Kinnulalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat osaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelutuotantoa 1.1.2026 alkaen

Keski-Suomen hyvinvointialue turvaa sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan ja asiakkaiden palveluiden jatkuvuuden kinnulalaisille.

- Tavoitteenamme on tarjota kinnulalaisille ja kaikille keskisuomalaisille saavutettavia ja toimivia palveluita, kertoo palvelupäällikkö Anne Kirmanen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Terveysaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto palvelee uudessa puhelinnumerossa

Puhelinnumerot ovat pääosin samat kuin ennenkin, mutta terveysaseman lääkäri- ja hoitajavastaanoton puhelinpalvelu yhdistyy Pihtiputaan ja Viitasaaren kanssa. Kinnulan asiakkaita palvellaan 2.1.2026 alkaen numerossa 014 266 3020 arkisin kello 8–16.

Kinnulan terveysaseman vastaanotto ja palvelut ovat suljettuina perjantaina 2.1.

Kinnulan terveysaseman vastaanotto ja palvelut ovat suljettuina perjantaina 2.1. Ajanvaraus palvelee tuolloin uudessa numerossa 014 266 3020 kello 8–16, ja kiirevastaanotto on saatavilla ajanvarauksella Viitasaarella.

Asiakkaat asioivat pääosin tuttujen ammattilaisten kanssa

-Kinnulassa jatkaa sosiaali- ja terveysasema, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa lääkärin ja hoitajan palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuksen palveluita ja laboratorionäytteenotto, kertoo alueylilääkäri Keijo Lukkarinen.

- Suun terveydenhuollossa tarjotaan palveluita hammaslääkäri-hammashoitaja- työparin sekä suuhygienistin toimesta, jatkaa Kirmanen.

Lasten ja nuorten palveluissa tarjotaan äitiys- ja lastenneuvolan palveluita, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluita. Myös lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut sekä perheneuvola ovat keskeiset toimijat Kinnulassa edelleen.

Hyvinvointialue tuottaa ikääntyneiden palveluasumisen ja kotihoidon palvelut, arkikuntoutusta ja ikääntyneiden ja vammaisten päivätoimintaa.

Ikääntyneiden palveluihin liittyvissä asioissa palvelee numero 014 266 3082 arkisin kello 9–15. Palvelunumero muuttuu 2.1.2026 alkaen. Uusi numero 014 266 1801 tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja tietoa palveluista senioreille ja heidän läheisilleen hyvän arjen tueksi arkisin kello 9–15.

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa äkillisissä sosiaalisen tuen ja kriisin tilanteissa ympäri vuorokauden numerossa 014 266 0149.

Lähin kiirevastaanotto toimii Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalla. Kun asiakas tarvitsee kiireellistä hoitoa terveysaseman ollessa kiinni iltaisin tai viikonloppuisin, tulee ensin aina soittaa ympäri vuorokauden palvelevaan Päivystysavun numeroon 116 117.

-1.1.2026 alkaen kinnulalaiset voivat asioida hyvinvointialueen digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja myös muissa Keski-Suomen hyvinvointialueen toimipisteissä. Tiedot palveluista, toimipisteet sekä yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulta www.hyvaks.fi​, kertoo Kirmanen.

Asiointi tapahtuu verkossa osoitteessa hyvaks.fi/asioiverkossa tai maksuttomalla mobiilisovelluksella. Mobiilisovellus löytyy sovelluskaupasta nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks.

Asukastilaisuus torstaina 18.12.

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää asukastilaisuuden kinnulalaisille torstaina 18.12. kello 17.00–18.30 Kinnula-talolla osoitteessa Keskustie 12 sekä etäyhteydellä.

Tilaisuus on kaikille avoin. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kinnulalaiset, henkilöstö, kuntien edustajat, järjestöt, yritykset, muut sidosryhmät ja kumppanit.

Noin 30 työntekijää siirtyy töihin hyvinvointialueelle

Noin 30 henkilöstön jäsentä siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksen periaatteita noudattaen 1.1.2026. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt liikkeenluovutuksesta kokouksessaan 26.3.2025.

Lisätietoja: