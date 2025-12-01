Nimityksiä Nimlas-konsernissa: Kalle Hentunen ja Niko Sipari toimitusjohtajiksi
Kalle Hentunen on nimitetty Kuusitunturi Lahden toimitusjohtajaksi. Quattroservices Kaakkois-Suomen johtoon nousee Niko Sipari. Yhtiöt ovat vahvoja sähkö- ja telealan yhtiöitä omilla markkina-alueillaan. Nimitykset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2026.
Kalle Hentunen Kuusitunturi Lahden toimitusjohtajaksi
Kalle Hentunen ottaa vetovastuun Kuusitunturi Lahdesta. Yli 20 vuotta sitten yhtiötä perustamassa ollut Juha Kosonen siirtyy omasta pyynnöstään asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi konsernin seuraajasuunnittelun mukaisesti.
Lappeenrannasta Lahteen siirtyvä Hentunen saa johdettavakseen yli 50 sähkö- ja telealan ammattilaisesta koostuvan henkilöstön, jolla tehdään lähes seitsemän miljoonan euron liikevaihtoa.
”Lähden innolla vetämään Kuusitunturi Lahden tiimiä. Yhtiöllä on käynnissä vaativia liike- ja toimitilaprojekteja ja kasvava huolto- ja kunnossapitoasiakaskunta. Lahdessa on vahva tekemisen meininki, ja alueen virkeä markkina tarjoaa paljon kiinnostavia mahdollisuuksia”, Kalle Hentunen sanoo.
Niko Sipari Quattroservices Kaakkois-Suomen toimitusjohtajaksi
Niko Sipari on tunnettu kasvo Kaakkois-Suomessa talotekniikkatoimijoiden keskuudessa. Vuodesta 2017 Quattroservices Kaakkois-Suomessa projektipäällikkönä työskennellyt Sipari nousee nyt yrityksen toimitusjohtajaksi.
”Quattroservices Kaakkois-Suomi on nimensä mukaisesti Lappeenrannan ja Imatran seudun vahva sähköalan toimija. Tämä porukka hallitsee erittäin vaativat kohteet, kuten sairaalakiinteistöjen saneeraukset, joissa keskeytyksetön sähkönjakelu on kriittistä. Tätä ammattitaitoa on etuoikeus johtaa”, jämäkäksi johtajaksi luonnehdittu Sipari kommentoi.
Sähköurakointia ja -palvelua tarjoava Quattroservices Kaakkois-Suomi teki vuonna 2024 lähes yhdeksän miljoonan euron liikevaihdon ja se työllistää 40 sähköalan ammattilaista.
Yhtiö vastaa parhaillaan sähköurakasta Kymenlaakson keskussairaalan perusparannushankkeessa. Julkisen sektorin hankkeiden ja toimitilaurakoiden lisäksi sillä on useita kunnossapito- ja huoltopalvelusopimuksia.
Nimlakseen kuuluvien yhtiöiden nimityksillä tuetaan yrittäjävetoisten yhtiöiden jatkuvuutta ja mahdollistetaan sitoutuneiden tekijöiden ammatillista kehittyminen.
Yhteyshenkilöt
Kalle Hentunen, toimitusjohtaja (1.1.2026 alkaen), Kuusitunturi Lahti Oy, 041 730 7452, kalle.hentunen@quattroservices.fi/kalle.hentunen@kuusitunturilahti.fi
Niko Sipari, toimitusjohtaja (1.1.2026 alkaen), Quattroservices Kaakkois-Suomi Oy, 040 9031 347, niko.sipari@quattroservices.fi
Juha Kosonen, toimitusjohtaja (1.1.2026 asti), Kuusitunturi Lahti Oy, 0400 926 548, juha.kosonen@kuusitunturilahti.fi
Kuusitunturi Lahti Oy
Kuusitunturi Lahti Oy on sähkö- ja telealan asennuksiin ja huoltoihin sekä palo- ja turvajärjestelmiin erikoistunut lahtelainen yritys. Yhtiö toteuttaa sähkö- ja turvatekniikan ratkaisuja uudis- ja saneerauskohteisiin, ja sen asiakkaisiin kuuluu rakennusliikkeitä, julkisia toimijoita, yrityksiä ja kiinteistötoimijoita. Kuusitunturi Lahti työllistää yli 50 alan ammattilaista ja on osa Nimlas-konsernia.
Quattroservices Kaakkois-Suomi Oy
Quattroservices Kaakkois-Suomi Oy on Lappeenrannasta käsin toimiva sähköurakointiin ja -palveluihin erikoistunut talotekniikkayhtiö. Yhtiö palvelee laajasti Kaakkois-Suomen alueella, mukaan lukien Lappeenranta, Imatra ja Kymenlaakson kunnat, ja sen osaaminen kattaa vaativatkin sähköurakoinnit sekä huolto- ja kunnossapitopalvelut. Quattroservices Kaakkois-Suomi työllistää noin 40 sähköalan ammattilaista ja kuuluu Nimlas-konserniin.
Nimlas – Talotekniikan terävin kärki
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista talotekniikka-alan toimijoista. Suomessa Nimlaksen muodostavat lähes 50 paikallista yhtiötä, joissa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Nimlaksen yritykset tarjoavat projekteja ja palveluita kaikissa talotekniikan lajeissa valtakunnallisesti. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli noin 294 miljoonaa euroa (pro forma).
Ketterästi paikallinen. Yhdessä vahvempi. Nimlas.
