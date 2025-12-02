Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus voi alkaa, kun se tiedetään turvalliseksi
Työ- ja elinkeinoministeriö odottaa Säteilyturvakeskuksen lausuntoa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen käyttölupahakemuksesta ennen kesäkuun 2026 loppua, jos se on siihen mennessä mahdollista tehdä. Säteilyturvakeskuksen mukaan aikataulu on mahdollinen mutta tiukka sekä viranomaiselle että luvanhakijalle.
Suomalaisten käytössä olevien ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta huolehtiva Posiva Oy (Posiva) jätti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2021 lopulla. Ministeriö pyysi tuolloin Säteilyturvakeskusta (STUK) toimittamaan sille asiasta lausunnon vuoden 2023 loppuun mennessä, mikäli mahdollista.
Lausuntoa ei ollut mahdollista antaa alkuperäisessä aikataulussa ja määräaikaa on jatkettu nyt kolmeen otteeseen.
STUKin projektipäällikkö Antti Tynkkynen sanoo, että käyttölupa-aineiston arviointi on STUKissa loppuvaiheessa, mutta Posivalta tarvitaan vielä täydentäviä tietoja. Loppuvaihe on kaiken kaikkiaan osoittautunut odotettua pidemmäksi. Viivästykset johtuvat osittain Posivan käyttölupahakemuksen aikana tekemistä muutoksista loppusijoitusjärjestelmissä sekä siitä, että Posivan on pitänyt perustella näiden muutosten vaikutukset ja osoittaa turvallisuusvaatimusten täyttyminen.
Antti Tynkkynen korostaa, että STUK tekee turvallisuusarvion käyttölupahakemuksesta vasta, kun se on saanut ja käsitellyt Posivan lopulliset, turvallisuusvaatimukset täyttävät turvallisuusselosteen, turvallisuustekniset käyttöehdot ja turvallisuusperustelua koskevat tarkentavat analyysit. Turvallisuusarvion tekemisen jälkeen STUK kirjoittaa hakemuksesta turvallisuuslausunnon.
Käyttöluvan Posivan kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle myöntää valtioneuvosto. Se voi tehdä sen vain, jos STUKin lausunto puoltaa luvan myöntämistä.
”Me olemme jo saaneet ja hyväksyneet suurimman osan Posivan käyttölupahakemusaineistosta”, Antti Tynkkynen kertoo. Viimeisimmistä Posivan päivittämistä aineistoista STUK on vielä tehnyt selvityspyyntöjä, ja odottaa saavansa Posivan vastaukset alkuvuodesta 2026.
Pitkäaikaisturvallisuuden todistaminen on vaativa tehtävä
Turvallisuusarvion valmistumisen kannalta olennaisimmat jäljellä olevat epävarmuudet liittyvät pitkäaikaisturvallisuuden osoittamiseen. Kun puhutaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudesta, tarkoitetaan vähintään kymmenien tuhansien vuosien aikajännettä.
Posivan hanke on ensimmäinen maailmassa, joten asioiden pitävä perustelu vie ymmärrettävästi aikaa ja vaatii suurta huolellisuutta ja asiantuntemusta. Erityisesti radioaktiivisten aineiden yhtenä leviämisesteenä toimivan savimateriaalin toimintakyvyn osoittaminen on vielä työn alla. Posiva vaihtoi alkuperäisissä suunnitelmissa olleen savimateriaalin toiseen ja uuden materiaalin vaikutukset loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen on vielä arvioitava.
Linkki: STUKin raportti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvonnasta 4.12.2025: Loppusijoituslaitoksen valvonnan raportit | Säteilyturvakeskus STUK
Yhteyshenkilöt
Antti TynkkynenProjektipäällikköSäteilyturvakeskusPuh:09 759 88 333
MediapalveluPuh:010 850 4761
Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
