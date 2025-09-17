Vuoden 2025 taiteen palkinnot ja apurahat 11.12.2025

Suomen Taideyhdistys julkistaa vuoden 2025 taidepalkintojen ja apurahojen saajat 11.12.2025 kello 17 alkavassa juhlatilaisuudessa. Kuka nuori taiteilija liittyy Helene Schjerfbeckin ja Akseli Gallen-Kallelan seuraan Dukaattipalkinnollaan? Entä keitä ovat 30 esiin nousevaa Nuorten taiteilijoiden apurahan saanutta? STY jakaa nyt 318 000 euroa - enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun tarve kentällä on suuri.