Insinööriopiskelijoiden palkkataso nousi mutta työllisyys heikkeni
Kesätyöpaikan saaminen oli opiskelijoille viime vuonna vaikeampaa kuin edellisenä kesänä. Mediaanipalkka kuitenkin nousi, ja palkkatilanne otettiin huomioon uusissa palkkasuosituksissa.
Työpaikan sai viime kesänä 69 prosenttia kyselyyn vastanneista tekniikan alan opiskelijoista, selviää Insinööriliiton opiskelijatutkimuksesta. Opiskelijat kokivat työpaikan löytämisen vaikeammaksi kuin muutamana edellisenä kesänä, ja viime vuotta harvempi oli päässyt oman alan töihin.
– Vaikka työpaikkoja haettiin kiivaasti ja moni koki paikan saamisen vaikeaksi, suurin osa kuitenkin löysi kesätöitä, ja suurimmalla osalla ne liittyivät tekniikan alaan, sanoo Insinööriliiton tutkija Paula Pesonen.
Vastaajat pitivät kesätyötä hyödyllisenä tulevan uransa kannalta.
– Kesätyöpaikat ovat nuorille ja alanvaihtajille tärkeä askel uuden työuran alussa. Ilman alustavaa alan työkokemusta on vaikea päästä pysyvään työsuhteeseen alalle.
Palkan merkitys opiskelijoille kasvoi
Kesätöiden palkkataso kehittyi suotuisasti viime vuodesta. Mediaanipalkka oli 2 500 euroa kuussa, mikä on sata euroa enemmän kuin viime vuonna.
Opiskelijat pitävät palkkatasoa yhtenä tärkeimmistä asioista työelämässä. Myös vakituinen työpaikka on toiveissa korkealla.
– Työpaikkojen vähyys näkyi tuloksissa siten, että työn laatuun ja merkityksellisyyteen liittyviä asioita pidettiin vähemmän tärkeinä kuin työllistymiseen ja ansiotasoon liittyviä tekijöitä.
Tekoälyn yleistyminen vaikuttaa kyselyn perusteella opiskelijoiden tulevaisuuteen opinnoissa ja työelämässä. Suurin osa opiskelijoista käyttää tekoälyä opinnoissaan. Usein käyttäviä on kuitenkin melko vähän. Opiskelijoista 70 prosenttia on saanut tekoälyn käyttöön opastusta, mutta alle puolet kokee saaneensa teknologiasta kattavaa tietoa.
– Osa suhtautuu tekoälyyn innostuneesti ja pitää sitä erinomaisena työkaluna. Osa taas suhtautuu siihen varauksella ja kokee, että se vähentää oman oppimisen syvyyttä ja omien taitojen kehittymistä, Pesonen sanoo.
Suositukset auttavat palkoista sopimisessa
Monet opiskelijat hakevat parhaillaan työ- ja harjoittelupaikkoja ensi lukukaudeksi ja kesäksi. Insinööriliitto päivitti opiskelijatutkimuksen yhteydessä palkkasuositukset opiskelijoille kesätöihin ja harjoittelupaikkoihin sekä ensi vuonna valmistuville insinööreille. Suosituspalkat perustuvat opiskelijoiden edellisellä kaudella ansaitsemiin tosiasiallisiin palkkoihin.
– Suosittelemme sellaisia palkkoja, jotka vastaavat tehtävän vaativuutta ja jotka tekniikan alan opiskelijoiden on realistista saavuttaa.
Suositeltu kuukausipalkka vaihtelee 2 450 euron ja 3 850 euron väliltä riippuen suoritettujen opintopisteiden ja aiemman vastaavan työkokemuksen määrästä sekä siitä, työskenteleekö opiskelija pääkaupunkiseudulla vai muualla maassa. Vaihteluväli ei kuitenkaan edusta minimiä eikä maksimia, vaan ne toimivat lähtökohtana palkkaneuvotteluissa.
– Lisäksi eri alojen kysyntätilanteella on vaikutusta palkkoihin, Pesonen lisää.
Opiskelijatutkimukseen vastasi 3 545 tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijaa. Tutkimus toteutetaan vuosittain syksyllä sähköisellä kyselyllä lukuvuoden alussa elo-syyskuun vaihteessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula PesonenInsinööriliiton tutkijaPuh:0201 801 829Puh:050 343 8071paula.pesonen@ilry.fi
Kuvat
Linkit
Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 80 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Insinööriliitto IL ry
Maria Mäkynen Insinööriliiton yhteiskuntasuhdejohtajaksi12.11.2025 09:50:51 EET | Tiedote
Insinööriliiton hallitus on valinnut Maria Mäkysen liiton yhteiskuntasuhdejohtajaksi 1. joulukuuta 2025 alkaen. Mäkysen vastuulle kuuluvat liiton yhteiskuntasuhteet, viestintä, markkinointi ja tutkimus.
Lähes joka kolmas kiinnostunut AMK-tohtorin tutkinnosta10.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Vaativimmissa tehtävissä työskentelevillä on useammin YAMK-tutkinto kuin alemmissa toimiasemissa työskentelevillä.
Epävarmuus suomalaisilla työmarkkinoilla kasvaa23.10.2025 14:18:56 EEST | Tiedote
Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mielestä maan hallitus kylvää lisää myrkkyä suomalaisille työmarkkinoille esittämällä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista. Jos eduskunta hyväksyy hallituksen tänään sille antaman esityksen, jatkossa henkilökohtaisen irtisanomisen perusteeksi riittää pelkkä asiallinen peruste nykyisen asiallisen ja painavan perusteen sijaan.
Teollisuus kasvaa, seuraavaksi odotetaan työllisyyden kasvua10.10.2025 08:54:15 EEST | Tiedote
Teollisuuden uusien tilausten arvo ja tuotannon volyymi ovat molemmat kasvussa. Tuotannon kasvu näkyy ennen pitkää myös työpaikkojen määrässä.
Palkansaajat tarvitsevat kipeästi lisää ostovoimaa15.9.2025 08:47:13 EEST | Tiedote
Inflaatio on säilynyt koko vuoden vakaana. Insinööriliiton ekonomisti Paavo Hurrin mielestä hallituksen on pidettävä huolta, että kulutus ei jää polkemaan paikalleen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme