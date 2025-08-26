PuMa Helsinki hakee paikkaa lentopallon ylimmältä sarjatasolta

Miten teen medianäkyvyydestä kilpailuedun? 28.2.2025 12:00:00 EET | Blogi

Medianäkyvyys ei yleensä synny sattumalta - tai jos syntyy, on kyse jostain ei-toivotusta aiheesta. Myönteinen, yrityksen brändiä tukeva näkyvyys vaatii suunnittelua ja johdonmukaista tekemistä. Tässä blogissa käymme läpi vaihe vaiheelta, miten medianäkyvyyttä kannattaa tavoitella. Annamme myös vinkit, miten me Promotedilla sen tekisimme.