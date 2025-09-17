Vuoden 2025 taiteen palkinnot ja apurahat 11.12.2025
Suomen Taideyhdistys julkistaa vuoden 2025 taidepalkintojen ja apurahojen saajat 11.12.2025 kello 17 alkavassa juhlatilaisuudessa. Kuka nuori taiteilija liittyy Helene Schjerfbeckin ja Akseli Gallen-Kallelan seuraan Dukaattipalkinnollaan? Entä keitä ovat 30 esiin nousevaa Nuorten taiteilijoiden apurahan saanutta? STY jakaa nyt 318 000 euroa - enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun tarve kentällä on suuri.
Suomen Taideyhdistys - Finska konstföreningen jakaa vuosittain palkintoja ja apurahoja Suomessa toimiville kuvataiteilijoille sekä taiteesta kirjoittaville. Vuonna 2025 jakosummaa on nostettu 318 000 euroon - tuen tarve kentällä erityisesti nuorilla taiteilijoilla on kasvanut.
Asaintuntijoista koostuvien lautakuntien valinnat tuen saajista julkistetaan 11.12. klo 17-20 pidettävässä tilaisuudessa. Tilaisuuden jälkeen jaetaan tiedote ja kuvia Suomen Taideyhdistyksen STT Uutishuoneessa.
Kutsuvierastilaisuuteen toivotetaan tervetulleeksi median edustajia, mutta etukäteen ilmoittamalla: ota yhteyttä vt. toiminnanjohtaja Tapio Mäkelään.
Paikka: Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, 2.krs, Helsinki.
Aika: 11.12.2025 klo 17-20
Dukaattipalkinnon saajaa on mahdollista haastatella myös päiväaikaan erikseen sovitusti 11.12.2025 klo 10-16 välisenä aikana.
Dukaattipalkinnon, William Thuring pää- ja nimikkopalkinnot, Suomen Taideyhdistyksen tunnustuspalkinnon sekä Nuorten taiteilijoiden apurahat päättäneen Apuraha- ja palkintolautakunnan jäsenet vuonna 2025 olivat pj Hannaleena Heiska, Varsinaiset jäsenet: Tomas Regan (kuvataiteilija), Riikka Stewen (FT, dosentti)
Varajäsenet: Heini Aho (kuvataiteilija), Pessi Rautio (FM).
Edvard Richter -palkinnon ja Signe Tandefelt -apurahoista esityksen tehneen kirjallisuuslautaukunnan jäsenet vuonna 2025 olivat Puheenjohtaja: Helen Korpak (TaM, taidekriitikko), varsinaiset jäsenet: Timo Valjakka (taidekriitikko, tietokirjailija), Hanna Weselius (TaT, kirjailija, valokuvataiteilija).
Yhteyshenkilöt
Tapio MäkeläSuomen TaideyhdistysPuh:+358408208779tapio@suomentaideyhdistys.fi
Linkit
Suomen Taideyhdistys täyttää 180-vuotta 2026
Suomen Taideyhdistys perustettiin vuonna 1846. Ensi vuonna 180 vuotta täyttävä yhdistys aloitti kuvataiteen ammattimaisen koulutuksen, näyttelytoiminnan ja taiteen tuen Suomessa. Niin kansallisgalleria Ateneum kuin Taideyliopiston Kuvataideakatemia ovat yhdistyksen käynnistämiä. Tällä hetkellä yhdistys edistää kuvataiteen alaa Suomessa mm. apurahoin ja palkinnoin, järjestää teosarpajaisia, piirustusiltoja sekä tuottaa vuosinäyttelyn.
