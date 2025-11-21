MEDIAKUTSU Tule kuulemaan, ketkä ovat Terveysalan vaikuttajat 2025!
Duodecim täyttää tänä vuonna 144 vuotta. Sen kunniaksi olemme valinneet tämän vuoden terveysalan merkittävimmät vaikuttajat. Vielä ehdit ilmoittautua, olet lämpimästi tervetullut meille torstaina 11.12.2025 järjestettävään aamiaistilaisuuteen juhlimaan heitä – ja koko terveysalaa!
Mikä? Terveysalan vaikuttajat 2025 -aamiaistilaisuus
Milloin? Torstaina 11.12.2025 klo 8.30–10.30
Missä? Duodecim, Kaivokatu 8, 8. krs (sisäänkäynti Kaivokatu 6)
Lue lisää: Terveysalan vaikuttajat 2025
Perinteet ja nykypäivä kulkevat monesti käsi kädessä. Niin nytkin. Tarinamme alkoi 144 vuotta sitten, kun 12 lääketieteen opiskelijaa päätti vahvistaa suomen kielen asemaa lääketieteessä. Nyt juhlimme perustajajäseniämme nostamalla esiin niin tutkijoita, kehittäjiä, kouluttajia, arjen parantajia kuin tulevaisuuden tähtiä.
Terveysalan vaikuttajat 2025 sisältää 12 kategoriaa, joista jokaiseen olemme nimenneet 12 vaikuttajaa. Yhteensä juhlimme siis 144 vaikuttajan tärkeää työtä terveysalalla! Heissä on monen eri alan osaajia, jotka ovat tavalla tai toisella tänä vuonna vaikuttaneet terveydenhuoltoon ja vieneet sitä eteenpäin.
Valinnoissa painotettiin myös Duodecimin arvoja: yhteisöllisyyttä, tieteellisyyttä, eettisyyttä ja luotettavuutta. Terveysalan vaikuttajien valinnalla jatkamme Mediuutisten aloittamaa ja tunnetuksi tekemää perinnettä.
Aamiaistilaisuudessa palkitsemme kahden kategorian vaikuttajat: terveysalan merkittävimmät top 12 -vaikuttajat sekä Duodecimin jäsenten valitsemat kollegiaalisuuden edistäjät. Julkaisemme aamiaistilaisuuden yhteydessä myös kaikkien 144 vaikuttajan nimet.
Terveysalan vaikuttajat 2025 -kategoriat
- Terveysalan vaikuttajat Top 12
- Arjen parantajat
- Eettiset suunnannäyttäjät
- Kandien valinnat
- Kekseliäät innovaattorit
- Kollegiaalisuuden edistäjät
- Koulutuksen kehittäjät
- Lääketieteen sanansaattajat
- Monimuotoisuuden mahdollistajat
- Vuoden väitökset
- Tieteelliset tienraivaajat
- Tulevaisuuden tähdet
Ilmoittauduthan viimeistään torstaina 4.12. aamiaistilaisuuteen täällä. Toimi nopeasti, sillä paikkoja on rajallisesti!
Päivi MetsäniemipääsihteeriSuomalainen Lääkäriseura DuodecimPuh:045 633 8858paivi.metsaniemi@duodecim.fi
Niina Myllysviestinnän ja markkinoinnin asiantuntijaLääkäriseura DuodecimPuh:050 412 3076niina.myllys@duodecim.fi
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön.
