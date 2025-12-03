Viikkokatsaus 8.–12.12.2025

LinkedIn ti 9.12.

Maailman ympäristön tilan raportti ja tiekartta päättäjille julkaistaan 9.12.

Global Environmental Outlook 7 (GEO-7) on tähän mennessä kattavin maailman ympäristön tilasta laadittu tieteellinen raportti. Ajankohtaisen tilannekuvan lisäksi GEO-7 tarjoaa ratkaisuja ja tiekartan maailmanlaajuisten kriisien – ilmastonmuutoksen, luontokadon, maaperän köyhtymisen ja saastumisen – selättämiseksi tehokkain ja toisiaan tukevin toimin. Raportti on laadittu YK:n ympäristöohjelman (UNEP) johdolla ja työhön on osallistunut 287 monitieteistä tutkijaa 82:sta maasta.

Seuraa julkistusta tiistaina 9.12.

Klo 11.00 Global Environmental Outlook 7 -raportin julkistustilaisuus medialle (webtv.un.org)

Klo 12.45 Global Environmental Outlook 7 -tapahtuma YK:n ympäristökokous UNEA:ssa, Solutions for a Resilient Planet - Turning Knowledge into Action (webtv.un.org)

Lue lisää: Global Environment Outlook 7 / An Ambitious Roadmap to a Green and Prosperous Future (unep.org)

Lisätiedot: erikoistutkija Salla Rantala, puh. 0295 251 257, viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 0295 251 377, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Lumi- ja vesitilanteen seuranta onnistuu kätevästi vesi.fi-palvelussa

Joulun lähestyessä monet suomalaiset tarkkailevat sään kehittymistä. Saadaanko lunta vai vettä, vaatiiko tie aurauspalvelua, ja miten mökki ja laituri pärjäävät. Vesi.fi-palvelu auttaa arvioimaan sään seurauksia ja muita ilmiöitä kuten sinileviä. Voit seurata esimerkiksi tulvatilannetta (vesi.fi), lumitilannetta (vesi.fi) ja yleistä vesitilannetta (vesi.fi). Tuotamme Sykessä kumppaniemme kanssa paljon muutakin vesitietoa vesi.fi-palveluun.



Tervetuloa tutustumaan vesi.fi:hin ja sen monipuoliseen karttapalveluun!

