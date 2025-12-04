Alkoholin ja nikotiinituotteiden ikärajan valvontaa testattiin Tampereen seudulla

Ostokokeita tehtiin kaikkiaan 354, ja ne kohdistuivat eri kokoisiin marketteihin sekä kioskeille ja huoltoasemille Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Liikkeistä 78,8 prosentissa kysyttiin nuorelta ostajalta todistusta iästä. Lopuissa ikää ei pyydetty todistamaan. Muutamassa tapauksessa alkoholia tai nikotiinituotteita myytiin, vaikka nuorella ei ollut esittää henkilöllisyystodistusta. Tänä vuonna tehdyissä kokeissa kuntien välillä havaittiin selkeitä eroja siinä, kuinka helposti alkoholia ja nikotiinituotteita saa ostettua.

Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Iina Nummi Pirkanmaan hyvinvointialueelta kertoo, että tuloksia on käsitelty työryhmissä sekä paikkakunnittain että liikkeiden koon perusteella. Ostokokeet järjestettiin osana alueellista ehkäisevää päihdetyötä edistävää Pakka-toimintaa, jossa ovat mukana niin elinkeinoelämän edustajia, ravintola-alan toimijoita, kauppakeskuksia, aluehallintovirasto, poliisi sekä eri alojen ammattilaisia hyvinvointialueelta, kunnista ja järjestöistä.

–Erityisesti niissä kunnissa, joissa ikärajavalvonnassa havaittiin selkeitä puutteita, on tarpeen käydä keskustelua eri osapuolien kesken ja pohtia, miten tilannetta voitaisiin parantaa yhteistyössä, Nummi toteaa.

–Ostokokeiden tuloksia onkin jo käsitelty laajasti sekä vähittäiskaupan edustajien kanssa Pakka-toiminnan tarjontaryhmässä että ehkäisevään päihdetyöhön keskittyvässä kysyntäryhmässä.

Kokeissa selvitettiin, kysytäänkö täysi-ikäiseltä noin 18–20-vuotiaalta koeostajalta todistusta iästä, kun hän yrittää ostaa alkoholia tai nikotiinituotteita. Lisäksi seurattiin, myytiinkö tuotteita tämän jälkeen. Ostokokeita tekivät ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat osana oman alansa opintoja. Ostokokeita tehtiin nyt ensimmäistä kertaa näin kattavasti Tampereen seudulla.

Pakka-toimintamalli on THL:n kehittämä paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä, joka on osa Pirkanmaan hyvinvointialueella tehtävää ehkäisevää päihdetyötä.