Suomen Kulttuurirahaston Tiede & Taide -lehti ja Outokummun vuosikertomus palkittiin vuoden 2025 parhaina medioina

Suomen Kulttuurirahaston Tiede & Taide -lehti teki vuoden 2025 Oma Media -tuomaristoon suurimman vaikutuksen. Parhaan median palkinnon voittanut lehti erottui joukosta laadukkuudellaan. Tuomariston mukaan lehti on tyylikäs ja houkuttelee pysähtymään. Myös sen aikaa kestävä ja johdonmukainen toteutus saa tuomaristolta kehuja.

”Klassista laatua”, tuomaristo ylistää.

Parhaan vuosikertomuksen palkinnon sai Outokumpu Oyj, jonka vuosikertomus on tuomariston mielestä uskottava, teknisesti laadukas, eheä ja vahva kokonaisuus, lukijaystävällisyyttä unohtamatta. Erityisen onnistunut vuosikertomus on vastuullisuuden ja strategian raportoinnin näkökulmasta.

Vuoden 2025 Oma Media -arviossa mukana olleet mediat olivat tuomariston mukaan hyvin erilaisia keskenään.

“Medioista välittyy vahvasti se, kuinka viestintätiimit pyrkivät jatkuvasti tekemään valintoja. Kun viestinnällisten ärsykkeiden määrä lisääntyy, taistelu ihmisten huomiosta on kovaa. Siksi viestien pitää olla juuri oikein muotoiltuja ja niiden välittämiseen pitää valita oikeat kanavat”, kertoo tuomariston puheenjohtaja Raine Tiessalo.

Ammattiliitto Pro, Juristiliitto sekä VR ylsivät kunniamaininnoille

Voittajien palkitsemisen lisäksi Oma Media -kilpailussa jaettiin kolme kunniamainintaa.

Ammattiliitto Pron vuosikertomus nousi tuomariston keskuudessa esiin onnistuneella uudistuksellaan.

”Uusi brändi ja sanoitukset toimivat mallikkaasti ja ne herättävät mielenkiinnon kohderyhmässä. Vuosikertomus on ottanut ison askeleen eteenpäin myös vastuullisuuden raportoinnissa ja visuaalisuudessa”, tuomaristo kertoo palkintoperusteissa.

Juristiliiton Juristimedia sai kunniamaininnan monikanavaisesta konseptistaan. Media on tehnyt kunnianhimoisella otteella monikanavaista uudistusta, ja lopputuloksena on pirteä kokonaisuus, jossa on potentiaalia. Lisäksi mediassa on vahva journalistinen ote, jota tuomaristo arvostaa.

Visuaalisuuden kunniamaininnalla palkittiin VR:n vuosikertomus. Tuomariston mukaan vuosikertomuksen visuaalinen laatu on korkea ja brändi-ilme vahva ja tunnistettava. Erityisesti monimuotoisuuden huomioon ottavat valokuvat saavat kiitosta palkintoperusteissa.

Omien medioiden rooli organisaatioille on merkittävä

ProCom on kartoittanut syksyn aikana viestinnän roolia johtavilta viestijöiltä. Näiden näkemysten mukaan viestintä ei ole vain tiedon jakamista, vaan se nähdään strategisena ja vuorovaikutteisena. Viestintä muuttaa ajattelua ja suuntaa organisaation sisällä ja sen ulkopuolella. Organisaatiomediat, kuten vuosikertomukset, verkkosivut, asiakaslehdet ja podcastit ovat juuri niitä paikkoja, joissa vuorovaikutus tapahtuu pitkäjänteisesti ja yrityksen omilla ehdoilla.

”Organisaatiot tarvitsevat omia kanavia, jotta ne voivat kertoa omalla äänellään osaamisestaan ja siitä, mihin ne uskovat. Kyse ei siis ole vain näkyvyydestä, sillä organisaatiomedian kautta rakennetaan jatkuvaa, luottamukseen perustuvaa vuorovaikutteista suhdetta eri sidosryhmiin”, pohtii ProComin koulutus- ja kehitysjohtaja Miia Rosenqvist, joka on vastannut Oma Media -arviosta vuodesta 2019 summaten, että luottamus syntyy avoimuudesta, dialogista ja siitä, että organisaatio uskaltaa kertoa, mihin suuntaan se on menossa ja miksi.

Vuoden 2025 Oma Media -arvion tuomaristossa työskentelivät ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo, viestinnän konsultti Kaisa Alapartanen, TTS Työtehoseuran viestintä- ja markkinointijohtaja Pirjo Hästbacka, Studio Kissin graafinen suunnittelija ja AD Tuija Tarkiainen, HP Creativen yrittäjä Hannu-Pekka Komonen, FitComm Oy:n toimitusjohtaja ja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asiantuntija Riikka Rantakari, Third Rock Oy:n kehitysjohtaja Sari Kuvaja sekä Milttonin pääomamarkkina- ja sijoittajaviestinnän johtaja Tero Huovinen.

Oma Median voittajat ja kunniamainintojen saajat palkittiin Media-aamu-tilaisuudessa Helsingissä 4.12.2025.