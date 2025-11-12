Insinööriopiskelijoiden palkkataso nousi mutta työllisyys heikkeni

Työpaikan sai viime kesänä 69 prosenttia kyselyyn vastanneista tekniikan alan opiskelijoista, selviää Insinööriliiton opiskelijatutkimuksesta. Opiskelijat kokivat työpaikan löytämisen vaikeammaksi kuin muutamana edellisenä kesänä, ja viime vuotta harvempi oli päässyt oman alan töihin.

– Vaikka työpaikkoja haettiin kiivaasti ja moni koki paikan saamisen vaikeaksi, suurin osa kuitenkin löysi kesätöitä, ja suurimmalla osalla ne liittyivät tekniikan alaan, sanoo Insinööriliiton tutkija Paula Pesonen.

Vastaajat pitivät kesätyötä hyödyllisenä tulevan uransa kannalta.

– Kesätyöpaikat ovat nuorille ja alanvaihtajille tärkeä askel uuden työuran alussa. Ilman alustavaa alan työkokemusta on vaikea päästä pysyvään työsuhteeseen alalle.

Palkan merkitys opiskelijoille kasvoi

Kesätöiden palkkataso kehittyi suotuisasti viime vuodesta. Mediaanipalkka oli 2 500 euroa kuussa, mikä on sata euroa enemmän kuin viime vuonna.

Opiskelijat pitävät palkkatasoa yhtenä tärkeimmistä asioista työelämässä. Myös vakituinen työpaikka on toiveissa korkealla.

– Työpaikkojen vähyys näkyi tuloksissa siten, että työn laatuun ja merkityksellisyyteen liittyviä asioita pidettiin vähemmän tärkeinä kuin työllistymiseen ja ansiotasoon liittyviä tekijöitä.

Tekoälyn yleistyminen vaikuttaa kyselyn perusteella opiskelijoiden tulevaisuuteen opinnoissa ja työelämässä. Suurin osa opiskelijoista käyttää tekoälyä opinnoissaan. Usein käyttäviä on kuitenkin melko vähän. Opiskelijoista 70 prosenttia on saanut tekoälyn käyttöön opastusta, mutta alle puolet kokee saaneensa teknologiasta kattavaa tietoa.

– Osa suhtautuu tekoälyyn innostuneesti ja pitää sitä erinomaisena työkaluna. Osa taas suhtautuu siihen varauksella ja kokee, että se vähentää oman oppimisen syvyyttä ja omien taitojen kehittymistä, Pesonen sanoo.

Suositukset auttavat palkoista sopimisessa

Monet opiskelijat hakevat parhaillaan työ- ja harjoittelupaikkoja ensi lukukaudeksi ja kesäksi. Insinööriliitto päivitti opiskelijatutkimuksen yhteydessä palkkasuositukset opiskelijoille kesätöihin ja harjoittelupaikkoihin sekä ensi vuonna valmistuville insinööreille. Suosituspalkat perustuvat opiskelijoiden edellisellä kaudella ansaitsemiin tosiasiallisiin palkkoihin.

– Suosittelemme sellaisia palkkoja, jotka vastaavat tehtävän vaativuutta ja jotka tekniikan alan opiskelijoiden on realistista saavuttaa.

Suositeltu kuukausipalkka vaihtelee 2 450 euron ja 3 850 euron väliltä riippuen suoritettujen opintopisteiden ja aiemman vastaavan työkokemuksen määrästä sekä siitä, työskenteleekö opiskelija pääkaupunkiseudulla vai muualla maassa. Vaihteluväli ei kuitenkaan edusta minimiä eikä maksimia, vaan ne toimivat lähtökohtana palkkaneuvotteluissa.

– Lisäksi eri alojen kysyntätilanteella on vaikutusta palkkoihin, Pesonen lisää.

Opiskelijatutkimukseen vastasi 3 545 tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijaa. Tutkimus toteutetaan vuosittain syksyllä sähköisellä kyselyllä lukuvuoden alussa elo-syyskuun vaihteessa.