien kanssa Pakka-toiminnan tarjontaryhmässä että ehkäisevään päihdetyöhön keskittyvässä kysyntäryhmässä.
Kokeissa selvitettiin, kysytäänkö täysi-ikäiseltä noin 18–20-vuotiaalta koeostajalta todistusta iästä, kun hän yrittää ostaa alkoholia tai nikotiinituotteita. Lisäksi seurattiin, myytiinkö tuotteita tämän jälkeen. Ostokokeita tekivät ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat osana oman alansa opintoja. Ostokokeita tehtiin nyt ensimmäistä kertaa näin kattavasti Tampereen seudulla.
Pakka-toimintamalli on THL:n kehittämä paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä, joka on osa Pirkanmaan hyvinvointialueella tehtävää ehkäisevää päihdetyötä.
Yhteyshenkilöt
Nummi IinaSuunnittelija, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ehkäisevä päihdetyöPuh:044 473 9459iina.nummi@pirha.fi
Kuvat
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
SULAVA-tutkimus päättyi – mitä opimme sosiaalihuollon palveluista?4.12.2025 10:09:33 EET | Tiedote
SULAVA-tutkimushanke on kahden vuoden aikana tunnistanut tekijöitä, jotka edistävät tai estävät vaikuttavaa ja laadukasta sosiaalityötä Sisä-Suomen hyvinvointialueiden työikäisten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden sosiaalityön palveluissa. EU-rahoitteisen hanke on osa laajempaa Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -kokonaisuutta.
Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluista järjestetään asukastilaisuus Kihniössä 10.12.4.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Pihlajalinna aloittaa Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajana ensi keväänä. Alueen asukkaille muutoksesta kerrotaan infotilaisuuksissa, joista ensimmäinen pidetään Kihniön yhtenäiskoululla keskiviikkona 10.12.2025 kello 18–19.30.
Vain pieni osa pirkanmaalaisista lapsista saanut influenssarokotuksen - taudilla vakavat seuraukset3.12.2025 13:21:00 EET | Tiedote
Maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut koululaiset ja opiskelijat rokotetaan ensisijaisesti koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa ja alle kouluikäiset lapset neuvolassa.
Aluehallitus päätti talousarvioesityksestään ja hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen3.12.2025 12:40:11 EET | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi talousarvioesityksensä aluevaltuustolle maanantaina. Aluevaltuusto päättää talousarviosta maanantaina 8.12. klo 14 alkavassa kokouksessa. Talousarvioon sisältyy esitys asiakasmaksujen korotuksesta sekä sairaalapalvelujen yhteistoimintaneuvottelujen tulos. Yhteistoimintaneuvotteluista julkaistaan erillinen tiedote keskiviikkona 3.12. klo 14.
Lääkärin ja hoitajan vastaanoton puhelinnumerot muuttuvat Lempäälän, Vesilahden ja Hatanpään sote-asemilla – hyvinvointikioskin toiminta päättyy Lempäälässä3.12.2025 12:09:53 EET | Tiedote
Puhelinnumeromuutokset liittyvät uuden puhelinjärjestelmän pilotointiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme