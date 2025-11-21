Duodecim

MEDIAKUTSU Tule kuulemaan, ketkä ovat Terveysalan vaikuttajat 2025!

4.12.2025 09:19:35 EET | Duodecim | Tiedote

Jaa

Duodecim täyttää tänä vuonna 144 vuotta. Sen kunniaksi olemme valinneet tämän vuoden terveysalan merkittävimmät vaikuttajat. Vielä ehdit ilmoittautua, olet lämpimästi tervetullut meille torstaina 11.12.2025 järjestettävään aamiaistilaisuuteen juhlimaan heitä – ja koko terveysalaa!

Terveysalan vaikuttajat 2025
144 vuotta täyttävä Duodecim valitsee tämän vuoden terveysalan merkittävimmät vaikuttajat – nimet julkistamme 11. joulukuuta pidettävässä aamiaistilaisuudessa. Anna Makkonen Duodecim

Mikä? Terveysalan vaikuttajat 2025 -aamiaistilaisuus 
Milloin? Torstaina 11.12.2025 klo 8.30–10.30   
Missä? Duodecim, Kaivokatu 8, 8. krs (sisäänkäynti Kaivokatu 6) 
Lue lisää: Terveysalan vaikuttajat 2025 

Perinteet ja nykypäivä kulkevat monesti käsi kädessä. Niin nytkin. Tarinamme alkoi 144 vuotta sitten, kun 12 lääketieteen opiskelijaa päätti vahvistaa suomen kielen asemaa lääketieteessä. Nyt juhlimme perustajajäseniämme nostamalla esiin niin tutkijoita, kehittäjiä, kouluttajia, arjen parantajia kuin tulevaisuuden tähtiä. 
 
Terveysalan vaikuttajat 2025 sisältää 12 kategoriaa, joista jokaiseen olemme nimenneet 12 vaikuttajaa. Yhteensä juhlimme siis 144 vaikuttajan tärkeää työtä terveysalalla! Heissä on monen eri alan osaajia, jotka ovat tavalla tai toisella tänä vuonna vaikuttaneet terveydenhuoltoon ja vieneet sitä eteenpäin.  

Valinnoissa painotettiin myös Duodecimin arvoja: yhteisöllisyyttä, tieteellisyyttä, eettisyyttä ja luotettavuutta. Terveysalan vaikuttajien valinnalla jatkamme Mediuutisten aloittamaa ja tunnetuksi tekemää perinnettä. 
 
Aamiaistilaisuudessa palkitsemme kahden kategorian vaikuttajat: terveysalan merkittävimmät top 12 -vaikuttajat sekä Duodecimin jäsenten valitsemat kollegiaalisuuden edistäjät. Julkaisemme aamiaistilaisuuden yhteydessä myös kaikkien 144 vaikuttajan nimet.  

Terveysalan vaikuttajat 2025 -kategoriat

  • Terveysalan vaikuttajat Top 12
  • Arjen parantajat
  • Eettiset suunnannäyttäjät
  • Kandien valinnat
  • Kekseliäät innovaattorit
  • Kollegiaalisuuden edistäjät
  • Koulutuksen kehittäjät
  • Lääketieteen sanansaattajat
  • Monimuotoisuuden mahdollistajat
  • Vuoden väitökset
  • Tieteelliset tienraivaajat
  • Tulevaisuuden tähdet

Ilmoittauduthan viimeistään torstaina 4.12. aamiaistilaisuuteen täällä. Toimi nopeasti, sillä paikkoja on rajallisesti!

Avainsanat

terveysalan vaikuttajat 2025duodecimlääkäriseura duodecimsuomalainen lääkäriseura duodecimterveysterveydenhuollon vaikuttajatterveydenhuoltotieteellisyysyhteisöllisyyseettisyyskollegiaalisuusmediuutisetpäivi metsäniemiterveysalan vaikuttajattiedelääketiede

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Terveysalan vaikuttajat 2025
144 vuotta täyttävä Duodecim valitsee tämän vuoden terveysalan merkittävimmät vaikuttajat – nimet julkistamme 11. joulukuuta pidettävässä aamiaistilaisuudessa.
Anna Makkonen Duodecim
Lataa

Linkit

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Duodecim

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye