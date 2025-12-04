Tyks nimitettiin kansainvälisten HIFU-huippuyksiköiden joukkoon
Tervetuloa juhlistamaan tiistaina 9.12. Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) merkittävää nimitystä, joka edistää kohdennetun ultraäänen teknologian hyödyntämistä sairaalassa. Tilaisuudessa kerrotaan suurienergiaisen kohdennetun ultraäänihoidon (HIFU) huippuosaamisesta sekä HIFU-hoitojen roolista potilaiden hoidossa ja tutkimuksessa.
Vuodesta 2016 lähtien Tyksissä on tehty yli 700 suurienergiasta kohdennettua ultraäänihoitoa useisiin eri sairauksiin, kuten kohdun lihaskasvaimiin, endometrioosiin, luukasvaimiin, eturauhassyöpään sekä liikehäiriöihin kuten vapinaan ja Parkinsonin tautiin.
Aika:
Tiistai 9.12.2025 klo 16.00 alkaen
Paikka:
Medisiina D:n ja Majakkasairaalan välinen aulatila, Tiedonkolu (käynti Medisiina D:n puolelta).
Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja Tyksin asiantuntijoilta ja Focused Ultrasound Foundationin edustajilta. Lisäksi tarjolla on mahdollisuus keskustella tutkimuksesta, hoitomenetelmistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.
Ei ennakkoilmoittautumista – kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roberto Blanco SequeirosTyks radiologian vastuualuejohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 5609 610roberto.blanco@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Personalenkät: Personalen rekommenderar gärna Varha som arbetsgivare4.12.2025 10:05:00 EET | Pressmeddelande
Över 60 procent av Egentliga Finlands välfärdsområdes anställda rekommenderar Varha som arbetsgivare. Detta framgår av en enkät som Varha genomförde bland sin personal. Enkäten besvarades av 13 097 Varha-anställda (60 %) under september–oktober. Resultaten presenterades för områdesstyrelsen den 1 december.
Henkilöstökysely: varhalaiset suosittelevat Varhaa mielellään työnantajana4.12.2025 10:05:00 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työntekijöistä yli 60 prosenttia suosittelee Varhaa työnantajana. Tämä selviää Varhan henkilöstölleen tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi syys-lokakuussa 13 097 varhalaista (60 %). Tulokset esiteltiin aluehallitukselle 1. joulukuuta.
Varhas välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten för 20263.12.2025 22:56:09 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesfullmäktige i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) fick en rapport om aktuella ärenden och godkände budgeten och kundavgifterna för nästa år samt välfärdsplanen.
Varhan aluevaltuusto hyväksyi 2026 talousarvion3.12.2025 22:56:09 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluevaltuusto sai katsauksen ajankohtaisiin asioihin, hyväksyi ensi vuoden talousarvion ja asiakasmaksut sekä hyvinvointisuunnitelman.
Varha förebygger spelrelaterade problem i samarbete med organisationer2.12.2025 15:00:00 EET | Pressmeddelande
Problem som orsakas av penning- och digitalspel är en betydande utmaning ur folkhälso- och socialt hänseende, och orsakerna bakom dem är mångfacetterade. Egentliga Finlands välfärdsområde Varha har bjudit in organisationer att delta i arbetet som förebygger spelrelaterade problem.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme