Viikkokatsaus 8.–12.12.2025

LinkedIn ti 9.12.
Maailman ympäristön tilan raportti ja tiekartta päättäjille julkaistaan 9.12.
Global Environmental Outlook 7 (GEO-7) on tähän mennessä kattavin maailman ympäristön tilasta laadittu tieteellinen raportti. Ajankohtaisen tilannekuvan lisäksi GEO-7 tarjoaa ratkaisuja ja tiekartan maailmanlaajuisten kriisien – ilmastonmuutoksen, luontokadon, maaperän köyhtymisen ja saastumisen – selättämiseksi tehokkain ja toisiaan tukevin toimin. Raportti on laadittu YK:n ympäristöohjelman (UNEP) johdolla ja työhön on osallistunut 287 monitieteistä tutkijaa 82:sta maasta.
Seuraa julkistusta tiistaina 9.12.
Klo 11.00 Global Environmental Outlook 7 -raportin julkistustilaisuus medialle (webtv.un.org)
Klo 12.45 Global Environmental Outlook 7 -tapahtuma YK:n ympäristökokous UNEA:ssa, Solutions for a Resilient Planet - Turning Knowledge into Action (webtv.un.org)
Lue lisää: Global Environment Outlook 7 / An Ambitious Roadmap to a Green and Prosperous Future (unep.org)
Lisätiedot: erikoistutkija Salla Rantala, puh. 0295 251 257, viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 0295 251 377, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Syken uutiskirje 4/2025
Tutustu myös
Lumi- ja vesitilanteen seuranta onnistuu kätevästi vesi.fi-palvelussa
Joulun lähestyessä monet suomalaiset tarkkailevat sään kehittymistä. Saadaanko lunta vai vettä, vaatiiko tie aurauspalvelua, ja miten mökki ja laituri pärjäävät. Vesi.fi-palvelu auttaa arvioimaan sään seurauksia ja muita ilmiöitä kuten sinileviä. Voit seurata esimerkiksi tulvatilannetta (vesi.fi), lumitilannetta (vesi.fi) ja yleistä vesitilannetta (vesi.fi). Tuotamme Sykessä kumppaniemme kanssa paljon muutakin vesitietoa vesi.fi-palveluun.
Tervetuloa tutustumaan vesi.fi:hin ja sen monipuoliseen karttapalveluun!
Kymijoella mahdollista yhdistää kalat ja kilowattitunnit3.12.2025 08:51:25 EET | Tiedote
Vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksia voidaan parantaa virtaamajärjestelyillä ilman merkittäviä menetyksiä energiantuotannolle.
Viikkokatsaus 1.–5.12.202527.11.2025 12:04:01 EET | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Suomen kiihdytettävä muovien kiertotalouden toimia27.11.2025 07:01:00 EET | Tiedote
Muovien kiertotaloudessa on nähtävissä edistystä. Tavoitteista ollaan kuitenkin niin kaukana, että merkittäviä lisätoimia tarvitaan. Suomen ympäristökeskuksen julkaisema PlastLIFE-hankkeen raportti nostaa esiin, miten muovien turhan kulutuksen vähentäminen, roskaantumisen ehkäisy ja kierrätyksen tehostaminen edistävät kiertotalouden toteutumista. Aihe on ajankohtainen, sillä muovien ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat edelleen huomattavia. Suomen tavoitteena on saavuttaa muovien kestävä kiertotalous vuoteen 2030 mennessä.
