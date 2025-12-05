Chat-palvelut laajenevat – kuusi chattia palvelee sekä ÖVPH-sovelluksessa että verkkosivuilla

Ehkäisyneuvolan chat on avoinna maanantaista torstaihin kello 12–14.30.

Mielenterveys- ja riippuvuuschat on avoinna maanantaista torstaihin klo 12–15 sekä perjantaisin klo 12–14.

Sairaanhoitajan, kuntoutuksen, sosiaalihuollon ja vaihteen chatit sekä uudet ehkäisyneuvolan ja mielenterveys- ja riippuvuuschatin löydät verkkosivuiltamme sekä ÖVPH-sovelluksesta.

Sairaanhoitajan chat laajenee koko alueen väestön käyttöön 15. tammikuuta 2026.

Mielenterveys- ja riippuvuuschat tarjoaa kiireetöntä palveluohjausta ja hoidon tarpeen arviointia kaikille yli 13-vuotiaille. Psykososiaalisilla keskuksilla on edelleen omat puhelinajat, mutta chat palvelee yhtenäisesti koko alueen asukkaita.

– Chatissa voit kertoa ammattilaiselle esimerkiksi omaan tai läheisesi mahdolliseen riippuvuuteen, ahdistuneisuuteen tai muihin mielialaoireisiin liittyvästä huolesta. Ammattilainen tekee tarvittaessa hoidon tarpeen arvion ja ohjaa sinut oikeaan palveluun, sosionomi Johanna Venäläinen kertoo.

Chatin kautta voi myös perua tai muuttaa ajanvarausta mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Sen kautta ei voi varata lääkäriaikaa tai pyytää sairauslomatodistusta.

Voit asioida chatissa myös toisen henkilön tai alle 18-vuotiaan lapsesi puolesta, jos sinut on siihen valtuutettu.

– Monet kokevat, että ensimmäinen yhteydenotto avun saamiseksi tuntuu vaikealta, ja siihen toivomme chatin tuovan helpotusta. Akuutit asiat ohjaamme suoraan terveyskeskukseen tai päihdepsykiatrian osastolle selviämis- tai katkaisuhoitoon.

Uusi yhteydenottokanava maksuttoman ehkäisyn asiakkaille

Voit ottaa yhteyttä ehkäisyneuvolan chattiin, jos haluat keskustella sinulle sopivista ehkäisyvaihtoehdoista, pohdit ehkäisyn aloitusta ja tarvitset neuvontaa tai ohjeita.

– Esimerkiksi minipillerien käyttäjien kontrollit ja reseptien uusiminen voidaan tehdä chatin kautta, osastonhoitaja Marjaana Carlsson kertoo.

Ehkäisyneuvolan puhelinajat pysyvät ennallaan eli chat täydentää nykyistä palvelua.

– Meillä on esimerkiksi paljon nuoria maksuttoman ehkäisyn asiakkaita, joille on luontevaa ja helppoa asioida chatin kautta. Aina ei ole mahdollista soittaa, joten tämä sujuvoittaa palvelua.

Jos asiasi hoitamiseen tarvitaan enemmän aikaa, voidaan sinulle varata aika ehkäisyneuvolaan. Tarvittaessa chat-keskustelusta voidaan avata myös videoyhteys.

Jätä yhteydenottopyyntö, kun chat ei ole auki

Ehkäisyneuvolan chattia ja mielenterveys- ja riippuvuuschattia voi käyttää sekä verkkosivujen kautta että ÖVPH-sovelluksessa. Verkkosivujen kautta asiointi on mahdollista myös nimettömänä, ilman kirjautumista tai tunnistautumista. ÖVPH-sovelluksessa käytät chattia kirjautuneena, jolloin chat-historia jää sinulle talteen ja voit palata siihen myöhemmin.

Mikäli hoitajan on tarve nähdä esimerkiksi aiempia kirjauksia potilastietoihisi tai sinulle varataan aika, hoitaja pyytää sinua tunnistautumaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kun ehkäisyneuvolan ja mielenterveys- ja riippuvuuschatit ovat kiinni, voit jättää näihin palveluihin yhteydenottopyynnön. Sinulle avautuu lomake, johon täytät tarvittavat tiedot ja sinuun otetaan yhteyttä seuraavana arkipäivänä.