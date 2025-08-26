PuMa Helsinki hakee paikkaa lentopallon ylimmältä sarjatasolta
Lentopallossa koittaa uusi aika. Suomen suurin juniorilentopalloseura PuMa-Volley ry haluaa tuoda naisten huippulentopallon takaisin pääkaupunkiseudulle.
Suomen suurimman juniorilentopalloseuran PuMa-Volley ry:n perustama PuMa Helsinki hakee liigalisenssiä naisten Mestaruusliigaan kaudelle 2026–2027.
PuMa-Volley ry tulee PuMa Helsingin suurimmaksi omistajaksi. Huippulentopallojoukkueen taakse on tulossa myös muita eteläsuomalaisia kasvattajaseuroja.
Uusi Mestaruusliigajoukkue on huipennus pelaajapolulle, joka mahdollistaa nuorille lupauksille matkan juniorijoukkueista aina liigatasolle asti myös pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä lupaavimmat juniorit joutuvat hakeutumaan muualle Suomeen.
“Haluamme auttaa näitä nuoria saavuttamaan unelmansa omalla kotiseudullaan”, PuMa Helsingin vt. toimitusjohtajana aloittanut Seppo Siika-aho sanoo.
“Olen innoissani, että nyt avautuu mahdollisuus pelata Mestaruusliigassa oman kotiseudun ja oman seuran joukkueessa. Oma pelaajapolkuni on kulkenut kasvattajaseurastani Blues Volleysta Mestaruusliigaan saakka”, kertoo PuMa-Volleyssa pitkään pelannut ja tällä hetkellä Mäkelänrinteen urheilulukiossa opiskeleva ja Helsinki Volleyball Academyssa harjoitteleva passari Sanni Suomela.
Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on kansainvälisesti suurta suosiota nauttivan lajin vetovoiman ja yleisömäärien kasvattaminen pääkaupunkiseudulla. Alueella on jo nyt Suomen laajin lentopalloyhteisö niin lasten kuin aikuisten harrastajamäärissä mitattuna.
“Tavoitteemme on vahvistaa lentopallon asemaa pääkaupunkiseudulla entisestään niin urheilevien nuorten, urheilua seuraavan yleisön kuin yrityskumppaneidenkin silmissä”, Siika-aho kertoo.
Liitto päättää lisenssistä helmikuussa
Lentopalloliitto on antanut PuMa Helsingin taustayhtiölle luvan hakea kaudelle 2026–2027 liigalisenssiä, jonka myöntämisestä päätetään helmikuussa 2026. Taustayhtiön nimi on Lentopalloseura PuMa Helsinki Oy.
Lentopalloliiton puheenjohtaja Lauri Inna pitää erittäin tärkeänä, että lentopallon nykyinen vahva kehitys jatkuu pääkaupunkiseudulla.
”PuMa-Volley tekee juuri Suomen Lentopalloliiton strategian mukaista työtä, jonka avulla lentopallo kasvaa myös harrastaja- ja kilpailijalisenssien muodossa. Olen erittäin kiitollinen vahvan seuran tekemästä työstä ja kunnianhimoisista tavoitteista”, Lauri Inna sanoo.
“Liigajoukkue pääkaupunkiseudulla lisäisi Mestaruusliigan kiinnostavuutta ja näkyvyyttä merkittävästi", hän jatkaa.
Tavoitteena avoin liigatoiminnan malli
PuMa Helsinki on nyt rakentamassa pääkaupunkiseudulle kestävää, ammattimaista ja avointa liigatoiminnan mallia. Uuden aikakauden ytimessä on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jossa liigatoiminta syntyy vahvan juniorityön jatkumoksi.
PuMa Helsinki sitoutuu valmennusosaamisen jakamiseen, kummipelaajatoimintaan ja muihin yhteistyön muotoihin, joilla vahvistetaan vastuullista pelaajapolkua pääkaupunkiseudulla.
“Etelä-Suomessa on useita vahvoja kasvattajaseuroja. Haluamme osaltamme tukea heidän toimintaansa ja löytää kaikkia hyödyttäviä yhteistyön muotoja”, Siika-aho sanoo.
PuMa Helsingin toiminnan organisoituminen ja urheilupuolen rekrytoinnit ovat käynnissä. Kaudella 2026–2027 joukkueen kotipesänä tulee toimimaan Helsingin Tapulikaupungissa sijaitseva Lehto Areena.
Osaksi kokonaisuutta siirtyy myös lentopalloliiton alueellinen valmennuskeskus, Mäkelänrinteen urheilulukion yhteydessä toimiva Helsinki Volleyball Academy.
PuMa Helsinki kokoaa tällä hetkellä rahoitusta, joka turvaa Mestaruusliigassa toimimisen.
Liigahankkeen lanseeraus on Lehto Areenalla sunnuntaina 7.12. klo 16–18 järjestettävän lentisriehan yhteydessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Seppo Siika-aho, vt. toimitusjohtaja, PuMa Helsinki, seppoklaus@hotmail.com, 050 325 3103
Jouni Lind, hallituksen puheenjohtaja, PuMa Helsinki, jouni.lind@saunalahti.fi, 050 5213305
Lauri Inna, puheenjohtaja, Lentopalloliitto, lauri.inna@lentopallo.fi, 040 764 4711
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
PuMa Helsinki on PuMa-Volleyn marraskuussa 2025 perustama seura, joka hakee paikkaa naisten lentopallon Mestaruusliigaan. PuMa-Volley ry on yksi Lentopalloseura PuMa Helsinki Oy:n suurimmista omistajista.
PuMa-Volley ry on vuonna 1989 perustettu pohjoishelsinkiläinen juniorilentopalloseura, jonka toiminta keskittyy lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Seuran nimi PuMa on lyhenne seuran alkuperäisestä toiminta-alueesta Puistolassa ja Malmilla. Seurassa harrastaa ja kilpailee yli 500 lasta ja nuorta lentopallon eri sarjatasoilla. PuMa-Volley on tunnettu pitkäjänteisestä nuorisotyöstään, josta se on saanut Sinettiseura- ja Tähtiseura-tunnustuksia useasti. Seura on valittu myös vuoden helsinkiläiseksi urheiluseuraksi. PuMa-Volleyn toiminta perustuu koulutettuihin valmentajiin, vahvaan vapaaehtoistyöhön ja selkeisiin harrastus- ja kilpailupolkuihin aina aloittelijoista akatemia-ryhmiin saakka.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Promoted
3 vinkkiä mediaviestintään: Ajattele kuin toimittaja26.8.2025 09:30:00 EEST | Blogi
Moni yritys lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita, mutta pettyy, kun niistä ei synny juttuja journalistiseen mediaan. Aina ongelma ei ole itse aiheessa, vaan siinä, miten se on esitetty ja kenelle sitä on tarjottu. Kun ymmärrät toimittajan logiikkaa, parannat mahdollisuuksiasi päästä mediaan.
GS1:n viestintäpäällikkö Terhi Paavilainen: Tunnettuus helpottaa kaikenlaista yhteistyötä25.6.2025 09:15:00 EEST | Artikkeli
Standardit toimivat sitä paremmin, mitä laajemmin niitä käytetään. Suomessa standardien hyödyntämistä edistää GS1 Finland, jolle monipuolinen mediaviestintä on tärkeä työkalu tunnettuuden lisäämisessä.
Jes, päästiin mediaan! Mutta miten mittaamme siitä saadun hyödyn?29.4.2025 09:30:00 EEST | Blogi
Ehkä oletkin jo kokemusasiantuntija: Sinä tai kollegasi loistaa tuoreessa lehtiartikkelissa. Medianäkyvyys tuo brändisi esiin hyvässä valossa ja tavoitat tuhansia potentiaalisia asiakkaita. Olette tehneet erinomaista työtä – mutta mitä sitten tapahtuu?
Miten teen medianäkyvyydestä kilpailuedun?28.2.2025 12:00:00 EET | Blogi
Medianäkyvyys ei yleensä synny sattumalta - tai jos syntyy, on kyse jostain ei-toivotusta aiheesta. Myönteinen, yrityksen brändiä tukeva näkyvyys vaatii suunnittelua ja johdonmukaista tekemistä. Tässä blogissa käymme läpi vaihe vaiheelta, miten medianäkyvyyttä kannattaa tavoitella. Annamme myös vinkit, miten me Promotedilla sen tekisimme.
Kokenut PR-asiantuntija Ville Kauppi liittyy Promotedin tiimiin20.1.2025 10:54:46 EET | Tiedote
“Pääsen auttamaan nyt useita yrityksiä ja toimittajia niillä viestinnän keinoilla, joiden olen huomannut ihan käytännössä toimivan. Monella yrityksellä on uutiskynnykset ylittävää osaamista. Se pitää vain nostaa esiin oikealla tavalla”, aiemmin Asiakastiedossa työskennellyt Ville Kauppi sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme