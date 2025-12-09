Lux Helsinki förlängs till sex dagar och introducerar bestående ljuskonst i staden

Lux Helsinki, som i snart 20 år har skänkt ljus, glädje och inspiration under den mörka årstiden, förlängs i år till sex dagar på publikens begäran. Stadsborna har möjlighet att uppleva 20 verk på Gamlasgården, på fasaderna av välkända byggnader i Helsingfors centrum, i parker och på torg nästan hela trettondagsveckan. Verken berättar historier och väcker tankar med ljus och färg.

Ljuskonstverk finns i centrum från Medborgartorget till Glaspalatsets torg, Narinken, Sandvikstorget och ända till Gamla kyrkoparken. Dessutom finns verk bland annat på Skillnadstorget och Esplanadestraden samt i Citycenter och Gamlasgården. Helheten av konstverk kan upplevas i valfri ordning. I år sprider sig Lux Helsinki rekordstort också till tio gallerier i centrumområdet, som visar mångsidig ljuskonst av både finländska och internationella konstnärer.

Lux Helsinki strålar i staden på trettondagen, vardagarna och veckoslutet från 6 till 11 januari från klockan 17 till 22. Den 8 och 9 januari lyser Lux upp också morgonmörkret, då en del av ljuskonstverken i centrum är tända från klockan 7 till 9.

Festivalens tema, Stop time!, är en inbjudan att stanna upp



I år byggs Lux Helsinki kring temat Stop time!



”Stop time! är en inbjudan att stanna upp inför konsten i det oroliga världsläget. Bara genom att stanna kan vi se vad som är viktigt i en tid då polariseringen, klimatförändringen och krig formar en ny världsordning. Konstnärerna närmar sig temat på många sätt, bland annat genom att föra betraktaren till barndomens och lekens tidlösa värld”, säger Lux Helsinkis konstnärliga ledare Juha Rouhikoski.

Till lekens värld som är till glädje särskilt för barnfamiljer inbjuder ett berättande animationsverk av den ukrainska konstnären Evgenija Gross, som flytt kriget i Ukraina till Finland. Konstverket projiceras på Annegårdens vägg. En annan lekfull helhet finns i lekparken i Barnlunden, där man får själv skapa sin egen version av konstverket med färgskimrande klossar.

Även festivalens ledande verk behandlar temat om vikten av att stanna upp på mångbottnade sätt: Rooms of Light av turkisk-finska Melek Mazici omvandlar de ikoniska lyftkranarna vid skeppsvarvet i Sandviken till fyrar som lyser i mörkret. Det verket The Last Dance av Alexander Salvesen, som är en av Finlands främsta ljuskonstnärer, sveper in hela Glaspalatstorget i ljus, rörliga bilder och ljud. På gräsplanerna i Gamla kyrkoparken utbreder sig den förtrollande installationen Mycelium Network, som lyfter fram det underjordiska mycelet och dess svampar med tusentals glimmande strängar av optisk fiber. Framför Ode står Nordic Sculpture av svenska Lin de Mol, som är konstnärlig ledare för ljuskonstfestivalen Arvika Ljus!. I konstverket vilar en genomskinlig trädstam på en vedtrave och pulserar av ljus i takt med andningen.



Ljuskonst till glädje även efter festivalen



I framtiden kommer ljuskonst att vara en del av stadsbilden året runt, då Lux Helsinki introducerar mer permanent konst i Helsingfors. Konstverket Soleil Nuit av franska Sébastien Lefèvre står kvar på Sandvikstorget efter att festivalen slutat. De tusentals små färgade speglarna i verket, som symboliserar sol och natt, skapar gnistrande reflektioner av vindens och ljusets kraft.



Läs mer om alla konstverk och konstnärer som deltar i Lux Helsinki och om festivalprogrammet på festivalens webbplats.

Lux Helsinki är ett tillgängligt och avgiftsfritt evenemang för hela familjen. Det pågår 6–11.1.2026 kl. 17–22 och 8–9.1 kl. 7–9. Festivalen ordnas och produceras av Helsingfors evenemangsstiftelse. Lux Helsinkis konstnärliga direktör är Juha Rouhikoski, och kuratorsteamet består av Jyrki Sinisalo, Mia Kivinen, Elisa Hillgen och Katja Muttilainen.



Huvudpartner för Lux Helsinki 2026 är Helsinki Shipyard, Iittala, Sandvikens saluhall, Citycenter, Pågå och Bauer Media Outdoor. Samarbetspartner är Kamppi Helsinki, Musikhuset, Gamlasgården, Annegården, Institut Français och Esplanadestraden.

