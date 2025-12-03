Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Toimittaja, lähde mukaan Strasbourgiin seuraamaan Euroopan parlamentin täysistuntoa

4.12.2025 09:54:17 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Matkan aikana toimittajat saavat mahdollisuuden seurata paikan päällä Euroopan parlamentin työtä, tavata parlamentin jäseniä ja lisätä tietouttaan EU-päätöksenteosta. Toimittajilla on myös aikaa tehdä haastatteluita ja uutisoida viikon ajankohtaisista tapahtumista.

Haku koskee tammi-, helmi- ja maaliskuun 2026 täysistuntoja Strasbourgissa:

  • 19.–22.1.2026
  • 9.–12.2.2026 
  • 9.–12.3.2026

Euroopan parlamentti maksaa kohtuulliset matkakustannukset economy-luokassa sekä majoituksen (Strasbourgin toimittajamatkojen osalta kiinteä korvaus 180 euroa/yö majoitusta ja muita kuluja varten). Matkakulut korvataan jälkikäteen.

Voit hakea matka-apurahaa täyttämällä hakulomakkeen viimeistään maanantaihin 8.12.  mennessä:

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto myöntää matka-apurahoja toimittajille, jotka työskentelevät matkan aikana Julkisen sanan neuvoston alaisille medioille.
Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan Euroopan parlamentin täysistuntoihin myös tiedotusvälineen tai toimittajan omalla kustannuksella.

Yhteyshenkilöt

