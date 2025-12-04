Vuosi 2026 alkaa viihteen kansainvälisten mestareiden tähdittämänä

Virginie Grimaldi: Hauras onni

Virginie Grimaldi on yksi Ranskan suosituimmista kirjailijoista. Hänet tunnetaan lämpimistä ja elämänmakuisista romaaneistaan, joissa yhdistyvät huumori, herkkyys ja perhesuhteiden tarkkanäköinen kuvaus.

Hauras onni -romaanissa Dianen maailma järkkyy avioliiton romahtaessa. Hän ei ensin huomaa, että myös hänen kuusitoistavuotias tyttärensä on särkymäisillään. Äiti on valmis tekemään mitä tahansa auttaakseen lastaan. Yhdessä äiti ja tytär kävelevät huteralla sillalla elämän virran pauhun yllä ja opettelevat tarttumaan toisiaan kädestä.

Suomentaja: Susanna Tuomi-Giddings

Alkuteos: Les heures fragiles

Ilmestyy: 8.1.2026. Otava

Fiona Valpy: Allamme hohtava taivas

Fiona Valpy on historiallisten romaanien kansainvälinen tähti, jonka kirjoja luetaan yli 30 kielellä ympäri maailmaa. Nyt hän vie lukijansa Himalajan henkeäsalpaaviin maisemiin ja perhesalaisuuksien äärelle kahden aikatason tarinassa.

Kasvitieteilijä Violet lähtee tutkimusmatkalle Nepaliin ja sata vuotta myöhemmin hänen sukulaisensa Daisy vaeltaa samoja polkuja etsien ja löytäen merkitystä elämäänsä. Kun Daisyn on lopulta pulaan jouduttuaan pakko luottaa itseensä ja vieraiden ihmisten hyväntahtoisuuteen, alkaa myös Violetin päiväkirjoihin vuosikymmeniksi kätketty salaisuus raottua.

Suomentaja: Johanna Laitila

Alkuteos: The Sky Beneath Us

Ilmestyy: 12.1.2026. Otava

Karen Swan: Sydänyön salaisuus

Karen Swanin karunkauniille skotlantilaiselle St Kildan saarelle sijoittuva Kesytön saari -sarja on hurmannut suomalaiset lukijat.

Sarjan neljännessä ja viimeisessä osassa evakuoidun saaren murhatapaus on yhä arvoitus. Kolmen eri suuntiin lähteneen ystävättären vaiheita seuraava tarina saa yhä uusia käänteitä, kun heidän kiehtovat rakkaustarinansa mutkistuvat.

Nyt ilmestyvä sarjan romanttinen loppuhuipennus solmii langanpäät yhteen huikealla tavalla, herättäen uteliaisuuden yhä uudelleen.

Suomentaja: Ilkka Rekiaro

Alkuteos: The Midnight Secret

Ilmestyy: 3.2.2026. Otava