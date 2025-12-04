Nettiauton tilastot: näitä vaihtoautoja myytiin marraskuussa eniten
Nettiauton tilastot kertovat, mitkä mallit liikkuvat vaihtoautokaupassa loppuvuodesta.
Nettiauto on Suomen suurin autojen markkinapaikka, jolla vierailee noin miljoona kävijää viikossa. Marraskuussa 2025 Nettiautossa ilmoitettuja henkilöautoja myytiin yhteensä reilut 51 000, mikä on noin 8 % enemmän viime vuoden marraskuuhun verrattuna. Yksityishenkilöiden välinen kauppa on käynyt vilkkaana koko vuoden.
Vaihtoautojen mediaanihinta oli marraskuussa 23 % pienempi kuin vuonna 2024 samaan aikaan.
Myydyimmät vaihtoautot marraskuussa 2025:
1. Volkswagen Golf
2. Skoda Octavia
3. Mercedes-Benz C
4. Toyota Corolla
5. Mercedes-Benz E
6. Volkswagen Passat
7. Audi A4
8. Ford Focus
9. Toyota Yaris
10. Volvo V70
Myydyimpien lista heijastelee suomalaisten pitkään suosimia perusautoja. Myös sähköautoissa tietyt mallit ovat selkeästi suosituimpia, vaikka kolmen kärjessä onkin tänä vuonna tapahtunut muutoksia.
Myydyimmät sähkö- ja hybridimallit löytyvät eriteltyinä Nettiauton tarkemmasta koosteesta.
Yhteyshenkilöt
Erno KalalahtiLiiketoimintapäällikköAlma Media / MobilityPuh:+358 40 840 0723erno.kalalahti@almamedia.fi
Nettiauto
Nettiauto on Suomen suurin autojen kauppapaikka, jossa noin 600 000 autoa vaihtaa omistajaa joka vuosi.
