ZekkiPro on vuoden 2025 vaikuttavuusteko

Vaikuttavuusseura on jakanut vuodesta 2021 alkaen vuosittain Vuoden vaikuttavuusteko -palkinnon. Diakin ZekkiPro palkittiin kilpailun palvelut-kategoriassa. Vuoden vaikuttavuusteko -kilpailun tavoitteena on tuoda näkyväksi konkreettisia esimerkkejä siitä, miten vaikuttavuutta voidaan edistää asiakkaan, potilaan ja yhteiskunnan hyväksi.

− ZekkiPro on kehitetty erityisesti sosiaalihuollon vaikuttavuuden mittaamiseen ja asiakkaiden hyvinvoinnin seurantaan arjessa. Digitaalinen järjestelmä kokoaa 3x10D-mittariston avulla tietoa asiakkaiden tilanteesta ja tukee ammattilaisia vaikuttavan tuen kohdentamisessa. Teko tuo sosiaalihuollon kentälle uudenlaisen tavan osoittaa ja johtaa vaikuttavuutta tietoon perustuen, kilpailun arviointiraati kuvaa ZekkiProta.

Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä 21 ehdotusta, joista 17 oli palvelut-kategoriaan. Kilpailun raati arvioi ehdotuksia ja arvioinnin keskiössä olivat todennettava vaikuttavuus, vaikuttavuuden laajuus ja merkittävyys, sekä juurtuminen käytäntöön ja toimintakulttuuriin. Lisäksi arvioissa otettiin huomioon teon käytännöllisyys, skaalautuvuus, innovatiivisuus sekä teolle asetettu tavoitteellisuus. Lue lisää palkinnosta Vaikuttavuusseuran sivuilla.

Tunnustuksen ZekkiProlle kävi vastaanottamassa Diakin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Reija Paananen.

ZekkiPro tekee asiakkaiden hyvinvoinnin muutokset näkyviksi

ZekkiPro pohjautuu Diakin pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön ja kehittämistä tehdään osana Diakin TKI-toimintaa. Se on digitaalinen väline tiedolla johtamiseen ja se tuo asiakastyöhön lisää osallisuutta ja laatua. Palvelu antaa kattavan ja ajantasaisen kuvan organisaation omien viiteryhmien hyvinvoinnista, jonka pohjalta voidaan tehdä informoituja päätöksiä ja toimenpiteitä.

− Diak haluaa kehittää innovaatioita ja ratkaisuja, jotka vahvistavat toiminnan vaikuttavuutta ajantasaiseen ja vertailukelpoiseen tietoon perustuen. Strategiamme ytimessä on eriarvoisuuskehityksen katkaisu, ja ZekkiPro on yksi käytännön ratkaisu tähän työhön, sanoo Reija Paananen.

Kokemukset ZekkiProsta ovat positiivisia. Ammattilaiset kuvaavat ZekkiProta helppokäyttöisenä työkaluna, joka lisää asiakkaan osallisuutta ja tekee hyvinvoinninmuutokset näkyviksi. Asiakkaat puolestaan kokevat palvelun motivoivaksi ja elämän hallintaa tukevaksi.