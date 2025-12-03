Kokoomuksen Aalto-Setälä: Hallituksen energia- ja ilmastostrategia korostaa Suomen asemaa puhtaan energian suurvaltana
Hallitus on tänään torstaina 4.12. antanut eduskunnalle energia- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman. Ne sisältävät hallituksen keskeiset linjaukset Suomen päästövähennyskeinoista sekä toimista, joilla Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta.
Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä katsoo, että nyt julkaistu energia- ja ilmastostrategia vahvistaa hallituksen sitoutumista ilmastotavoitteisiin sekä puhtaan siirtymän talouskasvuun.
”Suomen kilpailukyky nojaa puhtaan sähkön voimakkaaseen lisäämiseen, siirtoverkon vahvistamiseen ja sähköjärjestelmän tasapainottamiseen investointien avulla. Puhdas siirtymä luo kasvua ja samalla vähentää teollisuuden päästöjä”, Aalto-Setälä aloittaa.
Hallituksen tavoitteena on houkutella Suomeen mahdollisimman paljon korkean lisäarvon puhtaan siirtymän investointeja, jotka tuovat työtä ja vaurautta maahamme.
”Hallituksen yli 50 miljoonan euron puhtaan siirtymän investoinneille suunnattu verohyvitys on osoittautunut erinomaiseksi keinoksi houkutella maahamme suuria investointeja, jotka perustuvat puhtaaseen ja halpaan sähköön. Lisäksi biogeenisen hiilen talteenottoon ja varastointiin varataan budjetissa 90 milj. euroa, jolla saadaan liikkeelle tärkeitä investointeja teknisten nielujen ja hiilidioksidin hyötykäytön osalta”, Aalto-Setälä jatkaa.
Energia- ja ilmastostrategia sisältää myös ilmastotoimia, joilla Suomi vähentää päästöjä. Liikenteen päästöjä pyritään vähentämään tukemalla sähköautojen latausinfrastruktuuria sekä tukemalla pienipäästöisen raskaan kaluston hankkimista. Rakennusten osalta edistetään öljylämmityksestä luopumista. Jätteenpoltossa tuetaan hiilidioksidin talteenottoa. Maataloudessa painopisteet ovat turvemaiden kosteikkotoimien varmistamisessa, lannankäsittelyn päästöjen vähentämisessä ja täsmäviljelyn kehittämisessä.
”Kokonaisuutena Suomi on saanut vähennettyä päästöjä hyvin. Suomessa tuotettu sähkö on lähes kokonaan puhdasta ja taakanjakosektorillakin olemme pääsemässä tavoitteisiin. Metsien hiilinielut ovat Suomelle edelleen ongelma, mutta onneksi korjaavia keinoja löytyy. Lisäksi parannamme tilannekuvaa hiilinielujen tilanteesta rahoittamalla siihen liittyvää tutkimusta”, Aalto-Setälä päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomusedustajat: THL:n leikkaukset laaturekistereihin olisivat vakava virhe3.12.2025 17:01:16 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustajat Maaret Castrén, Mia Laiho, Sari Sarkomaa, Oskari Valtola ja Ville Väyrynen pitävät vakavana virheenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suunnitelmaa vähentää terveydenhuollon laaturekistereiden ylläpidon määrärahoja.
Kokoomuksen Wallinheimo: Perintöverotus kevenee – helpotus monelle suomalaiselle3.12.2025 14:58:26 EET | Tiedote
Eduskunta hyväksyi tänään merkittävät helpotukset perintö- ja lahjaverotukseen. Perintöveron alaraja nousee ensi vuoden alusta 30 000 euroon ja lahjaveron 7 500 euroon. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kuvaa uudistusta pitkään odotetuksi korjaukseksi, joka tekee perintötilanteista vihdoin kohtuullisempia tavallisille suomalaisille.
Kokoomuksen Partanen: SDP sortuu jälleen populismiin – hallituksen uudistukset toimivat ja työmarkkinoilla on kasvua2.12.2025 17:52:47 EET | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen jatkaa tuttuun tapaan synkistelylinjaa, jossa valikoiduilla luvuilla luodaan kuva hallituksen epäonnistumisesta ja unohdetaan kokonaan oma politiikka ja sen seuraukset. Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partasen näkökulmasta kyse on selkeästä populismista.
Kokoomuksen Jukkola: Hallitus perustaa kansallisen salmonellarahaston turvaamaan suomalaisen sianlihan salmonellavapauden myös tulevaisuudessa2.12.2025 14:14:09 EET | Tiedote
Lakiesitys sika-alan salmonellavahinkorahastosta lähti lausuntokierrokselle perjantaina 28.11.2025. Rahastosta maksettaisiin sikayrittäjille korvauksia salmonellatartuntojen hävittämisestä aiheutuneista kustannuksista. Rahaston avulla turvattaisiin Suomessa myytävän sianlihan salmonellavapaus myös jatkossa.
Kokoomuksen Kilpi: Luottamus takseihin rakentuu valvonnalla ja koulutuksella28.11.2025 15:51:42 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi pitää taksisääntelyn uudistusta askeleena kohti turvallisempaa ja luotettavampaa taksialaa. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme