Itsenäisyyspäivää vietetään pilvisessä säässä

Ilmatieteen laitoksen torstaina 4. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan itsenäisyyspäivänä on suuressa osassa maata pilvistä, paikoin esiintyy sumua. Itsenäisyyspäivän illaksi etelästä saapuu sadealue maan etelä- ja keskiosaan. Sade tulee enimmäkseen vetenä, mutta maan keskiosassa sataa räntää, mahdollisesti myös lunta.

Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaista: Lapissa voi tulla paikoin heikkoa lumisadetta, mahdollisesti myös jäätävää tihkua. Kohtalainen idänpuoleinen tuuli vallitsee suuressa osassa maata päivän ja illan aikana.

"Vettä sataa vuorokauden aikana lounaassa noin 5–10 millimetriä, muulla sadetta kertyy noin 1–5 milliä. Maan keskiosassa voi sataa muutama senttimetri lunta illan ja yön aikana", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Lämpötila on lauantaina maan eteläosassa +1:n ja +4 asteen välillä. Maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila pysyttelee enimmäkseen nollan tienoilla. Lapissa lämpötila on -1:n ja -10 asteen välillä, mutta aivan maakunnan koillisosassa pilvipeitteen rakoillessa lämpötila voi laskea -10:n ja -20 asteen välille. Yleisesti lämpötila on ajankohtaan nähden hieman pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.

Myös viime vuonna itsenäisyyspäivä oli pilvinen

Viime vuonna itsenäisyyspäivänä lämpötila kohosi päivällä länsipainotteisesti hieman nollan yläpuolelle, mutta idässä oltiin päivälläkin pakkasella. Lunta oli Keski- ja Pohjois-Lapissa 20–40 senttimetriä, muualla maassa pääosin 1–10 senttimetriä. Lunta kertyi päivän mittaan yleisesti muutamia senttejä, mutta lounaassa sade tuli vetenä, ja siellä vähäinen lumi suli pois.

Tilastojen valossa itsenäisyyspäivänä lämpötila on tyypillisesti maan etelä- ja länsiosissa hieman suojan puolella, maan itä- ja pohjoisosissa on yleensä pakkasta. Lapissa on öisin usein yli -10 astetta; etelässä ja lännessäkin lämpötila on yleensä yöllä pakkasen puolella. Lunta on yleensä koko maassa rannikkoseutuja ja maan lounaisosaa lukuun ottamatta.

Suomen historiaan mahtuu sään puolesta monenlaisia itsenäisyyspäiviä. Erityisen kylmää oli muun muassa vuosina 1973 ja 1985, joista jälkimmäisenä Sallassa mitattiin -37,6 astetta. Lauhimmat itsenäisyyspäivät ovat olleet vuonna 2015, jolloin Maarianhaminassa mitattiin 11,1 astetta, sekä vuonna 2006, jolloin Salossa mitattiin 10,8 astetta.