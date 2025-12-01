Nimityksiä Nimlas-konsernissa: Kalle Hentunen ja Niko Sipari toimitusjohtajiksi

Kuusitunturi Lahti Oy on sähkö- ja telealan asennuksiin ja huoltoihin sekä palo- ja turvajärjestelmiin erikoistunut lahtelainen yritys. Yhtiö toteuttaa sähkö- ja turvatekniikan ratkaisuja uudis- ja saneerauskohteisiin, ja sen asiakkaisiin kuuluu rakennusliikkeitä, julkisia toimijoita, yrityksiä ja kiinteistötoimijoita. Kuusitunturi Lahti työllistää yli 50 alan ammattilaista ja on osa Nimlas-konsernia.