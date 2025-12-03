Keskuskauppakamari: Ylioppilaskokeiden uusimiskertoja tulisi rajata – kaikille mahdollisuus korkeakoulupaikkaan

“Nykyinen mahdollisuus uusia kokeita yhä uudelleen ja hioa arvosanoja lähes loputtomiin ohjaa nuoria käyttämään kohtuuttomasti aikaa ja resursseja arvosanojen maksimoimiseen. Tämä lisää paineita ja kasvattaa eroja niiden välillä, joilla on varaa käyttää aikaa ja tukea arvosanojen korottamiseen, ja niiden välillä, joilla ei ole”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.

Pulkkisen mukaan järjestelmän tulisi kannustaa nuoria etenemään kohti jatko-opintoja sujuvasti sen sijaan, että lukioikäiset jäisivät odottamaan parempia pisteitä vuosi toisensa jälkeen. Keskuskauppakamari esittää, että uusimiskertoja rajattaisiin kohtuullisesti, esimerkiksi yhteen tai kahteen per oppiaine, ja että ylioppilastutkinnon ensisijainen tarkoitus – osoittaa lukiossa hankitut tiedot ja taidot – palautettaisiin keskiöön.

Pulkkinen korostaa, että kokeiden uusimisen rajoittamisen tulee kulkea käsi kädessä korkeakoulujärjestelmän kehittämisen kanssa siten, että opiskelupaikat suunnataan ensikertalaisille.

“Kansantalouden näkökulmasta on kestämätöntä, että tuhannet motivoituneet nuoret jonottavat korkeakoulupaikkoja vuosia. Me tarvitsemme mallin, jossa opintopolku avautuu kaikille, mutta vaatimustaso nousee progressiivisesti opintojen edetessä. Tämä on sekä reilua että tehokasta”, Pulkkinen sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi avoimen väylän laajentaminen ja joustavammat perusopintokokonaisuudet voisivat toimia keinona avata korkeakoulutusta useammille ilman, että koulutuksen laatu kärsii.

Pulkkinen muistuttaa, että suomalaisnuorten siirtymä työelämään on OECD-maiden hitaimpia. Opintopolkujen sujuvoittaminen ja tarpeettoman kilpailun vähentäminen nopeuttaisi siirtymää ja vastaisi paremmin yritysten kasvavaan osaajatarpeeseen.