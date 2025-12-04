SULAVA-tutkimus päättyi – mitä opimme sosiaalihuollon palveluista?
SULAVA-tutkimushanke on kahden vuoden aikana tunnistanut tekijöitä, jotka edistävät tai estävät vaikuttavaa ja laadukasta sosiaalityötä Sisä-Suomen hyvinvointialueiden työikäisten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden sosiaalityön palveluissa. EU-rahoitteisen hanke on osa laajempaa Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -kokonaisuutta.
– Hankkeessa valmistuvien tutkimusartikkeleiden tulokset osoittavat, miten nämä tekijät näkyvät asiakkaiden asiakkuuksissa, esimerkiksi palveluiden saatavuudessa, tavoittavuudessa ja palvelukokemuksissa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anne Puuronen.
– Työntekijöiden näkökulmasta tekijöiden tunnistamisessa on kiinnitetty huomiota muun muassa työn ohjeistuksiin, työntekijöiden harkintavaltaan, toimintaympäristöön, asiakasprosessin eri toimijoihin ja vaiheisiin sekä käytettyihin menetelmiin, Puuronen lisää.
SULAVA-hankkeen tutkijoina toimivat Sanni Lindroos, Katrina Nyman, Mikko Taipale ja Venla Haapaniemi.
Asiakkaiden kokemuksia sosiaalipalvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta
Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan hyvinvointialueiden laadukas sosiaalihuolto edellyttää riittäviä taloudellisia ja henkilöstöresursseja, selkeää tietoa palveluista ja asiakkaiden oikeuksista sekä toimivaa vuorovaikutusta työntekijän kanssa.
– Saimme selville, että palvelun laatua vahvistavat asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja selkeät tavoitetasot, kun taas siiloutuneet palvelurakenteet ja puutteelliseksi koettu erityisosaaminen, erityisesti neuropsykiatrisissa kysymyksissä, heikentävät laatua, kertoo tutkija Katrina Nyman.
Alustavat tulokset osoittavat, että sosiaalihuollon vaikuttavuutta rajoittavat rakenteelliset ja taloudelliset tekijät.
Keskeiseksi edellytykseksi muutokselle nousi arjen perusasioiden vahvistaminen, kuten asumisen ja talouden tukeminen sekä rutiinien luominen. Asiakkaiden elämäntilanteiden kehitystä tukivat myös heidän oma sinnikkyytensä vastoinkäymisten edessä sekä kyky sopeutua yksilöllisiin haasteisiin, esimerkiksi pitkäaikaissairauksiin.
Työntekijöiden merkitys laadukkaan sosiaalihuollon toteutumisessa
Tutkimus tuo esiin työntekijöiden näkemyksiä heidän kyvystään toteuttaa laadukasta sosiaalihuoltoa Sisä-Suomen hyvinvointialueilla.
– Tutkimushaastattelut paljastivat, että työntekijöille laadukkaan työn edellytyksenä ovat riittävät resurssit, sosiaalialan osaaminen sekä mahdollisuus käyttää ammatillista harkintaa asiakkaiden erilaisissa tilanteissa, kertoo tutkija Sanni Lindroos.
Työntekijät näkevät kehittämistarpeita hyvinvointialueiden toimintamalleissa. He toivovat esimerkiksi joustavuutta yhdenmukaistettuihin käytäntöihin, jotta asiakkaiden yksilölliset tilanteet voidaan huomioida paremmin. Lisäksi he pitävät tärkeänä, että asiakastyöhön varataan riittävät resurssit ja turvataan sosiaalialan osaaminen.
Aikuissosiaalityön asiakkaiden sosiaalityön onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Yksi hankkeen tutkimuskohteista on työikäisten sosiaalityön laadun ja vaikuttavuuden arviointi KAIMeR-teorian pohjalta. KAIMeR-teoria on sosiaalityössä kehitetty vaikuttavuuden tulkintamalli. Se pyrkii selittämään, miksi sosiaalityö toimii ja tuottaa muutoksia asiakkaiden elämässä.
– Alustavien tulosten mukaan asiakkaat kokevat saavuttaneensa elämäntilannettaan parantavia tavoitteita paremmin silloin, kun sosiaalityön laatu on ollut hyvä ja työntekijät ovat käyttäneet sosiaalisia mekanismeja. Nämä ovat sosiaalityön onnistumisen edellytyksiä, tutkija Mikko Taipale kiteyttää.
SULAVA-tutkimushanke
Tietoa hankkeen aikana julkaistuista tuloksista päivitetään Innokylään: (SULAVA) Sosiaalihuollon laatu ja vaikuttavuus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla | Innokylä
Sosiaalihuollon laatuun ja vaikuttavuuteen keskittyvä SULAVA-hanke on osa Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -hanketta. Siihen osallistuvat Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueet 2024–2025.
Vaikuttavuuden tietojohtaminen Sisä-Suomen yhteistyöalueella -tutkimushanketta toteutetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP), joka on rahoitettu Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.
Yhteyshenkilöt
Anne PuuronenTutkimuspäällikkö | Sulava-hankePuh:0443403683anne.puuronen@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluista järjestetään asukastilaisuus Kihniössä 10.12.4.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Pihlajalinna aloittaa Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajana ensi keväänä. Alueen asukkaille muutoksesta kerrotaan infotilaisuuksissa, joista ensimmäinen pidetään Kihniön yhtenäiskoululla keskiviikkona 10.12.2025 kello 18–19.30.
Alkoholin ja nikotiinituotteiden ikärajan valvontaa testattiin Tampereen seudulla4.12.2025 09:11:34 EET | Tiedote
Tampereella ja lähikunnissa tehtiin elo- ja marraskuussa ostokokeita, joilla selvitettiin alkoholin ja nikotiinituotteiden ikärajavalvontaa vähittäiskaupoissa. Liike-elämän edustajat ja ehkäisevän päihdetyön vastaavat hyvinvointialueella ja kunnissa saavat ostokokeista tietoa siitä, kuinka hyvin ikärajan valvonta toteutuu.
Vain pieni osa pirkanmaalaisista lapsista saanut influenssarokotuksen - taudilla vakavat seuraukset3.12.2025 13:21:00 EET | Tiedote
Maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut koululaiset ja opiskelijat rokotetaan ensisijaisesti koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa ja alle kouluikäiset lapset neuvolassa.
Aluehallitus päätti talousarvioesityksestään ja hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen3.12.2025 12:40:11 EET | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi talousarvioesityksensä aluevaltuustolle maanantaina. Aluevaltuusto päättää talousarviosta maanantaina 8.12. klo 14 alkavassa kokouksessa. Talousarvioon sisältyy esitys asiakasmaksujen korotuksesta sekä sairaalapalvelujen yhteistoimintaneuvottelujen tulos. Yhteistoimintaneuvotteluista julkaistaan erillinen tiedote keskiviikkona 3.12. klo 14.
Lääkärin ja hoitajan vastaanoton puhelinnumerot muuttuvat Lempäälän, Vesilahden ja Hatanpään sote-asemilla – hyvinvointikioskin toiminta päättyy Lempäälässä3.12.2025 12:09:53 EET | Tiedote
Puhelinnumeromuutokset liittyvät uuden puhelinjärjestelmän pilotointiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme