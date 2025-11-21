MEDIAKUTSU Tule kuulemaan, ketkä ovat Terveysalan vaikuttajat 2025!

Mikä? Terveysalan vaikuttajat 2025 -aamiaistilaisuus

Milloin? Torstaina 11.12.2025 klo 8.30–10.30

Missä? Duodecim, Kaivokatu 8, 8. krs (sisäänkäynti Kaivokatu 6)

Lue lisää: Terveysalan vaikuttajat 2025

Perinteet ja nykypäivä kulkevat monesti käsi kädessä. Niin nytkin. Tarinamme alkoi 144 vuotta sitten, kun 12 lääketieteen opiskelijaa päätti vahvistaa suomen kielen asemaa lääketieteessä. Nyt juhlimme perustajajäseniämme nostamalla esiin niin tutkijoita, kehittäjiä, kouluttajia, arjen parantajia kuin tulevaisuuden tähtiä.



Terveysalan vaikuttajat 2025 sisältää 12 kategoriaa, joista jokaiseen olemme nimenneet 12 vaikuttajaa. Yhteensä juhlimme siis 144 vaikuttajan tärkeää työtä terveysalalla! Heissä on monen eri alan osaajia, jotka ovat tavalla tai toisella tänä vuonna vaikuttaneet terveydenhuoltoon ja vieneet sitä eteenpäin.

Valinnoissa painotettiin myös Duodecimin arvoja: yhteisöllisyyttä, tieteellisyyttä, eettisyyttä ja luotettavuutta. Terveysalan vaikuttajien valinnalla jatkamme Mediuutisten aloittamaa ja tunnetuksi tekemää perinnettä.



Aamiaistilaisuudessa palkitsemme kahden kategorian vaikuttajat: terveysalan merkittävimmät top 12 -vaikuttajat sekä Duodecimin jäsenten valitsemat kollegiaalisuuden edistäjät. Julkaisemme aamiaistilaisuuden yhteydessä myös kaikkien 144 vaikuttajan nimet.

Terveysalan vaikuttajat 2025 -kategoriat

Terveysalan vaikuttajat Top 12

Arjen parantajat

Eettiset suunnannäyttäjät

Kandien valinnat

Kekseliäät innovaattorit

Kollegiaalisuuden edistäjät

Koulutuksen kehittäjät

Lääketieteen sanansaattajat

Monimuotoisuuden mahdollistajat

Vuoden väitökset

Tieteelliset tienraivaajat

Tulevaisuuden tähdet





Ilmoittauduthan viimeistään torstaina 4.12. aamiaistilaisuuteen täällä. Toimi nopeasti, sillä paikkoja on rajallisesti!