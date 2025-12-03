Komissiolta mittava paketti EU:n rahoitusmarkkinoiden yhdentämiseksi

Aiempaa yhtenäisemmillä pääomamarkkinoilla on suuri merkitys EU:n taloudellisen vahvuuden kannalta. Ne myös edistävät strategisia painopisteitä, joita ovat muun muassa kilpailukyky, digitaalinen ja vihreä siirtymä sekä puolustus ja turvallisuus. Rahoitusmarkkinoiden syvempi yhdentyminen ei ole siis itsetarkoitus, vaan keino luoda rahoituspalvelujen sisämarkkinat, jotka ovat enemmän kuin kansallisten markkinoiden summa. Kun pääomamarkkinoille pääsyä helpotetaan, kustannukset vähenevät ja markkinoista tehdään houkuttelevammat kaikkien EU-maiden sijoittajille ja yrityksille koosta riippumatta.

Vaikka edistystä on viime aikoina tapahtunut, EU:n rahoitusmarkkinat ovat edelleen hyvin hajanaiset ja pienet eivätkä kovin kilpailukykyiset. Tämän vuoksi emme pääse hyödyntämään mahdollisia mittakaava- tai tehokkuusetuja. Vuonna 2024 pörssien markkina-arvo oli 73 prosenttia suhteessa EU:n BKT:hen, kun vastaava luku Yhdysvalloissa oli 270 prosenttia. Rahoituslaitoksiin sovellettavat vaatimukset ja käytännöt vaihtelevat eri EU-maissa, mikä hankaloittaa rajat ylittävää toimintaa ja rajoittaa sekä kansalaisten että yritysten mahdollisuuksia. Tämä taas vaikuttaa kielteisesti talouteen ja EU:n kilpailukykyyn.

Tänään esitetyllä paketilla EU:n sääntely- ja valvontakehystä yksinkertaistetaan huomattavasti.

Ehdotetut toimet

Poistetaan markkinoiden yhdentymisen esteet ja hyödynnetään mittakaavaa

Paketin tavoitteena on poistaa yhdentymisen esteet, joita on havaittu kaupankäynnissä, kaupan jälkeisessä toiminnassa ja omaisuudenhoidossa. Näin markkinatoimijat voivat toimia saumattomasti koko EU:n alueella, ja kotimaisten ja rajat ylittävien liiketoimien väliset kustannuserot vähenevät.

Helpotetaan innovointia

Yksi paketin teemoista on innovointia haittaavien sääntelyesteiden poistaminen. Oikeusvarmuuden takaaminen kannustaa ottamaan käyttöön uusia teknologioita rahoitusalalla.

Yksinkertaistetaan ja tehostetaan valvontaa

Valvonnan kehittäminen liittyy läheisesti sääntelyesteiden poistamiseen. Paketilla pyritään ratkomaan erilaisista kansallisista valvontamenetelmistä johtuvat epäjohdonmukaisuudet ja ongelmat. Näin valvonta olisi tehokkaampaa ja edistäisi rajat ylittävää toimintaa. Tässä yhteydessä merkittäviä markkinainfrastruktuureja koskeva suora valvontatoimivalta siirretään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA). Lisäksi ESMAn koordinointiroolia omaisuudenhoitoalalla vahvistetaan.

Kevennetään sääntelytaakkaa

Paketilla yksinkertaistetaan pääomamarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa: direktiivejä muutetaan asetuksiksi, yksityiskohtaista ja teknistä sääntelyä kevennetään ja ylisääntelyä estetään rajoittamalla kansallisia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_25_2893

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö

Ismo Ulvila

puh. 050 541 1122

ismo.ulvila@ec.europa.eu