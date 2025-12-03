Keskuskauppakamari: Ylioppilaskokeiden uusimiskertoja tulisi rajata – kaikille mahdollisuus korkeakoulupaikkaan
Keskuskauppakamari ehdottaa, että ylioppilaskokeiden rajaton uusiminen on arvioitava uudelleen. Nykyinen järjestelmä kuormittaa opiskelijoita, lisää eriarvoisuutta ja hidastaa siirtymää korkeakouluihin tilanteessa, jossa osaajapula tulee kasvamaan ja työmarkkinat muuttuvat nopeasti.
“Nykyinen mahdollisuus uusia kokeita yhä uudelleen ja hioa arvosanoja lähes loputtomiin ohjaa nuoria käyttämään kohtuuttomasti aikaa ja resursseja arvosanojen maksimoimiseen. Tämä lisää paineita ja kasvattaa eroja niiden välillä, joilla on varaa käyttää aikaa ja tukea arvosanojen korottamiseen, ja niiden välillä, joilla ei ole”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
Pulkkisen mukaan järjestelmän tulisi kannustaa nuoria etenemään kohti jatko-opintoja sujuvasti sen sijaan, että lukioikäiset jäisivät odottamaan parempia pisteitä vuosi toisensa jälkeen. Keskuskauppakamari esittää, että uusimiskertoja rajattaisiin kohtuullisesti, esimerkiksi yhteen tai kahteen per oppiaine, ja että ylioppilastutkinnon ensisijainen tarkoitus – osoittaa lukiossa hankitut tiedot ja taidot – palautettaisiin keskiöön.
Pulkkinen korostaa, että kokeiden uusimisen rajoittamisen tulee kulkea käsi kädessä korkeakoulujärjestelmän kehittämisen kanssa siten, että opiskelupaikat suunnataan ensikertalaisille.
“Kansantalouden näkökulmasta on kestämätöntä, että tuhannet motivoituneet nuoret jonottavat korkeakoulupaikkoja vuosia. Me tarvitsemme mallin, jossa opintopolku avautuu kaikille, mutta vaatimustaso nousee progressiivisesti opintojen edetessä. Tämä on sekä reilua että tehokasta”, Pulkkinen sanoo.
Hänen mukaansa esimerkiksi avoimen väylän laajentaminen ja joustavammat perusopintokokonaisuudet voisivat toimia keinona avata korkeakoulutusta useammille ilman, että koulutuksen laatu kärsii.
Pulkkinen muistuttaa, että suomalaisnuorten siirtymä työelämään on OECD-maiden hitaimpia. Opintopolkujen sujuvoittaminen ja tarpeettoman kilpailun vähentäminen nopeuttaisi siirtymää ja vastaisi paremmin yritysten kasvavaan osaajatarpeeseen.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Työnantajan antama rahalahja on veronalainen, ylimääräinen vapaapäivä ei – asiantuntijan vinkit joulumuistamisiin3.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala muistuttaa, että työnantajan jouluna rahana tai siihen verrattavana suorituksena antamaa lahjaa työntekijälle pidetään aina veronalaisena palkkatulona. Sen sijaan esineet, pääsyliput tai palvelut voivat olla verovapaita lahjoja.
Kyberrikolliset eivät pidä lomaa – muista tietoturva myös jouluna2.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Vaikka joulu on rauhoittumisen aikaa, kyberrikolliset eivät lepää. Keskuskauppakamarin tietohallintojohtaja Olli-Pekka Roiha muistuttaa, että tietoturva-asiat kannattaa hoitaa kuntoon jo ennen pyhiä, jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä lomalla.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Odotetun heikkoja kasvulukuja - valonpilkahduksia viennissä ja investoinneissa28.11.2025 09:09:32 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan suhdanne jatkui Tilastokeskuksen vuoden kolmannen neljänneksen bruttokansantuotteen lukujen perusteella vaisuna. “Lieviä myönteisiä merkkejä pystyy sinnikkäällä yrittämisellä löytämään”, sanoo Appelqvist.
Keskuskauppakamari: Maastapoistumisvero ei ratkaisisi Suomen kilpailukyvyn haasteita27.11.2025 11:17:42 EET | Tiedote
SDP:n vaihtoehtobudjetissa esitetty maastapoistumisvero olisi Keskuskauppkamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan väärä lääke väärään tautiin. Verolla ei paranneta Suomen houkuttelevuutta investoinneille eikä vahvisteta yritysten halua pysyä Suomessa.
Keskuskauppakamari: Oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa kasvua vauhdittavia mutta myös jarruttavia esityksiä25.11.2025 16:09:20 EET | Tiedote
Suurimpien oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa löytyy kasvua tukevia ratkaisujakin, mutta erityisesti SDP:n esittämät veronkiristykset kurittaisivat Suomen taloutta. “Suomen talous ei lähde nousuun verottamalla lisää”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme