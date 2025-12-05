Kustannusosakeyhtiö Otava

Eeva Loukon Viimeinen jälki ravistelee vanhemmuuden ja ystävyyden rajoja

5.12.2025 10:00:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Eeva Loukon koukuttava ihmissuhdejännäri Viimeinen jälki sukeltaa ystävyyden vaarallisiin pohjavirtoihin. Suositut Ronja Vaara -dekkarit ovat myyneet yhteensä jo lähes 70 000 kappaletta.

Eeva Louko: Viimeinen jälki (Otava, 2026)
Viimeinen jälki on Eeva Loukon viides romaani.

Ronja Vaara on aamupalatreffeillä ystäviensä Millan ja Anskun kanssa, kun Milla saa pysäyttävän puhelun. Hänen on haettava lapsensa kotiin kesäleiriltä, sillä yön aikana yksi leiriläisistä on kadonnut. Etsinnät aloitetaan heti, ja rikoskomisario Anton Koivu johtaa tutkintaa. Tapaus on kuitenkin vasta ensimmäinen koko Lauttasaarta järkyttävien tapahtumien sarjassa. Siitä kiinnostuu myös Ronja, joka kirjoittaa true crime -kirjaa Lauttasaareen sijoittuvista ratkaisemattomista henkirikoksista. 

Eeva  Loukon viides romaani jatkaa Ronjan ja hänen lähipiirinsä tarinaa ja tarkastelee irti päästämistä ja itsenäistymistä, ystävyyttä, vanhemmuutta sekä suuria muutoksia, joita elämä väistämättä tuo eteen.

– Ajatus siitä, että oma lapsi menee hukkaan, on karmaiseva. Kirjaa kirjoittaessani mietin paljon vanhemmuutta ja sitä, miten haastavaa on pitää lapset hyvinvoivina ja turvassa tässä epävarmassa nykyajassa.

Louko pohti kirjassaan myös paljon ystävyyttä.

– Minua kiinnostaa, mitä ystävyys merkitsee eri elämänvaiheissa: voiko ystävyydestä irtisanoutua ja mitä siitä seuraa, tai mitä tapahtuu, jos ystävyydestä pidetään kiinni hinnalla millä hyvänsä. Nykyään ystävyydessäkin puhutaan paljon omien rajojen asettamisesta – mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Eeva Loukon Ronja Vaara -rikossarja on vakiinnuttanut paikkansa lukijoiden suosikkina. Vuonna 2022 julkaistu esikoisromaani Onnellisten saari löysi heti lukijakuntansa, ja nyt Ronja Vaara ‑kirjoja on myyty Suomessa lähes 70 000 kappaletta. Sarja on menestynyt myös maailmalla.

Eeva Louko on espoolainen dekkarikirjailija ja rikosromaanien suurkuluttaja. Hän viihtyy meren äärellä ja inspiroituu muun muassa selvittämättömistä tapauksista ja yliluonnollisista asioista.

Viimeinen jälki julkaistaan 7.1.2026. 

Kirja julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. äänikirjan lukee Mimosa Willamo.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

