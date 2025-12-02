Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus voi alkaa, kun se tiedetään turvalliseksi

Suomalaisten käytössä olevien ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta huolehtiva Posiva Oy (Posiva) jätti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2021 lopulla. Ministeriö pyysi tuolloin Säteilyturvakeskusta (STUK) toimittamaan sille asiasta lausunnon vuoden 2023 loppuun mennessä, mikäli mahdollista.

Lausuntoa ei ollut mahdollista antaa alkuperäisessä aikataulussa ja määräaikaa on jatkettu nyt kolmeen otteeseen.

STUKin projektipäällikkö Antti Tynkkynen sanoo, että käyttölupa-aineiston arviointi on STUKissa loppuvaiheessa, mutta Posivalta tarvitaan vielä täydentäviä tietoja. Loppuvaihe on kaiken kaikkiaan osoittautunut odotettua pidemmäksi. Viivästykset johtuvat osittain Posivan käyttölupahakemuksen aikana tekemistä muutoksista loppusijoitusjärjestelmissä sekä siitä, että Posivan on pitänyt perustella näiden muutosten vaikutukset ja osoittaa turvallisuusvaatimusten täyttyminen.

Antti Tynkkynen korostaa, että STUK tekee turvallisuusarvion käyttölupahakemuksesta vasta, kun se on saanut ja käsitellyt Posivan lopulliset, turvallisuusvaatimukset täyttävät turvallisuusselosteen, turvallisuustekniset käyttöehdot ja turvallisuusperustelua koskevat tarkentavat analyysit. Turvallisuusarvion tekemisen jälkeen STUK kirjoittaa hakemuksesta turvallisuuslausunnon.

Käyttöluvan Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle myöntää valtioneuvosto. Se voi tehdä sen vain, jos STUKin lausunto puoltaa luvan myöntämistä.

”Me olemme jo saaneet ja hyväksyneet suurimman osan Posivan käyttölupahakemusaineistosta”, Antti Tynkkynen kertoo. Viimeisimmistä Posivan päivittämistä aineistoista STUK on vielä tehnyt selvityspyyntöjä, ja odottaa saavansa Posivan vastaukset alkuvuodesta 2026.

Pitkäaikaisturvallisuuden todistaminen on vaativa tehtävä

Turvallisuusarvion valmistumisen kannalta olennaisimmat jäljellä olevat epävarmuudet liittyvät pitkäaikaisturvallisuuden osoittamiseen. Kun puhutaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudesta, tarkoitetaan vähintään kymmenien tuhansien vuosien aikajännettä.

Posivan hanke on ensimmäinen maailmassa, joten asioiden pitävä perustelu vie ymmärrettävästi aikaa ja vaatii suurta huolellisuutta ja asiantuntemusta. Erityisesti radioaktiivisten aineiden yhtenä leviämisesteenä toimivan savimateriaalin toimintakyvyn osoittaminen on vielä työn alla. Posiva vaihtoi alkuperäisissä suunnitelmissa olleen savimateriaalin toiseen ja uuden materiaalin vaikutukset loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen on vielä arvioitava.

Linkki: STUKin raportti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvonnasta 4.12.2025: Loppusijoituslaitoksen valvonnan raportit | Säteilyturvakeskus STUK