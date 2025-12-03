SuPerin Inberg: Oppisopimusopiskelija ei saa työskennellä yksin ilman ohjausta
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg muistuttaa, että oppisopimusopiskelija ei saa työskennellä yksin ilman ohjausta. Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ohjausalalla on huomioitava vastuukysymykset, asiakas- ja potilasturvallisuus sekä työsuojelu. Yksin työskentely estää myös oppimisen ja ohjauksen toteutumisen tavoitteiden mukaisesti.
Vuonna 2024 yli puolet sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneista oli opiskellut oppisopimuksella jossain vaiheessa opintojaan. SuPeriin on otettu yhteyttä yhä useammin tilanteista, joissa oppisopimusopiskelija työskentelee yksin ilman ohjausta.
- Työnantaja vastaa, että asiakkaiden hoidon ja palvelun laatu ja työntekijöiden työturvallisuus toteutuvat. Kun oppisopimusopiskelija joutuu työskentelemään yksin ilman riittävää osaamista ja ohjausta, vaarantuvat asiakkaiden turvallisuus ja opiskelijan oma työturvallisuus. Opiskelijalla ei ole useinkaan vielä kykyä arvioida toimintaansa kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta, Inberg kertoo.
Oppisopimusopiskelija opiskelee käytännön työtehtävien yhteydessä ja työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta osaamisen hankkimisesta. Työnantaja on velvollinen järjestämään oppisopimusopiskelijalle tutkinnon tavoitteiden mukaista työtä ja siihen kuuluvia työtehtäviä. Työnantaja nimeää ammattitaitoisen ja vähintään yhden vuoden työkokemuksen omaavan työpaikkaohjaajan, joka ohjaa opiskelijaa työpaikalla. Työnantajan velvollisuus on varmistaa, että opinnot työpaikalla etenevät ja antaa työpaikkaohjaajalle riittävät resurssit ohjaustehtävän hoitamiseen. Oppiminen ja ohjaus eivät toteudu tavoitteiden mukaisesti, mikäli oppisopimusopiskelija työskentelee yksin.
Oppisopimuskoulutuksen vastuut ja velvollisuudet eivät aina ole kaikille osapuolille selkeät. Vanhuspalvelulain 3 a §:n 3 momentin mukaan työvuoron henkilöstö ei voi koostua pelkästään 2 momentissa tarkoitetuista opiskelijoista. Ikääntyneiden palveluasumisessa opiskelija ei voi toimia yksin työvuorossa. Muissa sosiaalihuollon palveluissa ei tällaista säätelyä ole, ja oppisopimuskoulutuksen toteutustavat ovat monenkirjavia. Erityisen huolissaan SuPer on siitä, että oppisopimusopiskelijat joutuvat toteuttamaan lääkehoitoa itsenäisesti ilman ohjausta ja opiskelijoiden itsensä kokemana liian varhaisessa vaiheessa opintoja.
- Kun oppisopimusopiskelijalle osoitetaan liian vaativia työtehtäviä tai opiskelija jätetään yksin vastaamaan asiakkaista ilman tarvittavaa osaamista, oppisopimuskoulutuksen edellytykset eivät täyty, Inberg kertoo.
Tällöin nousee esiin myös koulutuksen järjestäjän vastuu. Koulutuksen järjestäjä valvoo ja arvioi, että oppisopimuskoulutuksen edellytykset toteutuvat käytännössä ja että opiskelijalla on mahdollisuus hankkia tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista.
Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa koulutustyöpaikkaan ja saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, mutta hän on opiskelija ja hänellä on oikeus ohjaukseen.
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
