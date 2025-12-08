Päiväkoti Tanelille esteettömyys- ja saavutettavuustunnustus

Pitäjänmäessä sijaitseva päiväkoti Taneli on Helsingin ainoa päiväkoti, jossa viittomakieli on otettu osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Päiväkodin arjessa toimii viittomakielisiä lastentarhaopettajia, lastenhoitajia, erityisavustajia ja viittomakielen tulkkeja. Muuta henkilöstöä koulutetaan viittomakielen käyttöön. Palveluun kuuluu yksikön varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki. Erityisopettajalla on tietämystä viittomakielisten ja kuulevien varhaiskasvatuksen toteuttamisesta yhdessä.

"Taneli-päiväkodin toiminnan avaaminen kuuroille ja viittomakielisille lapsille on ollut hyvin tärkeä askel kaikille kuuroille ja viittomakielisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toivottavaa olisikin, että muut pääkaupunkiseudun kunnat ottaisivat Tanelista mallia – suomenruotsalaista viittomakieltä unohtamatta", todetaan vammaisneuvoston perusteluissa.

Taneli-päiväkodissa lapset kommunikoivat suomalaisella viittomakielellä ja puhutulla suomella. Päiväkodin viidestä ryhmästä kolmessa toteutetaan viittomakielistä varhaiskasvatusta yhdessä kuulevien kanssa ja tulokset ovat hyviä. Helsingin kaupunki vastasi kuurojen ja kuulovammaisten perheiden toiveisiin ja keskitti viittomakielisen varhaiskasvatuksen Pitäjänmäkeen.

Vammaisneuvosto huomioi esteettömyyden asiantuntijoita

– Vammaisneuvosto ajaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Helsingissä. Päiväkoti Taneli on hieno esimerkki, miten esteettömyys ja saavutettavuus arjessa lisää mahdollisuuksia vivahteikkaampaan elämään jo lapsesta lähtien. Tarvitaan lisää avoimuutta ja innovatiivisuutta arjen eri alueilla, jotta esteettömyys ja saavutettavuus ovat kaikkien ulottuvilla iästä riippumatta, toteaa Helsingin vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka.

Lisäksi vammaisneuvosto kiitti esteettömyyden asiantuntijoita Pirjo Tujulaa Helsingin kaupungilta sekä Juha Sylbergiä Näkövammaisten liitosta. Esteettömyyden ja saavutettavuuden osaamista tarvitaan edelleen laajasti Helsingin kaupungin palveluissa.

Esteettömyys- ja saavutettavuustunnustus myönnetään vuosittain

Esteettömyys- ja saavutettavuustunnustus julkistettiin Helsingin kaupungintalolla keskiviikkona joulukuun 10. päivänä järjestetyssä ihmisoikeuspäivän tilaisuudessa.

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto on myöntänyt vuodesta 2016 lähtien vuosittain esteettömyys- ja saavutettavuustunnustuksen kohteelle, joka on edistänyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaista osallistumista, palvelujen helppoa saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Tunnustuksen sai viime vuonna Kansallisgalleria, jolle tunnustus myönnettiin Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseoiden tekemälle esteettömyys- ja saavutettavuustyölle.

Tämä tiedote on uutisoitu hel.fi-sivustolla ruotsiksi ja englanniksi.