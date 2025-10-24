Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Kestävä kansainvälinen opiskelijarekrytointi on koko yhteiskunnan asia - Ammattikorkeakoulut kouluttavat kansainvälisiä osaajia Suomen tulevaisuuden tarpeisiin

4.12.2025 11:26:16 EET | Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry | Tiedote

Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuonna 2024 ammattikorkeakouluissa opiskeli jo yli 10 000 lukuvuosimaksuvelvollista opiskelijaa. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet koko korkeakoulukentän yhteisiin eettisiin ohjeistuksiin, jotka ohjaavat vastuullista rekrytointia. Ammattikorkeakoulut tekevät paljon erilaisia toimia edistääkseen opiskelijoiden maahan asettautumista, kielen oppimista sekä työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista.  

Ammattikorkeakoulujen ensisijainen vastuu on varmistaa, että kansainväliset opiskelijat ovat kyvykkäitä suorittamaan korkeakouluopintoja. Tätä on varmistettu muun muassa ammattikorkeakoulujen keskinäisellä yhteistyöllä opiskelijarekrytoinnissa ja -valinnoissa, avoimella viestinnällä, kansainvälisten opiskelijoiden palveluiden kehittämisellä sekä luotettavien agenttien käytöllä. Ammattikorkeakoulut seuraavat tarkasti agenttien toimintaa ja puuttuvat esiin tulleisiin haasteisiin.

Ulkomaisten opiskelijoiden rekrytoinnille on paljon reunaehtoja. Ulkomaalaislain muutokset asettavat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet eriarvoiseen asemaan muiden korkeakoulututkinnon suorittaneiden kanssa. Tämä vaikeuttaa osaltaan ammattikorkeakoulujen opiskelijarekrytointia.

- Korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin vaikuttavat monet toimijat ja muuttuva lainsäädäntö. Korkeakoulutus on pitkäkestoista toimintaa, ja tämä pitäisi huomioida muutoksia suunniteltaessa ja toteutettaessa, avaa tilannetta ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston puheenjohtaja, toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Ammattikorkeakouluja on ohjattu lisäämään merkittävästi koulutusperäistä maahanmuuttoa ja helpottamaan Suomea vaivaavaa osaajapulaa. Tavoitteeksi on asetettu myös, että 75 prosenttia valmistuvista kansainvälisistä opiskelijoista työllistyisi Suomen työmarkkinoille valmistumisen jälkeen.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden, EU- ja ETA –alueen ulkopuolisten opiskelijoiden työllistyminen onkin erittäin hyvää. Vuosi valmistumisen jälkeen ammattikorkeakouluista valmistuneista EU- ja ETA-alueen ulkopuolisista opiskelijoista 59 prosenttia on työllistynyt Suomeen. Työttömänä oli 6 prosenttia ja maasta muuttaneita 14 prosenttia.

Yhteistyötä tarvitaan lisää

Ammattikorkeakoulut toivovat yhteistyötä viranomaisten kanssa. Se kohdistuisi koulutusmarkkinoinnin ja opiskelijarekrytoinnin viestintään ja sillä edistettäisiin asettautumista Suomeen sekä opiskelijoiden harjoittelu- ja työpaikkojen saamista. Työllistymisen ja kotoutumisen kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos kaikki toimijat, hallinnon tasot ja ministeriöt jakavat yhteisen tavoitekuvan, tekevät tiivistä yhteistyötä ja sopivat selkeästä työnjaosta.

