Kreate jalosti ennätysmäärän kierrätettyä hiekoitussepeliä – Porvoo mukana laajenevassa kiertotalousyhteistyössä

Infrarakentaja Kreaten kiertotalousalueella Vantaalla käsiteltiin tänä vuonna ennätysmäärä kaduilta lakaistua hiekoitussepeliä. Tikkurilantiellä vastaanotettiin koko ympäristöluvan mukaisen kapasiteetin sallima määrä eli lähes 20 000 tonnia.

Vastaanotettu hiekoitushiekka analysoidaan, seulotaan ja analysoidaan toistamiseen valvotussa prosessissa. Kesän ja syksyn 2025 aikana vastaanotetusta hiekoitushiekasta seulottiin noin puolet ja siitä valmistui vajaa 4 400 tonnia EEJ-hiekoitussepeliä liukkaudentorjuntaan.



– On hienoa nähdä, että kiertotalousratkaisut kiinnostavat kuntia ja yrityksiä. Porvoon kaupungin kanssa toteutettu yhteistyö osoittaa, että käytetty hiekoitussepeli voidaan palauttaa takaisin käyttöön ja säästetään sekä luonnonvaroja että kukkaroa. Samalla autamme hiekoitushiekan käyttäjiä täyttämään heidän kestävyystavoitteitaan, kertoo kiertotalouden tuotantopäällikkö Topias Lahti Kreatelta.

Porvoo näyttää esimerkkiä hiekoitushiekan kierrättämiseen

Syksyllä alkanut yhteistyö Porvoon kaupungin kanssa on lähtenyt vauhdilla eteenpäin. Porvoo ei ainoastaan osta käsiteltyä sepeliä, vaan myös tuo omaa käytettyä hiekoitussepeliään jalostettavaksi Kreaten kiertotalousalueelle.



– Porvoossa haluamme edistää kiertotaloutta konkreettisilla teoilla, ei pelkillä linjauksilla. Yhteistyö Kreaten kanssa on hyvä käytännön esimerkki siitä, miten käytetty materiaali voidaan hyödyntää uudelleen vähentäen neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja siten ympäristökuormaa sekä samalla saavuttaa kustannussäästöjä, sanoo kunnossapitopäällikkö Keijo Lehtikangas Porvoon kaupungilta.



Porvoon teiltä ja kaduilta lakaistu hiekka palaa seulottuna kotikulmille, jossa sitä käytetään katujen, kevyen liikenteenväylien sekä pysäköintialueiden hiekoittamiseen.

Tavoitteena tuplata käsittelymäärä vuonna 2026

Kreate sai tammikuussa 2025 ympäristöluvan, jonka ansiosta yhtiö on tiettävästi ensimmäinen rakennusalan toimija, joka vastaanottaa, käsittelee ja myy kierrätettyä hiekoitushiekkaa.

Käytetty hiekoitushiekka luokitellaan lainsäädännön mukaan jätteeksi ja kerätyn hiekoitusmateriaalin myyminen ja uudelleenkäyttö on käytännössä mahdotonta ilman ympäristölupaa.



Alkavan talven liukkauteen tarvitaan runsaasti hiekkaa. Kreaten tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa käytetään vuosittain talvikauden liukkaudentorjuntaan jopa 1,3 miljoonaa tonnia hiekoitushiekkaa ja -sepeliä.



Kreate vahvistaa rooliaan kestävän infrarakentamisen edelläkävijänä ja lisää käytetyn hiekoitussepelin seulontamäärää Tikkurilantien kiertotalousalueella Vantaalla.

– Tavoitteemme on kasvattaa tuotantoa merkittävästi ja tarjota entistä enemmän käytetystä hiekoitushiekasta seulottua kierrätystuotetta liukkaudentorjuntaan. Tähtäämme siihen, että ensi kesänä käsiteltävän hiekoitussepelin määrä vähintään tuplataan, jolloin valmista kierrätyshiekkaa tulisi noin 10 000 tonnia, toteaa Topias Lahti.