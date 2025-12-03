Ilmastonmuutos haastaa teiden talvihoitoa – miten vastaamme haasteisiin?

Erillisellä paikkausurakalla saadaan ennakointia ja parempaa laatua

Paikkausurakassa voidaan keskittyä pelkästään paikkauksiin. Se antaa ELY-keskukselle ja urakoitsijalle mahdollisuuden reagoida nopeasti kevään ja syksyn vaurioihin. Kohteita ei lukita keväällä, vaan niitä voidaan lisätä kauden aikana uusien vaurioiden ilmetessä. Paikkausmenetelmät valitaan kohdekohtaisesti, mikä parantaa paikkausten kestoa. Paikkausurakka mahdollistaa pienten vaurioiden korjaamisen ennen kuin ne kasvavat isoiksi ongelmiksi.

Keliolosuhteet vaikuttavat paikkaustyöhön. Paikkauksia ei voida tehdä huonoissa keliolosuhteissa kuten esim. sateessa. Paikkamassan kiinnittyminen reikään edellyttää kuivia olosuhteita. Lisäksi talviaikaan paikkauksiin on käytettävissä ainoastaan heikommin kestävää kylmämassaa. Mm. näistä syistä talviaikaan tehtävät paikat pysyvät huonosti ja silloin paikataan vain välttämättömät liikenneturvallisuutta vaarantavat reiät. Siten ennakoivan paikkauksen merkitys on suuri talvikauden reikiintymisen hallitsemiseksi. Syksyllä tehdäänkin ennakkoon myös sellaisia kohtia, jotka eivät ole vielä ihan syntyneitä reikiä, mutta tien pinta on niin kulunut, että siihen todennäköisesti syntyy jossakin vaiheessa paikattava reikä. Tällöin päällysteen korjaus tehdään kestävämmällä kuumamassalla ja estetään tien reikiintyminen talvikaudella.

ELY-keskus priorisoi kohteet kuntotietojen, liikenneturvallisuuden ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Pieniä reikiä on tieverkolla paljon, mutta ne eivät aiheuta turvallisuusriskejä, vaan vaikuttavat lähinnä ajomukavuuteen. Pienimpien reikien paikkaaminen ei ole myöskään taloudellisesti kannattavaa. Paikkauksilla pidetään tiet turvallisina liikkua, sen vuoksi keskitytään suurempien reikien paikkauksiin.

Monilla vähäliikenteisimmillä teillä päällyste on kokonaisuudessaan niin rikkoontunut, ettei tien kuntoa pystytä paikkauksilla parantamaan. Tällaisilla teillä paikataan vain liikenneturvallisuutta vaarantavat reiät. Vanhalla ohentuneella päällysteellä paikat eivät pysy kovin kauaa, ja toisinaan päällyste rikkoontuu entisestään paikan ympäriltä.

Teiden hoitoa voidaan kohdentaa liikenteen erityistarpeiden mukaan

Teiden täsmähoidolla tarkoitetaan hoidon tason parantamista tien erityiskäytön vuoksi tietyllä tiejaksolla tai lyhyen tieosuuden hoitamista normaalista poikkeavalla tavalla. Täsmähoidossa nostetaan tien hoitotasoa tilapäisesti. Se voi tarkoittaa esimerkiksi lisäsuolausta tai hiekoitusta ennen tien erityiskäyttöä tai tiheämpiä hoitotoimia kuin hoitoluokka edellyttäisi. Täsmähoidon avulla voidaan varmistaa esimerkiksi yksittäisen kuljetuksen tai rajatulla ajanjaksolla tapahtuvien kuljetusten turvallinen liikkuminen tietyllä tiellä talviaikaan. Kyse voi olla vaikkapa puu-, eläin- tai vaarallisten aineiden kuljetuksista. Täsmähoito on kuitenkin rajattu ajallisesti ja paikallisesti. Se ei ole sovellettavissa eri tienkäyttäjäryhmien yleisiin liikennöintitarpeisiin, sillä työmatkoja, koulukuljetuksia ja elinkeinoelämän kuljetuksia on käytännössä koko tieverkolla.

Talviajan tulvia ehkäistään tulvaherkillä teillä tien parannustoimilla

Ilmastonmuutoksen myötä talviajan vesisateet ovat lisääntyneet ja talviaikaiset tulvat yleistyneet. Tulva-alttiilla tieosuuksilla pyritään ehkäisemään talviaikaisia tulvia pienillä parannushankkeilla. Parannustoimilla korotetaan tien pintaa ylemmäs ja parannetaan kuivatusta, jotta vesi ei tulvatilanteissa nouse tielle asti. Parannustoimia on toteutettu kohteisiin, joissa tiet tulvivat vuosittain. Pahimpina tulva-aikoina tulvat voivat olla niin laajoja, että vesi nousee useille teille. Ne ovat kuitenkin niin harvoin toistuvia ja yllättäviä tilanteita, ettei niihin ole mahdollisuutta varautua. Parannustoimia on toteutettu viime vuosina esim. Turussa (mt 12155) , Salossa (mt 186) ja Kankaanpäässä (kt 44).

Maanteiden hoidon urakkamalli korostaa tilaajan ja urakoitsijan yhteistyötä

Maanteiden hoidon urakkamallissa on kyse laatuvastuu-urakoinnista. Siinä on keskiössä töiden ajantasainen seuranta ja laadun osoittaminen. Urakkamallissa urakoitsijalle maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Moni tienkäyttäjä luulee virheellisesti, että urakoitsija odottaa ELY-keskukselta lähtölupaa hoitotoimien suorittamiseen. Urakoitsijoilla on käytössä sääennustuspalvelut ja vuorokauden ympäri toimiva kelinhallintapalvelu, joiden avulla urakoitsija ajoittaa ja käynnistää talvihoidon toimenpiteet. Vilkkaampien teiden osalta urakoitsija saa tarkkaa tietoa tien pinnan tilasta myös tieverkolla sijaitsevista tiesääasemista. Päivystävä työnjohto on valmiudessa ympäri vuorokauden käynnistämään tarvittavat toimenpiteet urakassa. Mikäli sää poikkeaa ennusteesta urakoitsijat pyrkivät reagoimaan muutoksiin heti.

ELY-keskuksen maanteiden hoidon projektipäälliköt valvovat urakoita pistokoeluonteisesti. Lisäksi osassa urakoita on käytössä erillinen laadunvalvontakonsultti, joka tekee vastaavaa valvontaa myös virka-aikojen ulkopuolella. Maanteiden hoidon urakkamalli korostaa kuitenkin tilaajan ja urakoitsijan tiivistä yhteistyötä laatutavoitteiden saavuttamisessa.

Urakkasopimuksissa on määritelty, miten nopeasti eri hoitoluokan teillä ryhdytään toimenpiteisiin kelin huonontuessa, sekä toimenpideajat, joiden puitteissa tie pitää saada laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon. Hoitoluokissa on huomioitu, että sään muutostilanteissa menee oma aikansa, ennen kuin tie on hoidettu laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon. Tienkäyttäjillä on aina myös oma vastuu sopeuttaa ajonopeus vallitseviin keliolosuhteisiin.

Lisätietoa: Varsinais-Suomen ELY-keskus