Tyks nimitettiin kansainvälisten HIFU-huippuyksiköiden joukkoon

4.12.2025 12:00:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Kutsu

Tervetuloa juhlistamaan tiistaina 9.12. Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) merkittävää nimitystä, joka edistää kohdennetun ultraäänen teknologian hyödyntämistä sairaalassa. Tilaisuudessa kerrotaan suurienergiaisen kohdennetun ultraäänihoidon (HIFU) huippuosaamisesta sekä HIFU-hoitojen roolista potilaiden hoidossa ja tutkimuksessa.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa yläkulmassa on Tyksin logo.

Vuodesta 2016 lähtien Tyksissä on tehty yli 700 suurienergiasta kohdennettua ultraäänihoitoa useisiin eri sairauksiin, kuten kohdun lihaskasvaimiin, endometrioosiin, luukasvaimiin, eturauhassyöpään sekä liikehäiriöihin kuten vapinaan ja Parkinsonin tautiin.

Aika:
Tiistai 9.12.2025 klo 16.00 alkaen

Paikka:
Medisiina D:n ja Majakkasairaalan välinen aulatila, Tiedonkolu (käynti Medisiina D:n puolelta).

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja Tyksin asiantuntijoilta ja Focused Ultrasound Foundationin edustajilta. Lisäksi tarjolla on mahdollisuus keskustella tutkimuksesta, hoitomenetelmistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Ei ennakkoilmoittautumista – kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

