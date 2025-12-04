Kustannusosakeyhtiö Otava

Vuosi 2026 alkaa viihteen kansainvälisten mestareiden tähdittämänä

5.12.2025 08:30:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Otavan alkukevään viihteessä perhesiteet ja ystävyys näyttävät kestävyytensä elämän myrskyissä. Kätketyt salaisuudet ja elämän merkityksellisyys paljastuu sille, joka jaksaa sinnikkäästi etsiä.  

Allamme hohtava taivas, Sydänyön salaisuus, Hauras onni

Virginie Grimaldi: Hauras onni

Virginie Grimaldi on yksi Ranskan suosituimmista kirjailijoista. Hänet tunnetaan lämpimistä ja elämänmakuisista romaaneistaan, joissa yhdistyvät huumori, herkkyys ja perhesuhteiden tarkkanäköinen kuvaus.

Hauras onni -romaanissa Dianen maailma järkkyy avioliiton romahtaessa. Hän ei ensin huomaa, että myös hänen kuusitoistavuotias tyttärensä on särkymäisillään. Äiti on valmis tekemään mitä tahansa auttaakseen lastaan. Yhdessä äiti ja tytär kävelevät huteralla sillalla elämän virran pauhun yllä ja opettelevat tarttumaan toisiaan kädestä.

Suomentaja: Susanna Tuomi-Giddings
Alkuteos: Les heures fragiles
Ilmestyy: 8.1.2026. Otava

Fiona Valpy: Allamme hohtava taivas

Fiona Valpy on historiallisten romaanien kansainvälinen tähti, jonka kirjoja luetaan yli 30 kielellä ympäri maailmaa. Nyt hän vie lukijansa Himalajan henkeäsalpaaviin maisemiin ja perhesalaisuuksien äärelle kahden aikatason tarinassa.

Kasvitieteilijä Violet lähtee tutkimusmatkalle Nepaliin ja sata vuotta myöhemmin hänen sukulaisensa Daisy vaeltaa samoja polkuja etsien ja löytäen merkitystä elämäänsä. Kun Daisyn on lopulta pulaan jouduttuaan pakko luottaa itseensä ja vieraiden ihmisten hyväntahtoisuuteen, alkaa myös Violetin päiväkirjoihin vuosikymmeniksi kätketty salaisuus raottua.

Suomentaja: Johanna Laitila
Alkuteos: The Sky Beneath Us
Ilmestyy: 12.1.2026. Otava

Karen Swan: Sydänyön salaisuus

Karen Swanin karunkauniille skotlantilaiselle St Kildan saarelle sijoittuva Kesytön saari -sarja on hurmannut suomalaiset lukijat.

Sarjan neljännessä ja viimeisessä osassa evakuoidun saaren murhatapaus on yhä arvoitus. Kolmen eri suuntiin lähteneen ystävättären vaiheita seuraava tarina saa yhä uusia käänteitä, kun heidän kiehtovat rakkaustarinansa mutkistuvat.

Nyt ilmestyvä sarjan romanttinen loppuhuipennus solmii langanpäät yhteen huikealla tavalla, herättäen uteliaisuuden yhä uudelleen.

Suomentaja: Ilkka Rekiaro
Alkuteos: The Midnight Secret
Ilmestyy: 3.2.2026. Otava

