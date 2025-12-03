Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Aalto-Setälä: Hallituksen energia- ja ilmastostrategia korostaa Suomen asemaa puhtaan energian suurvaltana

4.12.2025 13:54:48 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Hallitus on tänään torstaina 4.12. antanut eduskunnalle energia- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman. Ne sisältävät hallituksen keskeiset linjaukset Suomen päästövähennyskeinoista sekä toimista, joilla Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta.

Pauli Aalto-Setälä. Kuvaaja: Kimmo Falck.
Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä katsoo, että nyt julkaistu energia- ja ilmastostrategia vahvistaa hallituksen sitoutumista ilmastotavoitteisiin sekä puhtaan siirtymän talouskasvuun.

”Suomen kilpailukyky nojaa puhtaan sähkön voimakkaaseen lisäämiseen, siirtoverkon vahvistamiseen ja sähköjärjestelmän tasapainottamiseen investointien avulla. Puhdas siirtymä luo kasvua ja samalla vähentää teollisuuden päästöjä”, Aalto-Setälä aloittaa.

Hallituksen tavoitteena on houkutella Suomeen mahdollisimman paljon korkean lisäarvon puhtaan siirtymän investointeja, jotka tuovat työtä ja vaurautta maahamme.

”Hallituksen yli 50 miljoonan euron puhtaan siirtymän investoinneille suunnattu verohyvitys on osoittautunut erinomaiseksi keinoksi houkutella maahamme suuria investointeja, jotka perustuvat puhtaaseen ja halpaan sähköön. Lisäksi biogeenisen hiilen talteenottoon ja varastointiin varataan budjetissa 90 milj. euroa, jolla saadaan liikkeelle tärkeitä investointeja teknisten nielujen ja hiilidioksidin hyötykäytön osalta”, Aalto-Setälä jatkaa.

Energia- ja ilmastostrategia sisältää myös ilmastotoimia, joilla Suomi vähentää päästöjä. Liikenteen päästöjä pyritään vähentämään tukemalla sähköautojen latausinfrastruktuuria sekä tukemalla pienipäästöisen raskaan kaluston hankkimista. Rakennusten osalta edistetään öljylämmityksestä luopumista. Jätteenpoltossa tuetaan hiilidioksidin talteenottoa. Maataloudessa painopisteet ovat turvemaiden kosteikkotoimien varmistamisessa, lannankäsittelyn päästöjen vähentämisessä ja täsmäviljelyn kehittämisessä.

”Kokonaisuutena Suomi on saanut vähennettyä päästöjä hyvin. Suomessa tuotettu sähkö on lähes kokonaan puhdasta ja taakanjakosektorillakin olemme pääsemässä tavoitteisiin. Metsien hiilinielut ovat Suomelle edelleen ongelma, mutta onneksi korjaavia keinoja löytyy. Lisäksi parannamme tilannekuvaa hiilinielujen tilanteesta rahoittamalla siihen liittyvää tutkimusta”, Aalto-Setälä päättää. 

