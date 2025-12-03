Oppilaitosten ja Pohteen yhteistyönä syntyy yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus

Yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen on aloitettu Oulussa. Yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus sijoittuu OYSin C-rakennukseen, joka nousee sairaalakampukselle, nykyisen K-rakennuksen paikalle elokuuhun 2029 mennessä. C-rakennukseen sijoittuu myös muita opetus- ja koulutustiloja. Suunnittelu on tehty yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Lapin yliopiston kanssa.

Yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa perustason terveys- ja sosiaalipalvelut, kuten lääkärin ja hoitajan vastaanotot, neuvolan ja sosiaalipalvelut, noin 15 000 asukkaalle. Sillä on siis vastuullaan oma väestö kuten Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen muillakin sosiaali- ja terveyskeskuksilla. Hallinnollisesti yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus kuuluu Kontinkankaan sosiaali- ja terveyskeskukseen​.

Yliopistollisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa ammattilaiset hoitavat potilaita yhdessä heidän ohjauksessaan olevien opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat saavat oppia käytännön työstä kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa ja pääsevät osallistumaan hoito- ja palveluprosessien eri vaiheisiin.

Laadukasta, tehokasta ja yhdenvertaista hoitoa

Toiminnassa korostuu monialainen ja moniammatillinen yhteistyö, joka tukee sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja tutkimusta. Keskuksen tavoitteena on varmistaa laadukas, tehokas ja yhdenvertainen hoito, jossa hoidon jatkuvuus, asiakkaan yksilölliset tarpeet ja ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto ovat keskeisessä roolissa. Toiminta perustuu hoidon jatkuvuusmalliin eli asiakkailla on nimetyt omatyöntekijät. Omalääkäri, omahoitaja ja muut ammattilaiset kuten fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä tai sosionomi toimivat yhdessä ohjauksessaan olevien opiskelijoiden kanssa.

Yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamista. Asiakkaalle sopivat palvelut suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta yhdistäen hoitoon sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluja. Keskus vahvistaa myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Sijainti yliopistosairaalassa tukee yhteistyötä ja käytännön harjoittelua.

Lisäksi keskus toimii tutkimusalustana uusille sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatavoille ja hoitomuodoille sekä osaamisen kehittämisen toimintamalleille. Siellä voidaan kokeilla ja arvioida uusia toimintatapoja, digipalveluja ja innovaatioita sekä hyödyntää oppilaitosten ja Pohteen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelujen läheisyys.

− Yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus tiivistää yhteistyötä Pohteen eri ammattilaisten ja oppilaitosten välillä sekä yhdistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa käytännön työhön. Lisäksi se tukee sosiaali- ja terveysalan koulutusta Pohteen alueella ja koko Pohjois-Suomessa, tiivistää Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

− Tavoitteena on, että lääketieteen opiskelijat kohtaavat, tutkivat ja hoitavat potilaita omalääkärin ohjauksessa ja pitkillä vastaanottoajoilla. Lisääntyvien potilaskontaktien myötä lääkärikoulutuksen laatu paranee entisestään ja opiskelijat oppivat, mikä merkitys hoidon jatkuvuudella ja kokonaisvaltaisuudella on potilaan diagnostiikassa ja hoidossa. Uudistettuun opetussuunnitelmaan on lisätty potilaskontaktit uudessa yliopistollisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa, kertoo yleislääketieteen professori Juha Auvinen Oulun yliopistosta.

Moniammatillinen harjoittelu ja käytännön asiakastyö on opiskelijoille valtti

Yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille opintojen eri vaiheisiin. Käytännön työtä ammattilaisten ohjauksessa pääsevät harjoittelemaan sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijat.

Yliopistollinen sosiaali- ja terveyskeskus lisää eri alojen ammattilaisten yhteistyötä jo opintojen aikana. Opiskelijat voivat osallistua harjoittelujaksoihin joustavasti omien opintojensa aikana. Palvelujen ja hoidon vaikuttavuus paranee, kun opiskelijat oppivat tuntemaan ja hyödyntämään eri ammattiryhmien osaamista.

Keskus parantaa ja monipuolistaa sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia. Lääketieteen opiskelijoille uusi sosiaali- ja terveyskeskus tuo joustavia mahdollisuuksia harjoitella käytännön työtä joustavasti opintojen aikana. Harjoittelu ei korvaa pidempiä yhtäkestoisia harjoittelujaksoja, joka jatkuvat entisellään Pohjois-Suomen yhteistyöalueen eri sosiaali- ja terveyskeskuksissa.